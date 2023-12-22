كوورة لايف مباشر الآن.. بث حي مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي- تويتر HD اليوم مشاهدة رابط سريع دون تقطيع

تصدرت مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي محرك البحث جوجل قبل ساعات من اللقاء المرتقب والذي سيجمع بين فريقي مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية اليوم 22 ديسمبر على استاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

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مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

يتنافس مانشستر سيتي وفلومينينسي على نهائي كأس العالم للأندية بعد أن فاز كل منهما في مباراة النصف النهائي كان فاز فلومينينسي على الأهلي بنتيجة 2-0 وفاز مانشستر سيتي على أوراوا الياباني بنتيجة 3-0.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

سوف تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي البرازيلي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة الـ 8 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

تنقل شبكة قنوات SSC مباريات بطولة كأس العالم للأندية وتذاع مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي SSC Sports 1 HD وكذلك SSC Sports 5 HD لإذاعة نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي وفلومينينسي المقرر لها مساء اليوم بمدينة جدة.

تردد قنوات SSC

القمر الصناعي: العرب سات

التردد: 12418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

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القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.