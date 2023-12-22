الاهلي واوراوا مباشر يلا شوت(0-0)..بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية تويتر

الاهلي واوراوا مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية تويتر،يلعب الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ووصل المارد الأحمر إلى هذه المباراة بعد الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1 في الدور الثاني، والخسارة من فلومينينسي 2-0 في ربع النهائي، وعلى الجانب الآخر، فاز النادي الياباني على ليون المكسيكي وخسر أمام مانشستر سيتي.

وتتساءل الكثير من الجماهير عن ماذا سيحدث في حال انتهاء شوطي المباراة الأول والثاني بنتيجة التعادل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية وهامة للغاية، وذلك عندما يصطدم بفريق أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، في مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية 2023.

بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية تويتر واستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بإقصاء المستضيف فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف، في عُقر دار الاتحاد، ليضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع فريق فلومينينسي في نصف نهائي المونديال.

ورغم تقديم الأهلي لمباراة مميزة أمام بطل كأس الليباتادوريس فلومينينسي، ولكن تمكن رفقاء النجم البرازيلي مارسيلو من إقصاء بطل القارة السمراء بثنائية نظيفة.

خطوات تشغيل قناة ssc السعودية

أولا نقوم بفتح قائمة التشغيل من على جهاز الرسيفر ومن خلالها نقوم بفتح قائمة التنزيل ومن خلال قائمة التنزيل قم باختيار التنزيل اليدوي حتى تقوم بتفعيل البيانات بشكل صحيح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

سوف يتم طلب منك إدخال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات على حسب القمر الذي تقوم بتفعيل التردد عليه، وقم بإدخال باقي البيانات الموضحة سابقا.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، قم بالضغط على أيقونة البحث وسوف تظهر لك اسم القناة، اضغط على الحفظ، ثم قم بمشاهدة القناة بعد ذلك بكل سهولة.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا

من المقرر أن تنطلق مباراة أوراوا ضد الأهلي في كأس العالم للأندية مساء اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية الرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر الواحدة والنصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

حصلت مجموعة قنوات Ssc السعودية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة Ssc Sport بتعليق عربي، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا الفجر من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

التشكيل الرسمي للاهلي اليوم

بث مباشر مباراة الاهلي واوراوا اليوم في كأس العالم للأندية تويتر

بطاقة مباراة الاهلي وأورواو

التاريخ الجمعة 22 ديسمبر 2023 موعد المباراة 17:30 السعودية، 16:30 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD التعليق محمد حسين

عبد الله الغامدي

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

يحرص الجميع على متابعة بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت لذلك في أطار الحرص منا على متابعة الجمهور في كافة الدول العربية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية في اليوم الختامي لها في المملكة العربية السعودية، فإن قناة إس إس سي قد نوهت عن عرض مباراة برونزية كأس العالم للأندية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد الياباني أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم وذلك من خلال التردد التالي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي وأوراوا | من هنــــا

تردد قناة إس إس سي: 12380.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: عرب سات.