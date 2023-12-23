"حاسبات حلوان" تستعد  لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024 لجميع الفرق الدراسية، وذلك في مقر الكلية.

وقال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تعقد طبقا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

من جهتها صرحت الأستاذة الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية حرصت على مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية وأعياد الأخوة المسيحيين مع مراعاة التباعد في أيام الامتحانات ومراعاة عدم وجود تعارض بين المقررات لكل طلاب الكلية وذلك لأن الدراسة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

وأضافت أن عدد الامتحانات 80 امتحانا تشمل 37 امتحانا بالشعبة العامة و21 امتحانا لبرنامج هندسة البرمجيات و22 امتحانا لبرنامج المعلوماتية الطبية، وسوف يتم تجهيز اللجان من البدروم إلى الدور الرابع، وتم إعلان اللجان وأماكنها لجميع الطلاب من خلال الحساب الخاص بالطالب وتم الانتهاء من إعلان أعمال السنة لمقررات الفصل الدراسي الأول وأنهت الكنترولات الاستعدادت اللوجيستية الخاصة بهذا الفصل الدراسي.

وأجرى الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، يرافقه الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ عماد الدين سعيد أمين الكلية، جولة تفقدية بالكلية للاطمئنان على جاهزية القاعات والفصول الدراسية للاستعداد للامتحانات.