تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.. ثبتها الآن بالمجان

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 على إستاد مولينيو معقل وولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

ويمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي عبر القنوات المفتوحة عبر الترددات التالية:

- تردد قناة تي في بلاي سبورتس TVPlay Sports، من خلال التردد: 11804 أفقى، عن طريق معدل الترميز: 27500، والمتاحة من خلال القمر: Astra 4A

- تردد قناة فارزيش سبورت الموجودة من خلال التردد: 11843، عبر الاستقطاب عمودي، من خلال معدل الترميز: 27500، على القمر: Y1A

- كما يمكن استقبال تردد قناة Rah-e-Farda الفضائية عن طريق التردد: 11293 عمودي، من خلال معدل الترميز: 27500، عبر القمر: AzerSpace 46 ° E.

- تردد قناة ادمان والموجودة من خلال التردد: 11169 أفقى، عن طريق معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46 ° E.

- تردد قناة IRIB Varzesh، عن طريق التردد: 11555 عمودي، من خلال معدل الترميز: 30000، من خلال القمر: Intelsat 62 ° E.

خسر وولفرهامبتون من ويستهام يونايتد في الجولة الماضية من البريميرليج بثلاثية نظيفة بينما فاز تشيلسي على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

يحتل وولفرهامبتون المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 22 نقطة.

موقف وولفرهامبتون وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 مباريات.

في حين احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 44 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 19 مباراة.