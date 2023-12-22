الأمم المتحدة: مصدومون جرّاء إطلاق نار جماعي في التشيك

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بوابة الفجر

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للامم المتحدة، اليوم الجمعة، عن صدمته بسبب إطلاق النار الجماعي، الذي وقع في إحدى جامعات العاصمة التشيكية براغ.

وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوغاريك، أن الأمين العام أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل.

وتابع المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد مجددًا أيضًا تضامنه الكامل مع شعب وحكومة جمهورية التشيك.

وقالت الشرطة وهيئة الطوارئ في العاصمة التشيكية براغ، الخميس، إن مسلحًا قتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، وأصاب ما لا يقل عن 24 آخرين في إحدى جامعات براغ، قبل أن يتم "القضاء عليه"، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي على الإطلاق في البلاد.

وذكرت الشرطة أنها ردت على إطلاق النار الذي وقع في مبنى كلية الآداب بجامعة تشارلز، وأضافت أن مطلق النار طالب في الكلية، مشيرة إلى أنه عثر على والد هذا الطالب ميتًا في وقت سابق اليوم الخميس.

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