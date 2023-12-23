الآن ( 1 - 1 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت في الدوري الإنجليزي،أحدث العناصر الشهية في قائمة احتفالات الدوري الإنجليزي الممتاز هي المواجهة على قمة الترتيب بين ليفربول وأرسنال، اللذين سيتنافسان في المواجهة الرئيسية مساء السبت على ملعب آنفيلد.

التعادل يحسم الشوط الأول بين ليفربول وارسنال

محمد صلاح يُحرز هدف التعادل في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من ترينت أرنولد. وصلت الكرة بدقة إلى صلاح، الذي استخدم مهاراته للتفوق على دفاع أرسنال وثمة سدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى، وجاءت الكرة متجهة إلى الجهة العليا اليسرى للمرمى، محققًا التعادل لليفربول.

كانت بداية المباراة قد شهدت هدفًا لصالح أرسنال في الدقيقة الرابعة، حيث سجل جابرييل هدفًا رائعًا برأسية دقيقة من ركلة ركنية، سكنت الكرة شباك أليسون بيكر في الجهة اليمنى للمرمى.

ارسنال يسجل هدف اول في مرمي ليفربول

بفضل هدف رائع سجله جابريل ماجاليس، تتقدم أرسنال في الدقيقة الرابعة من المباراة أمام ليفربول. جاء الهدف بعد ركلة حرة نفذها أوديجارد ببراعة من جهة اليسار في منتصف ملعب ليفربول. استقبل ماجاليس الكرة برأسه داخل منطقة الجزاء، حيث وجد الشباك يمين الحارس، مسجلًا الهدف الأول لأرسنال في هذه المواجهة المهمة. تظهر هذه اللحظة كنقطة تحول في اللقاء، وسط حماس وترقب من قبل جماهير الفريقين.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت

بفضل التقنيات الحديثة، يسرّ "بوابة الفجر" أن يقدم لكم بثًا مباشرًا لمباراة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" بين فريقي ليفربول وأرسنال، والتي ستجري اليوم السبت، الموافق 23 ديسمبر 2023. ستكون المباراة ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة من الموسم الحالي 2023-2024.

ستقام المواجهة على أرضية ملعب "أنفيلد"، معقل نجم الفريق محمد صلاح. يتوقع أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، و9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

فلا تفوتوا فرصة متابعة هذا اللقاء المثير بين فريقين من أبرز الأندية في الدوري الإنجليزي، واستمتعوا بتجربة المشاهدة المثيرة عبر بثنا المباشر.

يتباهى الجانرز بفارق نقطة واحدة عن نظرائهم في ميرسيسايد في هذه المرحلة، على الرغم من أن أستون فيلا يقع أيضًا على مسافة قريبة وينتظرون الانقضاض على أي زلات من منافسيهم على منصة التتويج.

نادي الآرسنال يتصدر حاليًا جدول ترتيب البريمييرليغ بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة برصيد 38 نقطة. استطاع المدفعجية الفوز في 12 مباراة وتعادل في ثلاثة مباريات، بينما خسر أرسنال مبارتين فقط.

نادي ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نادي آرسنال. فاز الريدز في 11 مواجهة حتي الآن، بينما خسر ليفربول مباراة وتعادل في خمس مباريات.

ويأمل الريدز في تقديم أداء رائع في الأنفيلد وتحقيق الفوز على أرضه ووسط جمهوره واستمرار النتائج التي يحققها الفريق بصوره جيده،واستعادة الصدارة من جديد بعدما فقدها عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت

لم ينفجر فريق الريدز تحت قيادة يورجن كلوب بالنتائج الهائلة التي حققتها الفرق الألمانية السابقة، ولكنه يقدم مستوى جيد هذا الموسم.

يبدو أيضًا أن أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا متقارب بشكل مدهش بعد الفوضى العارمة التي شهدها منافسته على اللقب العام الماضي.

وبدلًا من ذلك يحقق أرسنال بانتظام انتصارات متأخرة في المباريات وهو الأمر الذي يعتبره الكثيرون علامة الأبطال.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وارسنال في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 21:30 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان. يمكن مشاهدة مباراة ليفربول والأرسنال في التوقيتات التالية:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال | من هنــــا

الدولة التوقيت السعودية- قطر- الكويت البحرين- سوريا- العراق الساعة 20:30 مساء. مصر- السودان- ليبيا 19:30 مساءً. المغرب- تونس- الجزائر 18:30 مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي، على الهواء مباشرة عبر شاشة «beIN Sports» القطرية، الناقل الحصري لفعاليات البطولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

المباراة القنوات الناقلة ليفربول وأرسنال beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 1 English Diema Sport 2 HD

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

من المتوقع أن يدفع المدرب الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آرنولد، فان دايك، كوناتيه، تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إندو، جونز، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

تشكيل أرسنال المتوقع ليفربول

مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ماجاليش، صاليبا، زيتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جيسوس، مارتينيلي.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت

قبل مباراة الغد المرتقبة، لم يخسر فريق ليفربول، في آخر 10 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد فريق أرسنال،إذ فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات.

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كما تأخر فريق محمد صلاح في 5 من تلك المباريات، لكنه لم يخسر، بما في ذلك التعادل بهدفين لكل فريق، في الموسم الماضي، من البطولة الإنجليزية.

لم ينجح أرسنال في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 15 مباراة ضد ليفربول في البريميرليج.

مباراة الغد تحمل رقم 100، في تاريخ مواجهات ليفربول ضد أرسنال، على ملعب الأول في الدوري، فقط إيفرتون من لعب على ملعب ليفربول، في عدد مباريات أكثر (105).

كما تعد المباراة هي السابعة في تاريخ مواجهات الفريقان في الدوري، قبل عيد الميلاد، فاز ليفربول في مواجهتين من هذا القبيل وخسر لقاء، وحسم التعادل آخر 3 مباريات على التوالي.

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دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب، مباراة أرسنال وهو متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وذلك من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، وانتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 38 نقطة من 17 مباراة خاضهم الريدز في المسابقة حتى الآن، بواقع 11 انتصار و 5 تعادلات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.