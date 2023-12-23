الآن حصريأً ( 1 - 1 ) مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت الشوط الثاني بـدون تقطيع اليوم فى الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم فى الدوري الإنجليزي رفض مانشستر يونايتد تسليم أي هدايا عيد ميلاد مبكرة لخصومهم المريرة، واستعد لإخضاع ليفربول لمدة 90 دقيقة من الإحباط في نهاية الأسبوع الماضي، حيث قصفت قوات يورغن كلوب باب الشياطين الحمر بهجوم متواصل من الهجمات دون جدوى.

ملخص مباراة ليفربول وارسنال

سجل محمد صلاح هدف التعادل لفريق ليفربول في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من ترينت أرنولد. وصلت الكرة بدقة إلى قدم محمد صلاح الذي قام بمراوغة الدفاع الخلفي لأرسنال ببراعة، ثم قام بتسديد كرة صاروخية بقدمه اليسرى، وكانت الكرة تتجه نحو الجهة العليا اليسرى من المرمى، سكنت الشباك بشكل رائع. يُظهر هذا الهدف البراعة الفنية والتكتيك الرائع لفريق ليفربول، ويعكس تألق محمد صلاح كأحد أفضل لاعبي الهجوم في العالم. وكان فريق أرسنال قد افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر هدف رائع من رأسية للمدافع البرازيلي جابرييل.

هدف التعادل للريدز بأقدام صلاح

محمد صلاح يُحرز هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 30 بطريقة رائعة. بدأت الهجمة بتمريرة طولية دقيقة من قدم أرنولد إلى محمد صلاح، الذي استقبل الكرة بمهارة على جهة اليمين. تمكن صلاح من تجاوز مدافع أرسنال، أوليكساندر زينشينكو، بفراوغ مميز، ليجد نفسه في موقف مناسب يمين منطقة الجزاء. قام بتسديد كرة صاروخية بقدمه اليسرى بدقة مذهلة، سكنت الشباك في الجهة العليا اليسارية للمرمى. إن هذا الهدف يظهر لماذا يُعتبر صلاح واحدًا من أبرز اللاعبين الهجوميين في العالم، حيث يجمع بين المهارة والسرعة والقدرة على التسجيل بطرق رائعة.

هدف اول باكر لأرسنال في مرمي ليفربول

سجل أرسنال هدفًا رائعًا في الدقيقة الرابعة من المباراة، حيث نجح جابريل ماجاليس في هز الشباك بعد ركلة حرة نفذها أوديجارد من منتصف ملعب ليفربول جهة اليسار. استغل ماجاليس هذه العرضية المتقنة برأسية متقنة، حيث وجدت الكرة طريقها إلى يمين المرمى، سكنت الشباك ببراعة. بهذا الهدف، يأمل أرسنال في الحفاظ على التقدم وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المثيرة أمام ليفربول. تابعوا تطورات المباراة لمعرفة المزيد من اللحظات المثيرة والأحداث المهمة.

بفضل قسوة ليفربول المستمرة أمام المرمى ومجموعة من العروض الدفاعية الرائعة - نجح رافائيل فاران على وجه الخصوص في الاحتفاظ به - عاد مان يونايتد إلى المنزل بنقطة واحدة على الرغم من مواجهة 34 تسديدة مذهلة، وهو أكبر عدد حققه ليفربول على الإطلاق في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. دون تسجيل منذ عام 2003.

كان ليفربول بعيدًا كل البعد عن وحدة الهجوم التي لا ترحم والتي وضعت سبعة أهداف في مرمى الشياطين الحمر في مارس، لكن فريق كلوب أعاد إشعال ورقة اللمسة الزرقاء في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء مع وست هام يونايتد، مما أدى إلى عرض من فئة الخمس نجوم في مباراة 5-1 ساحقة لإقامة مواجهة نصف النهائي مع فولهام.

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ومع ذلك، بعد أن شهد فريقه يهدر نقاطًا على أرضه لأول مرة هذا الموسم في عطلة نهاية الأسبوع، اعترف كلوب بأنه أصيب بخيبة أمل بسبب النقص الملحوظ في أجواء أنفيلد في منتصف الأسبوع وأصدر صرخة حاشدة للمشجعين في ظل سعي ليفربول لتجنب الخروج دون أهداف. في مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ مارس 2021.

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حقق أصحاب الأرض هدفًا كبيرًا في 26 مباراة بالدوري الممتاز قبل أن يستسلموا للتفوق الدفاعي للشياطين الحمر، لكن إجمالي مسيرتهم الخالية من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز تبلغ الآن 10 مباريات، وقد مر ما يقرب من 14 شهرًا منذ ليدز. أخضع يونايتد ليفربول لآخر هزيمة له في الدوري الممتاز على أرضه.

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كانت الهزائم على أرضه أمام برايتون وهوف ألبيون مألوفة للغاية بالنسبة لأولئك الذين أقنعوا أرسنال منذ أن صعد النوارس إلى الدرجة الأولى، لكن فريق روبرتو دي زيربي تعرض لقص أجنحته في ملعب الإمارات نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان رجال ميكيل أرتيتا واستعاد مكانه الصحيح في صدارة الترتيب.

بعد أسبوع واحد من الخسارة المؤلمة 1-0 أمام أستون فيلا - حيث كان الجانرز أيضًا أسوأ أعدائهم أمام المرمى - تكشفت قصة مماثلة في النصف الأول من لقاء الأحد، لكن أرسنال تأكد من أن الفرص الضائعة في وقت سابق لن تتكرر. يعود ليطاردهم بفضل رأسية جابرييل جيسوس والهدف الرابع لكاي هافرتز في سبع مباريات في الشوط الثاني.

الفوز على الفريق بقيادة دي زيربي - الذي ادعى بجرأة أن أرسنال هو أفضل فريق حاليًا على الأرض - ضمن أن الجانرز سينظرون بازدراء إلى الفرق الـ 19 الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة ساعتين على الأقل، ويمكن لفريق أرتيتا أن يفعل ذلك. يتصدر الآن التصنيف العالمي في يوم عيد الميلاد للعام الثاني على التوالي.

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال؟

الدولة التوقيت السعودية- قطر- الكويت البحرين- سوريا- العراق الساعة 20:30 مساء. مصر- السودان- ليبيا 19:30 مساءً. المغرب- تونس- الجزائر 18:30 مساءا.

بالطبع، أصبح لقب "أبطال الشتاء" بلا معنى بالنسبة لأرسنال في نهاية موسم 2022-23، ولكن مع معاناة مانشستر سيتي من الجفاف في ديسمبر وتأجيل شحن اللقب أيضًا للمعركة على مجد كأس العالم للأندية، فإن الوقت قد اقترب. لكي يضع الجانرز علامة عنوان أخرى.

ربما فشل فريق أرتيتا في ملعب فيلا بارك في 9 ديسمبر، ولكن منذ مايو 2022 لم يخسر الجانرز مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض منافسة، ومن هزائمهم الست السابقة خارج أرضهم قبل أن يتعثروا في ويست ميدلاندز. فاز أرسنال بمباراته القادمة على الطريق في كل مناسبة.

شهدت مباراتان مذهلتان الموسم الماضي فوز أرسنال على ليفربول 3-2 على ملعب الإمارات قبل أن يتعادلا 2-2، حيث عاد الريدز من تأخره 2-0 لينتزع حصة من الغنائم، ولكن ليس منذ ذلك الحين. أيام لوكاس بودولسكي وسانتي كازورلا في عام 2012، خرج الجانرز منتصرين من مواجهة الأنفيلد في دوري الدرجة الأولى.

سيستمر عدد قليل من الغائبين عن ليفربول على المدى الطويل في المشاهدة من الخطوط الجانبية في نهاية هذا الأسبوع، مع كل من ستيفان باجسيتيتش (ربلة الساق)، تياجو ألكانتارا (الورك)، جويل ماتيب (ACL)، أندرو روبرتسون (الكتف)، أليكسيس ماك أليستر ( الركبة)، ديوغو جوتا (العضلة) وضحية الركبة الجديدة بن دواك غير متوفرين.

كان يُخشى أن يكون رايان جرافينبيرش قد أصيب بأضرار في أوتار الركبة أمام مانشستر يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي، لكن لاعب بايرن ميونيخ السابق كان يعاني فقط من بداية متأخرة لألم العضلات (DOMS) ومن المتوقع أن يعود إلى الفريق يوم السبت بعد راحة منتصف الأسبوع.

كيف أشاهد مباراة ليفربول وارسنال اليوم 24-12-2023؟

تستطيع مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية. تمتلك الشبكة حقوق البث الحصري لمباريات البريميرليج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تذاع مباراة ليفربول وارسنال في المرحلة 18 من البريميرليغ عبر شاشة قناة (beIN Sports HD 1). تقدم القناة استديو تحليلي متميز قبل المباراة وبعد انتهاء اللقاء للتعليق الفني علي مجريات ونتيجة مباراة ليفربول وآرسنال.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي، على الهواء مباشرة عبر شاشة «beIN Sports» القطرية، الناقل الحصري لفعاليات البطولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

المباراة القنوات الناقلة ليفربول وأرسنال beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 1 English Diema Sport 2 HD

ومع ذلك، قد يكون هناك مكان بين البدلاء في انتظار جرافينبيرش، حيث شق كورتيس جونز طريقه بالتأكيد إلى تفكير كلوب بفضل هدفين رائعين في الفوز يوم الأربعاء على وست هام، حيث رد دومينيك زوبوسزلاي أيضًا على الانتقادات الأخيرة بصاروخ في الشوط الأول.

وبالمثل، سيتوجه أرسنال إلى ميرسيسايد دون خدمات عدد قليل من ضحايا الإصابات المعروفين في جورين تيمبر (الركبة)، وفابيو فييرا (الفخذ)، وتاكيهيرو تومياسو (ربلة الساق)، وتوماس بارتي (الفخذ).

ليفربول

أدت المشاكل الجديدة التي يعاني منها محمد النني (أوتار الركبة) وجورجينيو (القدم) إلى إضعاف احتياطيات خط وسط أرسنال بشكل أكبر - كان مايلز لويس سكيلي وإميل سميث رو هما الخياران الوحيدان لأرسنال على مقاعد البدلاء ضد برايتون - لكن الثنائي السابق يكافحان لإثبات لياقتهما في الوقت المناسب. ليوم السبت.

ومع ذلك، لا ينبغي لأي من الرجلين أن يشق طريقه إلى تشكيلة أرسنال المستقرة والتي تختار نفسها حاليًا، حيث يسعى هافرتز المتجدد لمواصلة نفس النمط الذي جعله يحصل على جائزة أفضل لاعب في أرسنال لشهر نوفمبر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال | من هنــــا



تشكيلة ليفربول المحتملة:

أليسون؛ ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، تسيميكاس؛ زوبوسزلاي، إندو، جونز؛ صلاح، نونيز، دياز

تشكيلة أرسنال المحتملة:

رايا؛ وايت، صليبا، غابرييل، زينتشينكو؛ أوديجارد، رايس، هافرتز؛ ساكا، يسوع، مارتينيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة أمام أرسنال بطموح كبير للانتصار وحصد النقاط الثلاث، بهدف تحقيق الصدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. يعتبر ليفربول واحدًا من القوى البارزة في الدوري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 17 مباراة. يتميز الفريق بأداء قوي، حقق خلاله 11 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، ولم يتلق سوى هزيمة واحدة. يتطلع الريدز إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة لتحسين ترتيبهم وتعزيز آمالهم في المنافسة على اللقب.

تشكيل ليفربول وآرسنال بث مباشر