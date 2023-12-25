بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت اليوم في السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

جولة السوبر بين Al Ahly vs Ceramica Cleopatra اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري، وتنطلق مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري 2023-2024 بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بتوقعات مثيرة من عشاق كرة القدم في مصر وخارجها. يأتي هذا الدور بتغييرات هامة في النظام، حيث يشارك أربع فرق بدلًا من فريقين، ويعد استاد محمد بن زايد في الإمارات المسرح الذي سيشهد هذه المواجهات الحماسية.

يدخل النادي الأهلي البطولة وهو يحمل لقب الدوري المصري، مما يعزز من وضعه كفريق منافس قوي. ومن جهة أخرى، يحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة المصرية، ما يعكس تألقه في المسابقات المحلية.

الأهلي، المارد الأحمر، يمتلك تاريخًا حافلًا في كأس السوبر المصري، حيث فاز بها 13 مرة، مما يجعله الأكثر تتويجًا بها. يسعى الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الرياضية والإضافة إلى قائمة الألقاب التي يمتلكها.

من جانبه، يدخل فريق سيراميكا كليوباترا بعزيمة وإصرار لمواصلة مسيرته الناجحة والتنافس على لقب السوبر. حمل الفريق لقب كأس الرابطة، وهو إنجاز يضيء مساره ويضعه في الموقع الذي يستحقه.

متى ميعاد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب مباراة النصف النهائي في بطولة السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023. ستشهد المباراة تنافسًا شرسًا بين الفريقين، وذلك على استاد محمد بن زايد في الإمارات، الذي يعد المسرح الرئيسي لهذه الفعالية الرياضية المثيرة.

من المتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت الإمارات. يترقب الجمهور هذا اللقاء بفارغ الصبر لمتابعة مشوار الأهلي وسيراميكا كليوباترا في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

تعتبر مباريات السوبر فرصة للاستمتاع بتألق نجوم الفرق المشاركة، حيث يتوقع أن يقدم الأهلي وسيراميكا كليوباترا عروضًا رياضية مميزة ويتباروا على الصعيدين التكتيكي والفني. يسعى الأهلي، بقيادة مدربه ونجومه المميزين، إلى التأكيد على تفوقه والوصول إلى المرحلة النهائية، في حين يطمح فريق سيراميكا كليوباترا في خطف البطاقة النهائية والمنافسة على اللقب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023؟

يتاح لك متابعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا من خلال البث المباشر على قناة أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة. تلك القنوات تُعتبر الوسيلة الرئيسية والوحيدة للجماهير لمتابعة أحداث كأس السوبر المصري 2023. سيكون لديك الفرصة للتمتع بالتعليق الرياضي المحترف والتحليلات الشيقة التي ستُقدمها فرق البث، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر إثارة وتشويق.

بتنويهك إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة توفر للجماهير فرصة ممتازة لمتابعة المباريات دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، مما يجعلها وسيلة متاحة للجميع للاستمتاع بمباريات الكرة المحلية الهامة.

تردد قناة AD SPORTS TV 1 تردد قناة ON TIME SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30003 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ستكون فرصة للجماهير لمتابعة عروض نجوم الكرة في مواجهة مثيرة. يتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا وتكتيكات رائعة، مما يجعل المباراة حدثًا رياضيًا ينتظره الكثيرون.

الأهلي يعد بقيادة مدربه وتشكيلته القوية بأن يكون لهما الكلمة الأخيرة في المباراة، ويسعى لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب. من ناحية أخرى، يعلم سيراميكا كليوباترا أن عليه التحلي بالقوة والتركيز للوصول إلى النهائي والمنافسة بجدارة.

يشكل السوبر المصري فرصة للأندية للتألق وإظهار إمكانياتها في إطار مسابقة قوية ومحتدمة. وسيكون للجماهير دور هام في دعم فرقهم وخلق جو من الحماس والمتعة في المدرجات.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023؟

يمكنك الاستمتاع بالبث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023 من خلال متابعة الحساب الرسمي لقنوات "أبوظبي الرياضية" على يوتيوب، وكذلك زيارة الموقع الرسمي للشبكة الإماراتية. تتيح لك هذه الخيارات الوصول السهل والمباشر إلى المباراة دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة، مما يجعلها فرصة مثالية لجميع محبي كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" بنقل المباريات عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو يوتيوب. يُفضل متابعة تلك الحسابات للحصول على التحديثات الأخيرة حول بث المباريات ومتابعة أحدث التطورات.

