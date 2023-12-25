بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في السوبر المصري | يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

منافسة السوبر المصري بين Al ahly vs Ceramica اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يلا شوت في السوبر المصري 2023، تترقب جماهير كرة القدم بشغف مواجهة مثيرة بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري لموسم 2023-2024 بفارغ الصبر.

شهد هذا الموسم تغييرًا في نظام بطولة السوبر، حيث يشارك فيها أربعة فرق بدلًا من فريقين فقط، متبعة نموذج بطولة السوبر الإسباني. ستقام المباريات في نظام خروج المغلوب من خلال مرحلتي نصف النهائي والنهائي، وستكون استاد محمد بن زايد في الإمارات المسرح الرئيسي لهذه البطولة.

يدخل النادي الأهلي المنافسة بفخر بعد تحقيقه لقب الدوري المصري، بينما يحمل فريق سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة المصرية.

يعتبر الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا بكأس السوبر في تاريخ البطولة، حيث حصد اللقب 13 مرة، ويتفوق بفارق كبير عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 ألقاب فقط.

ما هي القناة التي ستبث مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري؟

لعشاق النادي الأهلي، تتاح فرصة مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت بث مباشر، حيث يمكن لعشاق كرة القدم في مصر متابعة الحدث المثير في بطولة السوبر المصري عبر قناتين تلفزيونيتين.

تقدم قناة ON Time Sports بثًا مباشرًا للمباراة، بينما تُعتبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية أحد الخيارات الأخرى لنقل هذه المباراة.

اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري الجديد عبر قناتين مفتوحتين، حيث تقوم هاتان القناتان بإذاعة بث مباشر للمباراة.

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 تردد قناة AD SPORTS TV 1 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30003

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مفتوحة

الساعة كام مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري؟

من المقرر أن تُقام مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر يوم الإثنين، وسيتم بثها مباشرةً عبر قناتي يلا شوت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات المتحدة (دبي وأبوظبي). ستكون هذه الفرصة المثالية للجماهير في مصر والمنطقة العربية للاستمتاع بلحظات التنافس الشرس بين الأهلي وسيراميكا في إطار هذه البطولة المهمة.

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وسيراميكا اليوم؟

يمكنك الاستمتاع مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023 عبر البث المباشر المقدم على حساب قنوات "أبوظبي الرياضية" الرسمي على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشبكة الإماراتية.

من المتوقع أيضًا أن تقوم قنوات "أون تايم سبورتس" بنقل المباراة، ولكن يجب متابعة حسابها الرسمي على فيس بوك أو يوتيوب لتأكيد هذه المعلومات. تلك القنوات تقدم تجربة ممتعة لعشاق كرة القدم لمتابعة الأحداث الحية في هذه المواجهة المثيرة.

قيمة جوائز كأس السوبر المصري في الإمارات 2023

في إطار بطولة السوبر المصري لعام 2023، يشارك النادي الأهلي بصفته بطلًا للدوري الممتاز وحاملًا لكأس مصر في النسخة الأخيرة، بينما يشارك فريق سيراميكا كليوباترا بصفته بطلًا لكأس الرابطة في الدورة الثانية من البطولة.

قد حُددت جوائز بطولة السوبر المصري 2023 بواسطة مجلس أبوظبي الرياضي. وستكون الجوائز على النحو التالي: سيحصل الفريق البطل على مبلغ قدره 250 ألف دولار، فيما سيحصل الوصيف على 125 ألف دولار. أما صاحب المركز الثالث فسيحصل على 75 ألف دولار، وسيتلقى صاحب المركز الرابع مبلغًا يقدر بنحو 50 ألف دولار كجائزة.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة مرمي محمد الشناوي. خط الدفاع أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات. خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل سيراميكا اليوم

حراسة المرمى محمد بسام. خط الدفاع محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني. خط الهجوم محمود زلاكة - جون إيبوكا - إيجولا.

الأهلي يسعي لإنجاز مهمة السوبر بعد برونزية المونديال

سيواجه فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، اختبارًا صعبًا في السابعة مساءً اليوم الاثنين، حين يتقابل مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

تأتي هذه المواجهة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري للموسم الحالي، والتي تُقام في الإمارات لأول مرة وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة في تاريخ البطولة.

سيتأهل الفائز من مباراة الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة إلى المرحلة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في الدور نصف النهائي الآخر من البطولة.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، حيث شارك في تسع مرات سابقة في البطولة.

وخلال مشاركته في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية، فاز الأهلي على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، وخسر أمام فلومينيسي البرازيلي بهدفين، ثم خسر أمام أوراوا بريداتورز الياباني بنتيجة 4-2.