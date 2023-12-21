بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني ، بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس، اليوم الخميس الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، وتستعد العيون الكروية اليوم للتركيز على مواجهة نارية في إسبانيا، حيث يلتقي ريال مدريد بديبورتيفو ألافيس ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا" في موسم 2023-2024. يُرصد الأنظار هذا المساء نحو ملعب مينديزوروزا، معقل ألافيس، حيث يتطلع ريال مدريد إلى تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة الشديدة على الصدارة في سباق الليجا، خاصةً في ظل تصدر جيرونا جدول الترتيب.

في مركز الوصيف حاليًا، يدخل ريال مدريد المباراة برصيد 42 نقطة، حاولًا مواصلة مسلسل الانتصارات والابتعاد عن منافسيه. يتميز الفريق الملكي بأداء قوي ومتسارع هذا الموسم، حيث حقق 13 انتصارًا في 17 مباراة واكتسب ثقة الجماهير والمحللين الرياضيين.

تتسم مباراة الليلة بالأهمية الكبيرة لريال مدريد، الذي يسعى للتفوق على خصمه ألافيس وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الصدارة. وسيكون على عاتق نجوم الفريق، مثل كريستيانو رونالدو وكاريم بنزيما، تقديم عروض قوية لقيادة الفريق إلى الفوز.

في المقابل، يحل ألافيس ضيفًا على العملاق ريال مدريد، وهو يسعى لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز لتحسين وضعه في الترتيب العام. يدخل ألافيس المباراة بتطلعات كبيرة لكسب النقاط الثلاث والخروج بنتيجة إيجابية ترفع من رصيده في الدوري.

في ظل تفوق جيرونا حاليًا، يتعين على ريال مدريد الفوز للابتعاد في سباق الصدارة، ومن جهة أخرى، يتعين على ألافيس تقديم عرض يثبت قدرته على التحسن والتنافس في المستويات العليا للدوري الإسباني.

ستكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس من المباريات المثيرة والمنتظرة، حيث يترقب عشاق كرة القدم حدوث مفاجآت ولحظات مثيرة على أرض الملعب. تبقى الجولة الثامنة عشرة من الليجا فرصة حاسمة للفرق لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق أهدافها في الموسم الحالي.

متي موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024 ؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة الـ 18 من منافسات الدوري الإسباني 2023/2024، فيما يستضيف ملعب مينديزوروتزا مجريات مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم في الليجا الإسبانية.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وألافيس يلا شوت

وتحدد موعد مباراة ريال مدريد اليوم ضد ألافيس في الدوري الإسباني 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني | من هنــــا

وجاء ريال مدريد في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني 2023/2024 برصيد 42 نقطة، بينما يأتي فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ 15 من ترتيب لا ليجا بـ 16 نقطة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس اليوم في الدوري الإسباني ؟

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، فإن قناة بين سبورت القطرية هي المسؤولة عن نقل بث مباشر منافسات الليجا الإسبانية، لمختلف الجماهير التابعين لديها في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي وفقًا لما سبق فإن تردد قناة beIN sports HD 1 التالي سيعرض مشاهدة مباراة ريال مدريد وألافيس مباشر اليوم.

تردد قناة beIN sports HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل ريال مدريد ضد ألافيس

ينتظر أن يكون تشكيل ريال مدريد اليوم، لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني 2023/2024 كالتالي:

حراسة المرمى: أندريا لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - توني كروس - تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس.

مجريات المباراة: ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس

يشهد ملعب مينديزوروزا تحديًا مميزًا للفريق الملكي أمام ديبوتيفو ألافيس المتعثر في آخر جولتين من جيرونا ولاس بالماس، حيث يطمح الميرينغي فريق ريال مدريد بالوصول إلى الصدارة بعد تمكنه من الفوز على فياريال، ويحتل ريال مدريد وصافة دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، بينما يأتي فريق ألافيس في المركز الـ 14 من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني | من هنــــا

أين تبث مباراة ريال مدريد وألافيس؟

تبث مباراة ريال مدريد والافيس عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

من هو معلق مباراة ريال مدريد والافيس؟

يتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد والافيس القادمة في الدوري الاسباني، وذلك في المباراة التي تجمع بين الفريقين ريال مدريد وألافيس في مسابقة الليغا الإسبانية 2023/2024.

ما هو ترتيب ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بواقع 42 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة.

ختامًا نكون قد عرضنا ملخص مباراة ألافيس وريال مدريد اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 في الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري الاسباني 2023/24، بما فيها تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد الافيس، وسنوافيكم نتيجة مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم.