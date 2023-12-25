بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في السوبر المصري | يلا شوت

بث مباشر
الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا - كأس السوبر المصري

منافسة السوبر المصري بين Al ahly vs Ceramica اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يلا شوت في السوبر المصري 2023، تترقب جماهير كرة القدم بشغف مواجهة مثيرة بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري لموسم 2023-2024 بفارغ الصبر.

شهد هذا الموسم تغييرًا في نظام بطولة السوبر، حيث يشارك فيها أربعة فرق بدلًا من فريقين فقط، متبعة نموذج بطولة السوبر الإسباني. ستقام المباريات في نظام خروج المغلوب من خلال مرحلتي نصف النهائي والنهائي، وستكون استاد محمد بن زايد في الإمارات المسرح الرئيسي لهذه البطولة.

يدخل النادي الأهلي المنافسة بفخر بعد تحقيقه لقب الدوري المصري، بينما يحمل فريق سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة المصرية.

يعتبر الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا بكأس السوبر في تاريخ البطولة، حيث حصد اللقب 13 مرة، ويتفوق بفارق كبير عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 ألقاب فقط.

ما هي القناة التي ستبث مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري؟

لعشاق النادي الأهلي، تتاح فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بث مباشر، حيث يمكن لعشاق كرة القدم في مصر متابعة الحدث المثير في بطولة السوبر المصري عبر قناتين تلفزيونيتين.

تقدم قناة ON Time Sports بثًا مباشرًا للمباراة، بينما تُعتبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية أحد الخيارات الأخرى لنقل هذه المباراة.

اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري الجديد عبر قناتين مفتوحتين، حيث تقوم هاتان القناتان بإذاعة بث مباشر للمباراة.

تردد قناة ON TIME SPORTS 1

تردد قناة AD SPORTS TV 1

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11861
معدل الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5\6
مفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
معدل الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30003
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
مفتوحة

الساعة كام مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري؟

من المقرر أن تُقام مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يوم الإثنين، وسيتم بثها مباشرةً عبر قناتي يلا شوت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات المتحدة (دبي وأبوظبي). ستكون هذه الفرصة المثالية للجماهير في مصر والمنطقة العربية للاستمتاع بلحظات التنافس الشرس بين الأهلي وسيراميكا في إطار هذه البطولة المهمة.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وسيراميكا اليوم؟

يمكنك الاستمتاع مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023 عبر البث المباشر المقدم على حساب قنوات "أبوظبي الرياضية" الرسمي على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشبكة الإماراتية.

من المتوقع أيضًا أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" بنقل المباراة، ولكن يجب متابعة حسابها الرسمي على فيس بوك أو يوتيوب لتأكيد هذه المعلومات. تلك القنوات تقدم تجربة ممتعة لعشاق كرة القدم لمتابعة الأحداث الحية في هذه المواجهة المثيرة.

قيمة جوائز كأس السوبر المصري في الإمارات 2023

في إطار بطولة السوبر المصري لعام 2023، يشارك النادي الأهلي بصفته بطلًا للدوري الممتاز وحاملًا لكأس مصر في النسخة الأخيرة، بينما يشارك فريق سيراميكا كليوباترا بصفته بطلًا لكأس الرابطة في الدورة الثانية من البطولة.

قد حُددت جوائز بطولة السوبر المصري 2023 بواسطة مجلس أبوظبي الرياضي. وستكون الجوائز على النحو التالي: سيحصل الفريق البطل على مبلغ قدره 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار. أما صاحب المركز الثالث فسيحصل على 75 ألف دولار، وسيتلقى صاحب المركز الرابع مبلغًا يقدر بنحو 50 ألف دولار كجائزة.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة مرمي محمد الشناوي.
خط الدفاعأكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.
خط الوسطأليو ديانج - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات.
خط الهجوممحمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل سيراميكا اليوم

حراسة المرمى محمد بسام.
خط الدفاعمحمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني.
خط الهجوممحمود زلاكة - جون إيبوكا - إيجولا.

الأهلي يسعي لإنجاز مهمة السوبر بعد برونزية المونديال

سيواجه فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، اختبارًا صعبًا في السابعة مساءً اليوم الاثنين، حين يتقابل مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الحالي، والتي تُقام في الإمارات لأول مرة وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة في تاريخ البطولة.

سيتأهل الفائز من مباراة الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة إلى المرحلة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في الدور نصف النهائي الآخر من البطولة.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، حيث شارك في تسع مرات سابقة في البطولة.

وخلال مشاركته في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية، فاز الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، وخسر أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين، ثم خسر أمام أوراوا بريداتورز الياباني بنتيجة 4-2.

الأهلي سيراميكا كليوباترا الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا الأهلي الإنجليزي كهربا كولر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا السوبر المصري السوبر المصري 2024 بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اون لاين تشكيل الأهلي تشكيل سيراميكا كليوباترا قناة SSC sports بث مباشر قناة SSC Sports تطبيق شاهد القنوات الناقلة القنوات المفتوحة أهداف مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الاهلي الاهلي أمام سيراميكا كليوباترا الاهلي كاس العالم للاندية الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الاهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وسيراميكا كليوباترا تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر مشاهدة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر مواجهات الاهلي وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباريات اليوم البريميرليج 2023 بين سبورت SSC sports 1 قناة ابو ظبي ترتيب الاهلي الأهلي اليوم اخبار الاهلي اليوم حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا Al ahly vs Ceramica
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الذهب تصدر بيان هام بشأن الأسعار (تفاصيل)

"الحق التخفيضات قبل ما تخلص".. مجلة عروض عيد ميلاد كارفور 2024 pdf Carrefour offers magazine

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة... لهذه الأسباب

عروض عيد ميلاد كارفور 2024 Carrefour Deals على الأدوات الكهربائية

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة براميدز وفيوتشر بـدون تقطيع اليوم في كأس السوبر المصري

عاجل| تجار الصاغة: تلاعبات في تسعير الدولار بالسوق السوداء وراء ارتفاعات الذهب غير المبررة

شحنات البسلة المجمدة المصدرة لإسرائيل.. هل تتبع شركة راية فودز المصرية؟!

نشرة منتصف اليوم.. وكيل فتوح يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد عودة نجم المارد الأحمر وريال مدريد يحدد بديل مبابي