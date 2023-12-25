الآن حصريا..بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت في كأس السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت في كأس السوبر المصري،ينطلق اليوم بطولة كأس السوبر المصري "NBE Super Cup"، بإقامة مباراتي الدور نصف النهائي،ويلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء غدًا الإثنين، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري في شكلها الجديد، والمقرر إقامتها في الإمارات.

وينطلق لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء غدًا الإثنين بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استديو تحليلي.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة السوبر المصري 2023، مشاركة الأهلي الحاصل على بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في نسختهما الأخيرة، فيما جاءت مشاركة فريق سيراميكا كليوباترا باعتباره صاحب لقب كأس الرابطة في دورته الثانية.

وحدد مجلس أبوظبي الرياضي، جوائز السوبر المصري 2023، ليحصل البطل على مبلغ قدره 250 ألف دولار، أما الوصيف يحصد 125 ألف دولار، فيما تكون جائزة صاحب المركز الثالث 75 ألف دولار، والمركز الرابع نحو 50 ألف دولار.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

وشدد كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة على أهمية تحقيق الفوز أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر من أجل الوصول إلى النهائي، والسعي بكل قوة لتحقيق لقب جديد للقلعة الحمراء.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي في تحقيق المفاجأة بإقضاء الأهلي والتأهل إلى نهائي كأس السوبر، والبحث عن لقب جديد بعد فوزه بأول لقب في تاريخه ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري 2023

توجد قناتان مفتوحتان تقومان بإذاعة بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت في كأس السوبر المصري الجديد

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 تردد قناة AD SPORTS TV 1 القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30003

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مفتوحة

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس السوبر المصري للأبطال

أعلنت قناة أون تايم سبورت 1، أن المعلق محمد عفيفي سيكون واصفًا لأحداث مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال 2023، فيما لم تعلن قناة أبوظبي الرياضية حتى الآن عن معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الليلة.

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مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري بث مباشر

وتظهر البطولة في شكلها الجديد بمشاركة أربعة فرق وهم نادي الأهلي ونادي بيراميدز ونادي مودرن فيوتشر، ونادي بيراميدز في النسخة الأولى منها بنظامها الجديد.

وقبل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر أن المواجهة ستكون صعبة، وشدد على أن جميع لاعبيه يجب أن يدخلوا المباراة بكامل تركيزهم من أجل الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يدير محمد معروف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ويعاونه سامي هلهل وسمير جمال، ومحمود البنا، حكما رابعًا.

فيما يتولى طارق مجدي مهمة إدارة تقنية الـ «VAR»، ويساعده محمود أبوالرجال، وهاني عبدالفتاح حكما احتياطيًا لتقنية الـ VAR.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة مرمي محمد الشناوي. خط الدفاع أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس. خط الوسط أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - بيرسي تاو - حسين الشحات. خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل سيراميكا اليوم

حراسة المرمى محمد بسام. خط الدفاع محمد شكري - أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني. خط الوسط محمد إبراهيم - محمد كناريا - محمد توني. خط الهجوم محمود زلاكة - جون إيبوكا - إيجولا.

توقعات مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

يتوقع خبراء كرة القدم أن تكون مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قوية وممتعة ومثيرة، فالفريقين يمتلكان مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وخلال اللقاء يسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز للتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من لقاء بيراميدز وفيوتشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا يلا شوت

بينما يدخل سيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل للمشهد الختامي، المُقام بمدينة أبوظبي في دولة الإمارات الشقيقة.