الخارجية الإماراتية: نتابع عن كثب إصابة أحد مواطنينا وزوجته حادث في التشيك

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الجمعة، أنها تتابع الوضع الصحي لأحد مواطنيها وزوجته اللذين أصيبا في التشيك إثر حادث إطلاق النار بالعاصمة براغ.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، قالت الوزارة، اليوم الجمعة، إنها "تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته الذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ".

وأكدت الوزارة "حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".

ومساء الخميس، قَتَل شاب مسلح في الرابعة والعشرين من العمر ما لا يقل عن 14 شخصا في جامعة تشارلز المرموقة في براغ قبل عثور قوات الأمن على جثته وفق ما أعلنت السلطات التي استبعدت فرضية "العمل الإرهابي العالمي".

وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع في الوسط التاريخي للعاصمة التشيكية إلى تدخل كبير لقوات الشرطة المدججة بالسلاح وعمليات إخلاء وتحذيرات دعت السكان إلى البقاء في منازلهم.

ووقع إطلاق النار في كلية الفنون الواقعة قرب المواقع السياحية الكبرى مثل جسر تشارلز الذي يعود إلى القرن الرابع عشر.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان لصحفيين إن "لا شيء يشير إلى أن هذه الجريمة لها صلة بالإرهاب العالمي".