بث مباشر.. مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

جولة النصر في الكلاسيكو بين Al Nassr vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، مواجهة كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بين فريق اتحاد جدة وفريق النصر ستقام في وقت لاحق من الجولة السابعة عشرة، وذلك بعد تأجيلها. ستقام المباراة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل فريق اتحاد جدة المباراة وهو يعاني من معنويات منخفضة بسبب خسارته في كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري والمباراة الأخيرة في الدوري السعودي أمام الرائد، يحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

من ناحية أخرى، يعيش فريق النصر فترة جيدة تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، حيث حقق سلسلة من الانتصارات باستثناء مباراة الخسارة أمام الهلال، يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن المتصدر.

متى موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

تحدد يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023 موعدًا لإقامة المباراة المنتظرة بين فريقي النصر والاتحاد في دوري روشن 2023-2024. ستحتضن مدينة جدة معركة كروية حامية الوطيس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث سيتلاقى الفريقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيكون هذا اللقاء مناسبة مثالية لجماهير الكرة السعودية لمتابعة أبرز المواجهات الكروية الحماسية، مع توقعات بمباراة مثيرة وندية قوية بين الفريقين.

السعودية 09:00 مساءًا مصر 08:00 مساءًا الإمارات 10:00 مساءًا المغرب والجزائر وتونس 07:00 مساءًا

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2024؟

لمتابعة بث مباشر لمباراة النصر والاتحاد في دوري روشن 2024، هناك خياران متاحان. بالنسبة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية، يمكنهم متابعة المباراة مجانًا عبر قناة SSC1 SD، ولكن يجب العلم أن جودة الصورة ستكون عادية.

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لمتابعة المباراة بجودة عالية الدقة أو للمشاهدين خارج السعودية، يتوجب عليك الاشتراك وشراء جهاز GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD. هذا الاشتراك يوفر تجربة مشاهدة محسنة وصورة ذات جودة عالية. بينما يُتاح للجمهور السعودي متابعة المباراة بشكل مجاني عبر قناة SSC1 SD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد اليوم:

تردد قنوات SSC على نايل سات تردد قنوات SSC على عرب سات تردد قنوات SSC على بدر سات التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد اليوم؟

لمتابعة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت بشكل مجاني، يُتاح هذا الخيار من خلال تطبيق شاهد بتقنية SD. ومع ذلك، يتوجب أن يكون المشاهدون داخل السعودية للاستمتاع بالبث المجاني بهذه التقنية.

تشكيل كلاسيكو النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن

أولًا: تشكيل الاتحاد اليوم

حراسة المرمي عبد الله المعيوف خط الدفاع زكريا الصحفي - فابينيو - فرحة الشمراني - مروان الصحفي خط الوسط نغولو كانتي - سلطان فرحان - فيصل الغامدي خط الهجوم رومارينيو - كريم بنزيما - إيغور كورنادو

ثانيًا: تشكيل النصر اليوم

حراسة المرمي نواف العقيدي خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني - أوتافيو - كريستيانو رونالدو

ما هو تاريخ مواجهات النصر والاتحاد؟

أول مواجهة رسمية بين النصر والاتحاد جرت في إطار كأس الملك في عام 1957، حيث انتهت بفوز اتحاد جدة بنتيجة 2-1. ومنذ ذلك الحين، استمرت المواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث تمكن الاتحاد من تحقيق عدد أكبر من الانتصارات حتى الآن.

تتميز مباريات النصر والاتحاد بالندية والإثارة، حيث يتبادل الفريقان التفوق ويخوضان منافسات قوية على الألقاب في الميدان. تُعتبر هذه المواجهات حدثًا رياضيًا مميزًا ينتظره العديد من عشاق الكرة السعودية.

إحصائيات مواجهات النصر والاتحاد في البطولات الرسمية:

عدد المواجهات الرسمية 159 مباراة. انتصارات نادي النصر 53 مباراة. انتصارات نادي الاتحاد 63 مباراة. التعادلات بين الفريقين 43 مباراة.

وإليكم بعض الأحداث المهمة في تاريخ مواجهات النصر والاتحاد:

عام 1968: حقق الاتحاد أول فوز له على النصر في كأس الملك السعودي.

عام 1974: انتهت المباراة بالتعادل للمرة الأولى بين الفريقين في الدوري السعودي.

عام 1975: حقق النصر أول فوز له على الاتحاد في الدوري الممتاز.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في الدوري السعودي؟

مواجهة النصر والاتحاد لن تكون مجرد لقاء كروي، بل ستكون تجربة استثنائية تجمع بين نجمين بارزين في عالم كرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما، اللذين عاشا معًا فترة نجاح كبيرة في صفوف ريال مدريد.

على الرغم من الأداء المميز الذي قدمه رونالدو مع النصر في الفترة الأخيرة، إلا أن بنزيما واجه انتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة. تم اتهامه بعدم القدرة على تحقيق الفارق مع فريق النصر منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

إذ تشير الإحصائيات إلى أداء رائع قدمه بنزيما مع الاتحاد، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة لعبها في الموسم الحالي بجميع المسابقات. بالمقابل، سجل رونالدو 14 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين في أول 19 مباراة له في الموسم الماضي مع فريق الاتحاد.

يتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف واحد عن مهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش. بنزيما، من جهته، يمتلك 9 أهداف في جعبته.

يأتي هذا اللقاء في سياق تصدر الهلال لجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة كحامل للقب.