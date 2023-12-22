كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة الاهلي وأوراوا الياباني - تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

يلتقى الاهلى اليوم الجمعة 22 ديسمبر فريق أوراوا الياباني وذلك لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية وتقام مباراة الأهلي وأوراوا الياباني على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة وتصدرت مبارة الأهلي وأوراوا الياباني محركات البحث حيث يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم على كيفية مشاهدة المباراة والقنوات الناقلة لها.

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مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

يلعب الأهلي وأوراوا الياباني مباراة اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية وذلك بعد ما أخفق كلا منهما الوصول إلى المباراة النهائية ويسعى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى فى ترك بصمة قوية لفريقه الأهلي بمونديال الأندية فى حال الفوز بالميدالية البرونزية بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلى وأوراوا الياباني لتحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للاندية اليوم الجمعة 22 ديسمبر فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وتقام مباراة الأهلي أوراوا الياباني على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي واوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

تنقل شبكة قنوات SSC مباريات كأس العالم للأندية حصريا من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وأوروبا عبر فضائية SSC 1HD.

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معلقا مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية

يتولى مهمة التعليق على المباراة كل السعودي عبدالله الغامدي والمغربي محمد.