ما تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا؟

المدرب مارسيل كولر يخطط لإجراء بعض التغييرات في تشكيلة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مقارنةً بالتشكيلة التي شاركت في مباراة أوراوا في كأس العالم للأندية. من المتوقع أن يشهد التشكيل تغييرات بمشاركة لاعبين مختلفين، حيث يتوقع أن يحل رامي ربيعة وكريم الدبيس بديلين لعلي معلول وياسر إبراهيم على التوالي، بجانب استمرار مشاركة ديانج في التشكيلة الأساسية.

تلك التغييرات قد تكون استراتيجية من المدرب لتحقيق التوازن المثلى في التشكيلة وتفعيل قدرات اللاعبين المختلفة في مختلف المراكز. يتطلع الجمهور إلى رؤية كيف ستؤثر هذه التغييرات على أداء الفريق في المباراة المقبلة وكيف ستسهم في تحقيق الفوز في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري 2023-24.

تشكيلة الأهلي أمام سيراميكا: 4-3-3

حراسة مرمي محمد الشناوي. خط الدفاع أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات. خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.

ما تشكيل سيراميكا المتوقع أمام الأهلي؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب أيمن الرمادي التشكيلة التالية في مواجهة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي:

حراسة المرمى محمد بسام. خط الدفاع محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني. خط الهجوم محمود زلاكة - جون إيبوكا - إيجولا.

من هو حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر ؟

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قائمة الحكام الذين سيديرون مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا، وفيوتشر مع بيراميدز.

لمباراة الأهلي وسيراميكا، تم اختيار محمد معروف لتحكيم المباراة الرئيسية، بينما يعاونه سامي هلهل وسمير جمال، وسيكون محمود البنا الحكم الرابع. أما في تقنية الـ VAR، فسيكون طارق مجدي هو الحكم المساعد في تلك المباراة، بالتعاون مع محمود أبو الرجال، والحكم الاحتياطي لـ VAR هو هاني عبد الفتاح.

أما لمباراة فيوتشر مع بيراميدز، فتم اختيار أمين عمر كحكم رئيسي، بالتعاون مع المساعدين أحمد توفيق ويوسف البساطي، وسيكون محمد عادل حكم الرابع. في تقنية الـ VAR، سيكون محمود عاشور هو الحكم المساعد، وسيعاونه أحمد حسام طه، والحكم الاحتياطي لـ VAR هو وائل شعبان.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد سيراميكا بث مباشر يلا شوت اليوم

يتأهل الفريق الفائز من مواجهة الأهلي، بطل الدوري المصري، وسيراميكا، بطل كأس الرابطة المصرية، لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز، وصيف الدوري، ومودرن فيوتشر، الفريق الرابع في ترتيب الدوري، في نصف نهائي السوبر المصري.

يدخل النادي الأهلي مباراته في مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد حصده للميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، حيث خاض المارد الأحمر ثلاث مباريات في المونديال، حقق فيها فوزًا على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، وخسر أمام فلومينيسي البرازيلي بنتيجة 2-1، ثم حقق فوزًا آخر على أوراوا بنتيجة 4-2.

يعمل المدرب مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال بطولة كأس العالم للأندية، تمهيدًا لتفاديها في المباريات المقبلة التي تتسم بالحسم. الفريق يسعى للتتويج بالسوبر المصري بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي.

يعود الفرنسي أنتوني موديست لتعزيز صفوف الأهلي بعد انتهاء فترة إيقافه، حيث غاب عن مباراتي فلومينيسي وأوراوا في كأس العالم للأندية بسبب تلك الإيقاف. ويستعيد الأهلي جهود موديست لتقديم أداء قوي في مواجهة سيراميكا.

من ناحية أخرى، يفتقد الأهلي خدمات لاعبين آخرين بسبب الإصابة، حيث يغيب كل من رضا سليم، وأحمد عبد القادر، ومحمد الضاوي كريستو عن التشكيلة الرسمية للمباراة.

تأمل الجماهير الحمراء أن يحقق الفريق نجاحًا في هذه المواجهة ويحصد لقب السوبر المصري كتعويض عن الألقاب التي فاتته في المواسم الأخيرة.