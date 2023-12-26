الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت اليوم

منافسة الكلاسيكو بين Al Nassr vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، تعتبر مباراة الكلاسيكو بين نادي النصر ونادي الاتحاد واحدة من أبرز اللقاءات في دوري الدرجة الممتازة السعودي 2023-24. ورغم تأجيلها نتيجة مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية 2023، إلا أن الحماس لدى الجماهير لم يتأثر وتبقى المباراة محط اهتمام الجميع.

وستقام هذه المواجهة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر في استاد الأمير عبد الله الفيصل، حيث سيحاول الاتحاد تصحيح مساره بعد الخروج من البطولة الدولية، وذلك من خلال تحقيق الفوز على النصر ومصالحة جماهيره التي تطلب الانتصار في هذه المباراة الهامة.

من جانبه، يسعى نادي النصر لتحقيق الفوز بهدف تقليص الفارق بينه وبين المتصدر وتعزيز موقعه في سباق اللقب. حيث يحتل الفريق المركز الثاني في الجدول برصيد 40 نقطة ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين الهلال الذي يحتل المركز الأول.

من ناحية أخرى، يسعى الاتحاد لتحسين موقعه في الجدول، حيث يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويسعى للظهور بشكل قوي أمام جمهوره وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة المهمة.

من المؤكد أن اللقاء سيكون مشحونًا بالتوتر والحماس، وسيكون تحديًا كبيرًا لكل من الفريقين، الذين يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرهم.

موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت في دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يحتضن ملعب "الجوهرة المشعة" الديربي المثير بين فريقي الاتحاد والنصر، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للموسم 2023/2024. يُتوقع أن يكون هذا اللقاء حافلًا بالإثارة والتنافس الشديد، حيث يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري حاليًا برصيد 40 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة.

من المتوقع أن يشهد الديربي تنافسًا قويًا بين الفريقين الذين يسعون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحقيق أهدافهم في الموسم الحالي. يُتوقع أن يقدم الفريقان أداءً مميزًا في هذا اللقاء الهام الذي يجمع بين الغريمين التقليديين.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

ستكون صافرة البداية لهذه المواجهة الرياضية الرائعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، والسابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بفضل الأداء المتميز لكلا الفريقين في الموسم الحالي، يترقب الجماهير الكروية هذا اللقاء بشغف كبير، حيث سيكون الديربي فرصة للاستمتاع بمشاهدة مباراة مثيرة ومثيرة تضيف إلى جاذبية الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2023/2024 ستكون متاحة للمشاهدين عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، مما يسهل على الجماهير متابعة هذا اللقاء المهم. إليك ترددات قناتين مجانيتين تقدم بثًا مباشرًا لمباراة النصر والاتحاد:

يرجى مراجعة دليل القنوات الفضائية الخاص بجهاز الاستقبال الذي تستخدمه للحصول على معلومات تفصيلية حول الترددات. يُفضل أيضًا متابعة الأخبار الرياضية للتحقق من القنوات التي ستقوم بنقل المباراة في منطقتك المحددة.

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: Badr 26°E التردد: 11900 معدل الاستقطاب: رأسي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

قناة الرياضية السعودية SSC تُعتبر القناة الرسمية التي ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والنصر في كلاسيكو السعودية. يمكن للمشتركين في هذه القناة الاستمتاع بمشاهدة اللقاء عبر تردد قناة SSC HD 1. يُفضل ضبط جهاز الاستقبال الفضائي على التردد المحدد لضمان استقبال إشارة البث بجودة عالية. ستوفر هذه القناة تغطية حصرية ورسمية للمباراة، مما يجعلها الخيار المثلى لمتابعة هذا الحدث الرياضي المهم.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

تفاصيل مواجهة النصر ضد الاتحاد جدة السعودي

الموعد: الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2023

التوقيت: 21:00 السعودية، 20:00 مصر

الملعب: استاد الأمير عبدالله الفيصل

القنوات الناقلة: SSC SPORT 1 HD،SD – SSC SPORT 5 HD،SD

البث عبر الإنترنت: شاهد

المعلقون: فارس عوض – محمد حسين – فهد عريشي

تشكيل الاتحاد ضد النصر

ينتظر أن يكون تشكيل الاتحاد خلال مباراة النصر اليوم في قمة الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمي عبد الله المعيوف خط الدفاع زكريا الصحفي - فابينيو - فرحة الشمراني - مروان الصحفي خط الوسط نغولو كانتي - سلطان فرحان - فيصل الغامدي خط الهجوم رومارينيو - كريم بنزيما - إيغور كورنادو

انيًا: تشكيل النصر اليوم

حراسة المرمي نواف العقيدي خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني - أوتافيو - كريستيانو رونالدو

تغييرات عديدة على قائمة النصر لمواجهة الاتحاد بدوري روشن

قد قرر المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، استبعاد أربعة لاعبين من القائمة الرسمية لفريقه تمهيدًا لمباراتهم المرتقبة ضد الاتحاد في إطار كلاسيكو الدوري السعودي لموسم 2023-24.

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ووفقًا لتقرير صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد قرر كاسترو استبعاد اللاعبين التاليين: المدافع عبد الله مادو، الظهير نواف بوشل، والجناح خالد الغنام من التشكيلة المشاركة في المباراة المهمة.

قد أكدت مصادر موثوقة خروج الثلاثي نواف بوشل، خالد الغنام، وعبد الله مادو من الخطط الفنية للمدرب لويس كاسترو في مباراة النصر أمام الاتحاد، وذلك لأسباب فنية. وتم استبعاد الجناح أيمن يحيى أيضًا من المباراة، ولكن لا لأسباب فنية بل بسبب عدم اكتمال جاهزيته، حيث كان يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية ورغم تقدمه في التعافي، لكنه لم يكتمل بشكل كامل.

وقد أنهى النصر استعداداته لـ "الكلاسيكو" من خلال حصة تدريبية اعتيادية أجراها الفريق عصر الأمس في مقر النادي. بدأت الحصة التدريبية بإجتماع قاده المدرب لويس كاسترو مع اللاعبين، تلاها مناورة بين مجموعتين استمرت لمدة 30 دقيقة.

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رومارينيو الأكثر خطرًا على النصر بتشكيلة الاتحاد

مع التركيز على الإحصائيات، فإن اللاعب رومارينيو خاض حتى الآن 11 مباراة ضد النصر في جميع المسابقات، حيث تمكن النجم البرازيلي من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة. يعد رومارينيو نجم فريق الاتحاد، وقد أسهم بشكل كبير في هز الشباك 11 مرة في مواجهاته مع النصر، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

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من الجدير بالذكر أن النصر ليس الفريق الوحيد الذي استطاع رومارينيو تسجيل الأهداف ضده، حيث يحتل فريق أبها المركز الثاني في هذا السياق، حيث سجل في مرماهم أيضًا 11 هدفًا. أما نادي الفتح، فيتصدر القائمة بتلقيه 11 هدفًا من اللاعب البرازيلي.

رومارينيو (33 عامًا) يعتبر إحدى الشخصيات البارزة في صفوف الاتحاد خلال السنوات الأخيرة، حيث لعب دورًا كبيرًا في تحقيق "النمور" للقب دوري روشن السعودي في الموسم السابق 2022-2023.

انضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف الاتحاد في صيف عام 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي مقابل 7 ملايين يورو. خلال مسيرته مع "العميد"، شارك رومارينيو في 193 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 122 هدفًا (سجل 94 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة).