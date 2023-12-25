يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في السوبر المصري

جولة الأهلي في السوبر بين Al Ahly vs Ceramica Cleopatra اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بث مباشر في كأس السوبر المصري 2023 بالإمارات، ستشهد مباراة قوية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على أرض ملعب محمد بن زايد، ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2023 في شكلها الجديد.

ينضم الأهلي إلى المنافسة بعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، حيث فاز بشكل كبير على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة 4-2.

يشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري في العام الماضي، وهو النادي الأكثر تتويجًا بالبطولة على مدى التاريخ بواقع 13 نسخة، وآخرها كان في النسختين الأخيرتين بعد تحقيقه للفوز على كل من بيراميدز والزمالك.

أما سيراميكا، فستشارك بقيادة مدربها أيمن الرمادي بعد تحقيقها لقب كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي، وتطمح إلى صناعة المفاجأة والتأهل إلى المباراة النهائية.

الفائز في هذه المباراة سيلتقي بالفائز في مواجهة بيراميدز وفيوتشر في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.

متى موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2023؟

يعود الجماهير بفارغ الصبر لمتابعة بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا في مساء اليوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر، ضمن فعاليات بطولة السوبر المصري 2023 للأبطال. تُقام المواجهة الحاسمة في ستاد محمد بن زايد، حيث يتنافس النادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا.

سيتاح بث المباراة مباشرةً عبر قنوات يوتيوب ويلا شوت، وذلك لتوفير تجربة مشاهدة مثيرة للمحبين للعبة. يتم تحديد انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، والسادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

يعتبر هذا اللقاء نصف نهائي البطولة، ويمثل فرصة ذهبية للفريقين للتأهل إلى المرحلة النهائية. يترقب جمهور الأهلي وسيراميكا كليوباترا هذا اللقاء بشغف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الانتصار والتقدم في المسابقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023؟

من المؤكد أنه سيكون بإمكان المشجعين متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناتي AD SPORTS TV وON TIME SPORTS في إطار منافسات كأس السوبر المصري للأبطال 2023.

تأتي هذه البطولة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم، وتقام هذا العام على أرض الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيفها قناة أبوظبي الرياضية 1. أما قناة ON TIME SPORTS 1، فتحظى بحقوق بث جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي الجدول التالي، يمكنك العثور على ترددات القنوات المفتوحة التي ستقوم ببث المباراة مباشرةً لمشاهدة المواجهة الحماسية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا: [قم بوضع الترددات هنا].

يرجى متابعة هذه الترددات للاستمتاع بكل لحظة من المباراة ومشاهدة أداء الفريقين في هذا اللقاء الهام.

تردد أون تايم سبورت نايل سات تردد أبو ظبي الرياضية 1 نايل سات تردد أبو ظبي الرياضية 1 عرب سات التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6. التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا اليوم؟

سيتاح بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى تطبيق ستارز بلاي الذي يقدم خدمة البث المباشر للمباريات الرياضية.

من الجدير بالذكر أن قنوات أون تايم سبورتس قد تقوم بنقل المباراة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك". ببساطة، يمكن للمشجعين الاستعداد لمتابعة الحدث الرياضي المثير عن طريق زيارة الموقع الرسمي للقناة أو تحميل تطبيق ستارز بلاي والاطلاع على البث المباشر للاستمتاع بالمباراة.

تشكيل مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

تشكيلة الأهلي أمام سيراميكا: 4-3-3

حراسة مرمي محمد الشناوي. خط الدفاع أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات. خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.

ما تشكيل سيراميكا المتوقع أمام الأهلي؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب أيمن الرمادي التشكيلة التالية في مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي:

حراسة المرمى محمد بسام. خط الدفاع محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني. خط الهجوم محمود زلاكة - جون إيبوكا - إيجولا.

قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب السوبر المحلي

- الأهلي: 13 لقبًا

- الزمالك: 4 ألقاب

- المقاولون العرب: لقب وحيد

- حرس الحدود: لقب وحيد

- طلائع الجيش: لقب وحيد

من هو حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر؟

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يلا شوت تم اختيار الحكم محمد معروف لقيادة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري. سيكون معروف مدعومًا بالمساعدين سامي هلهل وسمير جمال، فيما سيقوم محمود البنا بالتحكيم كحكم رابع خلال اللقاء.

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وفيما يتعلق بتقنية الفيديو المساعد (VAR)، سيكون طارق مجدي هو الحكم المساعد للVAR، وسيتم دعمه من قبل محمود أبو الرجال. واحتياطيًا، سيكون هاني عبد الفتاح متاحًا كحكم VAR بديل لتأمين سلامة القرارات في المباراة.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر بث مباشر

الأهلي يسعي لتخطي أحلام سيراميكا في السوبر المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، اختبارًا صعبًا اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، حينما يواجه نادي سيراميكا كليوباترا على أرض ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات. يأتي هذا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي، التي تحتضنها الإمارات للمرة الأولى بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

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يتأهل الفريق الفائز من مباراة الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نصف نهائي الآخر من البطولة.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، حيث فاز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، ثم خسر أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين، وفاز بعد ذلك على أوراوا برباعية مقابل هدفين.

ويسعى المدرب مارسيل كولر إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية، بهدف تحقيق الانتصار في السوبر المصري بعد خسارة الكأس السوبر الأفريقية والدوري الأفريقي، والتفوق على سيراميكا لتحقيق التأهل للمباراة النهائية.

ويعاود الأهلي الاعتماد على جهود اللاعب الفرنسي أنتوني موديست في هذه المباراة بعد انتهاء فترة إيقافه، حيث غاب موديست عن مباراتي فلومينيسي البرازيلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يسعى أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا، إلى الإطاحة بحامل لقب الدوري المصري في هذه البطولة ومواصلة التألق أمام الأندية الكبار. يعتمد الرمادي على نجوم فريقه مثل أحمد القندوسي ومحمد شكري ومحمد بسام وأحمد رمضان بيكهام وجون إيبوكا لتحقيق النجاح في هذا اللقاء.