مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة في الدوري السعودي

مواجهة ملتهبة Watch the match between Al-Nasr and Al-Ittihad in Jeddah، Yalla Shoot the Saudi League حيث يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة عن موعد مباراة النصر والاتحاد، وهي واحدة من ضمن منافسات الجولة ال 17 من دوري روشن والتي تم تأجيلها الفترة الماضية بسبب مباريات كأس العالم للأندية التي حاز عليها فريق مانشستر سيتي، ولمعرفة تفاصيل مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلًا.

ويضيف الحماس لهذه المباراة تواجد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الذي سيخوض مواجهة مثيرة ضد فريقه السابق، ولا يعد المهاجم المغربي النجم الوحيد الذي مثل الفريقين خلال التاريخ.

وكانت أبرز الأسماء التي مثلت الفريقين، المهاجم سعد الحارثي، الذي قضى أفضل أيام مسيرته مع النصر، قبل أن تتم إعارته للاتحاد لمدة 3 أشهر في موسم 2005، من أجل أن يشارك مع العميد في دوري ابطال آسيا.

وكان هشام بوشروان، من الأسماء التي مثلت الفريقين، حيث تعاقد معه النصر في 2004، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الرجاء المغربي لمدة 3 أشهر.

كلاسيكو الدوري السعودي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر اليوم وتردد قناة SSC

يرغب نادي النصر السعودي في تحقيق الفوز علي حساب اتحاد جدة السعودي، والعمل علي مواصلة الزحف خلف المتصدر وهو نادي الهلال، بينما يرغب الاتحاد في تحقيق الفوز اليوم وذلك من اجل تعويض جمهورة عن الهزيمة الكبيرة الماضية والتي كانت امام الرائد والتي انتهت بنتيجة 3 / 1، وقد أشارت مصادر خاصة بنا علي ان هذة المعركة سوف تقام اليوم علي ارضية ملعب الجوهرة المشعلة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر اليوم

من المقرر أن يبدأ الشوط الأول من مباراة الاتحاد السعودي ضد النصر السعودي بث مباشر اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، وتقوم قناة السعودية الرياضية بنقل اللقاء وذلك عبر التردد التالي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

كلاسيكو الدوري السعودي.. كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والاتحاد اليوم

من المقرر ان يواجه فريق اتحاد جدة نظيره فريق النصر في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بمباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة SSC السعودية، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الوسط وشمال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وتنعقد مباراة الاتحاد والنصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وستكون هذه المواجهة مثيرة جدًا على كل من الخصمان الذين يسعون لتحقيق النصر واكتساب العلامة الكاملة، فمن المقرر أن يقاتل اتحاد جدة بقوة وشراسة من أجل تحقيق انتصار قوى ومثير على حساب غريمه من أجل العودة لسلسلة الانتصارات بعد أن فشل في المنافسة على لقب كأس العالم للأندية، أما النصر الذي حقق سلسلة من الانتصارات سيقاتل بقوة من أجل المنافسة على اللقب المحلي.

تشكيل كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن

أولًا: تشكيل الاتحاد اليوم

حراسة المرمي عبد الله المعيوف خط الدفاع زكريا الصحفي - فابينيو - فرحة الشمراني - مروان الصحفي خط الوسط نغولو كانتي - سلطان فرحان - فيصل الغامدي خط الهجوم رومارينيو - كريم بنزيما - إيغور كورنادو

ثانيًا: تشكيل النصر اليوم

حراسة المرمي نواف العقيدي خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني - أوتافيو - كريستيانو رونالدو

ما هي تواريخ مواجهات النصر والاتحاد؟

أول مواجهة رسمية بين النصر والاتحاد كانت في كأس الملك عام 1957، وانتهت بفوز اتحاد جدة بنتيجة 2-1. منذ ذلك الحين، استمرت المواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات، وحقق الاتحاد عددًا أكبر من الانتصارات حتى الآن.

موعد كلاسيكو الاتحاد والنصر في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة النصر والاتحاد هو الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.