بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت في الدوري السعودي

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بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت في الدوري السعودي،يخوض فريق كرة القدم الأول بنادي النصر مباراة أمام الاتفاق، اليوم الجمعة، تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.النصر لم يلعب مباراة الجولة الماضية ضد الاتحاد بسبب مشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما سمح للهلال بالابتعاد أكثر في الصدارة.

أما الاتفاق فيعاني في المباريات الأخيرة، ولم يحقق أي انتصار منذ الفوز على الوحدة في أكتوبر الماضي،ويسعى رفاق الدون كريستيانو رونالدو لتقديم أفضل أداء يرضي جماهيرهم المتابعة وتحقيق الفوز للاستمرار بملاحقة المتصدر نادي الهلال، حيث يحتل النصر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وفي المقابل مواجهة صعبة للكومندوز وخصوصًا بعد الخسارة التي تلقاها في دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين(الملك فهد ) حيث يقبع في المركز الثامن برصيد 24نقطة، ويأمل بتحقيق الانتصار في هذا اللقاء المرتقب والعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية لتعويض الخسارات التي تلقاها في الجولات السابقة

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت

النصر سبق وخسر أمام الاتفاق في افتتاحه للنسخة الحالية من الدوري السعودي بهدفين لهدف، لكنّه استطاع رد الثأر والإطاحة بفارس الدهناء.

وقد تكون فرصة مميزة للعالمي للفوز بالمباراة مستغلًا تخبط الاتفاق في الآونة والأخيرة، فلم يحقق أي انتصار منذ أكتوبر الماضي.

وفي التقرير الآتي نستعرض لكم موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة، التشكيل المتوقع والمعلقون.

النصر يبحث عن الثأر أمام الاتفاق

قبل 5 أشهر، وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد، كان نادي النصر على موعد مع لقاء الاتفاق، وحينها كانت الجولة الأولى واللقاء الافتتاحية للفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتفاق | من هنــــا

البداية مثالية في الدقيقة 4 وتسجيل الهدف الأول للنصر من توقيع السنغالي ساديو ماني، لكن ما جاء بعد ذلك كان مرعبا، حين عادل روبين كايسون للاتفاق في الدقيقة 47، وبعدها بست دقائق تمكن موسى ديمبلي من إحراز هدف الكوماندوز الثاني.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق يلا شوت في الدوري السعودي

بداية نود أن نقول إن النصر يحاول أن يكون على موعد مع المنافسة أمام الهلال والذي لم يتجرع طعم الهزيمة حتى الآن، وتفوق يوم الخميس على أبها بسبعة أهداف دون رد، ليزيد من الضغوطات على العالمي.

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النصر يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر، بعد أن سجل 12 انتصارا وتعادل في لقاء وحيد وخسر في 3 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق اليوم

أما القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق اليوم فستكون اس اس سي سبورت 5 اتش دي واس اس سي سبورت 5 اس دي بتعليق فارس عوض وخالد المديفر وعائد العصيمي.

  • SSC5 HD
الترددات الفضائية والأرضية
القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير   
Badr 626 شرق12380أفقي27500DVB-S2 8PSK 3/4إرديتو 2   
  • SSC5 SD
الترددات الفضائية والأرضية
القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير   
Badr 626 شرق12418أفقي27500DVB-S2 8PSK 3/4إرديتو 2   
  • Fox Sports 2 USA
  • Canal+ Foot France
  • Polsat Sport Premium 1 Poland
  • Cosmote Sport 8
  • FOX Deportes
  • Sport Klub 4 Serbia

من معلق مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي 2023-24؟

فارس عوض وخالد المديفر هما معلقان المباراة عبر SSC SPORT 5 HD، أما عن طريق تطبيق شاهد فتكون بتعليق فارس عوض.

المباراةالنصر - الاتفاق
الموعدالجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023
التوقيت18:00 السعودية، 17:00 مصر
القنوات الناقلةSSC SPORT 5 HD،SD
البث عبر الإنترنتشاهد
المعلقونفارس عوض - خالد المديفر - عائد العصيمي 
الملعبأول بارك

 

ما هو تشكيل النصر المتوقع اليوم؟

الخطة 4-2-3-1

 نواف العقيدي

أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغناممارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا

ساديو ماني، أوتافيو، أندرسون تاليسكاكريستيانو رونالدو

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