يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز وفيوتشر بـدون تقطيع اليوم في كأس السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز وفيوتشر يلا شوت

جولة السوبر بين Future vs Pyramids FC اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز وفيوتشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري، وفي لقاء مثير يجمع بين بيراميدز وفيوتشر، سيُقام اللقاء في استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري لموسم 2023-24. يأتي هذا الموسم بتغييرات جوهرية في نظام البطولة، حيث تشارك أربع فرق بدلًا من فريقين، ويتأهل الفائزون بالدوري المصري وكأس مصر، إلى جانب فريقي الوصيف في الدوري وحامل كأس الرابطة المصرية.

يأتي النادي الأهلي إلى البطولة بعد حسمه لقبي الدوري المصري وكأس مصر، بينما يشارك بيراميدز كوصيف في الدوري وكأس مصر. ويتأهل سيراميكا كليوباترا كفريق حاز على لقب كأس الرابطة المصرية. أما فيوتشر، فهو حاضر كبديل للزمالك، الذي تم معاقبته بالانسحاب من نسخة البطولة السابقة.

بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز وفيوتشر يلا شوت

المباراة تعتبر اختبارًا حاسمًا للأندية لاستعراض قوتها وإبراز استعدادها للمنافسة على اللقب الغالي. يأتي اللقاء في سياق تغييرات تكتيكية وفنية من قبل الفرق، حيث يسعى كل فريق لتحسين أدائه والمضي قدمًا في المنافسة.

من المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالتشويق، حيث يتبارى الفريقان على أرض الملعب من أجل بلوغ المربع الذهبي والمنافسة على اللقب. سيشهد اللقاء تألق النجوم والمهارات الفردية، إضافة إلى استراتيجيات المدربين التي قد تكون العنصر الحاسم في تحديد مسار المباراة.

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر اليوم في كأس السوبر المصري 2023

في قمة مثيرة منتظرة، سيتقابل فريق بيراميدز مع فريق مودرن فيوتشر في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال لعام 2023. تقام المباراة في ملعب محمد بن زايد، ومن المقرر أن تجري اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر.

تأتي هذه المواجهة في إطار منافسات الدور نصف النهائي، وستكون فرصة لكل فريق للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة الغالية. من الجدير بالذكر أن فريق مودرن فيوتشر يشارك كبديل للزمالك الذي تم معاقبته بسبب اعتذاره عن المشاركة في نسخة البطولة السابقة.

ميعاد المباراة يوم الاثنين في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما ستكون البث على قنوات النقل المعتادة لمثل هذه المناسبات الرياضية. يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا ومنافسة قوية، حيث يسعى كل فريق للظفر بالتأهل والتألق في هذه البطولة الهامة.

بهذه الطريقة، ستكون المباراة فرصة لعشاق الكرة المصرية والرياضة بشكل عام لمتابعة تلك المباراة المثيرة والاستمتاع بالأداء الرائع للفرقين في سعيهما نحو النهائي والتتويج باللقب.

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد فيوتشر يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم في كأس السوبر المصري للأبطال

تترقب جماهير كرة القدم بشغف مباراة بيراميدز وفيوتشر في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري 2023، وتسعى الجماهير لمعرفة القنوات الناقلة لهذه المواجهة المثيرة. في تصريحات أعلنت قناتا AD SPORTS وON TIME SPORTS خلال الساعات الأخيرة أنهما ستقومان بنقل مباراة اليوم بين بيراميدز وفيوتشر عبر تردداتهما.

من الممكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر قنوات AD SPORTS وON TIME SPORTS، حيث سيتاح للمشاهدين الاستمتاع بتفاصيل اللقاء والمتابعة الحية للأحداث على شاشاتهم. يمكن للمهتمين تنزيل ترددات هاتين القناتين لمتابعة مباراة اليوم والاستمتاع بتغطيتها الحصرية لهذا الحدث الكروي الهام.

بهذا الإعلان، يتيح ذلك لعشاق الكرة المصرية وعشاق الرياضة في مختلف الأماكن متابعة هذه المواجهة النارية بين بيراميدز وفيوتشر والتواجد في الجلوس الأمامي للتعرف على التطورات في الملعب والتشجيع لفريقهم المفضل.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30003 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

تشكيل بيراميدز أمام فيوتشر

يتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز اليوم، لمواجهة مودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2023 على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد، مهند لاشين، وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فخري لاكاي، فيستون ماييلي.

تشكيل فيوتشر أمام بيراميدز

يأتي تشكيل فيوتشر المتوقع، لمواجهة بيراميدز الليلة في كأس السوبر المصري للأبطال 2024 على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم على، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

بيراميدز يتفوق على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بنحو 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو.

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آخر مواجهة جمعت بيراميدز ومودرن فيوتشر

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر | اضغط هنــــا

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.

غيابات بيراميدز ومودرن فيوتشر عن المباراة

يفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة، بينما يعول البرتغالي باتشيكو على عودة رمضان صبحي بعد تماثله للشفاء، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات الثنائي ناصر ماهر وأحمد رفعت.

بيراميدز يبحث عن أول لقب في تاريخه

يعتبر فريق بيراميدز الفريق الوحيد بين الفرسان الأربعة الذي لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، حيث سبق لمودرن فيوتشر أن توج بكأس الرابطة فى النسخة الأولى، بينما توج سيراميكا بذات البطولة في نسختها الثانية، بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات في الكرة المصرية محليًا وإفريقيا.