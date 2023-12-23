نستعرض لكم موقع “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم السبت 23-12-2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وست هام ضد مانشستر يونايتد، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

فولهام ضد بيرنلي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

لوتون تاون ضد نيوكاسل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

نوتينجهام فورست ضد بورنموث، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "Arena Sport 5 HDSerbia".

توتنهام ضد إيفرتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ليفربول ضد آرسنال، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فروزينوني ضد يوفنتوس، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTSPremium 1".

بولونيا ضد أتالانتا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

تورينو ضد أودينيزي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

انتر ميلان ضد ليتشي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

هيلاس فيرونا ضد كالياري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 2".

روما ضد نابولي، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTSPremium 1".

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

التعاون ضد الفتح، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الاتحاد ضد الرائد، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD ".

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

سيفاس سبور ضد اسطنبول، في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة والنصف بتوقيت السعودية.

فاتح قرا جمرك ضد غازي عنتاب، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.