مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري روشن السعودي 2023-2024

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري روشن السعودي 2023-2024،يعود النصر بعد غياب للمشاركة في دوري روشن السعودي 2024 حينما يستضيف الاتفاق في الجولة الثامنة عشر على مدينة الأول بارك.

النصر سبق وخسر أمام الاتفاق في افتتاحه للنسخة الحالية من الدوري السعودي بهدفين لهدف، لكنّه استطاع رد الثأر والإطاحة بفارس الدهناء.

وتنتظر جماهير الدوري السعودي في كل مكان، مشاهدة مباراة النصر والاتفاق، حيث أنها واحدة من المباريات الهامة، كون نادي النصر من الأندية التي تتميز بجماهيرية عريضة لا سيما منذ انضمام اللاعب العالمي “كريستيانو رونالدو”، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن السعودي، ولذلك فإن الجميع يرغب في معرفة القنوات الناقلة لمباراة، من أجل الاستمتاع بمشاهدتها، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق اليوم.

ويبحث النصر عن الثأر من نظيره الاتفاق بعد الهزيمة في الدور الأول من بطولة دوري روشن السعودي، كما أنه يرغب في الحفاظ على فارق النقاط العشر مع الهلال المتصدر.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت

بداية نود أن نقول إن النصر يحاول أن يكون على موعد مع المنافسة أمام الهلال والذي لم يتجرع طعم الهزيمة حتى الآن، وتفوق يوم الخميس على أبها بسبعة أهداف دون رد، ليزيد من الضغوطات على العالمي.

النصر يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، بعد أن سجل 12 انتصارا وتعادل في لقاء وحيد وخسر في 3 مواجهات.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها وبالأخص النجم كريستيانو رونالدو للمضي قدمًا في البطولة المحلية المفضلة التي يسعى لاستعادة لقبها.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وطريقة الدخول للبث المباشر لـ مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت...

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر يلا شوت

فريق النصر السعودي يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بعد 16 مباراة خاضها في بطولة الدوري السعودي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | من هنــــا

بينما فريق الاتفاق يدخل اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعد 17 مباراة خاضها في بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق

يستقبل استاد الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض لقاء كروي مثير يجمع بين نادي النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي في إطار مواجهات الجولة ال 18، وتنطلق صافرة البداية عند تمام الساعة 06:00:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وذلك اليوم الجمعة الموافق ل 22-12-2023، ونقدم لكم موعد اللقاء حسب التوقيت المحلي لبلدانكم:

البلدموعد مباراة النصر والاتفاق
سوريا – الأردن
العراق – قطر(Qatar) – الكويت		6:00 مساءً
الإمارات – سلطنة عمانالسابعة مساء
دول المغرب العربي16:00
غرينتش GMT3:00 pm

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب 
النصر - الاتفاقالجمعة 22 ديسمبر 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر		SSC HD
شاهد		الأول بارك 

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-24

وقد يعتمد المدرب لويس كاسترو على العناصر الآتية:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | من هنــــا

الخطة 4-2-3-1

 نواف العقيدي

أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغناممارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا

ساديو ماني، أوتافيو، أندرسون تاليسكاكريستيانو رونالدو

أين تبث مباراة النصر والاتفاق؟

تبث مباراة النصر والاتفاق على قناة الكأس اتش دي1.

من هو حكم مباراة النصر والاتفاق؟

الحكم الدولي خالد الطريس.

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