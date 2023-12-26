يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

جولة سعودية بين Al Ittihad VS Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي، ستشهد الملاعب السعودية قمة كروية مثيرة بين الاتحاد والنصر في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، وهي مباراة كان من المقرر أن تُلعب قبل أسبوعين ولكن تأجيلها بسبب مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية.

يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات منخفضة بعد خسارته في كأس العالم أمام الأهلي المصري ومباراة الدوري السعودي أمام الرائد. يحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

من جهة أخرى، يعيش النصر فترة جيدة تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، حيث حقق الفريق سلسلة من الانتصارات باستثناء مباراة خسارته أمام الهلال. يحتل النصر المركز الثاني في الجدول بفارق 10 نقاط عن المتصدر.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين وضعهم في الترتيب.

متى موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2024؟

موعد المباراة القادمة بين النصر والاتحاد هو يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، وسيُقام اللقاء على أرض ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة. ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2024؟

يتاح للجمهور متابعة بث مباشر مباراة النصر والاتحاد يلا شوت في دوري روشن 2024 بطريقتين مختلفتين. للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية، يُمكنهم متابعة المباراة بشكل مجاني عبر قناة SSC1 SD، ولكن يجب العلم أن جودة الصورة ستكون عادية.

أما إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة بجودة عالية الدقة أو كنت خارج السعودية، يتعين عليك الاشتراك وشراء جهاز GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD. يتيح هذا الاشتراك لك تجربة مشاهدة محسّنة وصورة ذات جودة عالية.

بالتالي، يمكن للجمهور السعودي الاستمتاع بمشاهدة المباراة بشكل مجاني عبر قناة SSC1 SD، بينما يحتاج المشاهدين خارج السعودية أو الراغبين في جودة عالية الدقة إلى الاشتراك وشراء جهاز GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد اليوم:

تردد قنوات SSC على نايل سات تردد قنوات SSC على عرب سات تردد قنوات SSC على بدر سات التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد اليوم؟

يتاح مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت بشكل مجاني من خلال تطبيق شاهد بتقنية SD، ولكن يجب أن يكون المشاهدون داخل السعودية للاستفادة من هذه الخدمة.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

للمشاهدين الذين يتواجدون خارج السعودية أو يرغبون في مشاهدة مباراة النصر والإتحاد يلا شوت بث مباشر بجودة HD، سيحتاجون إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة شاهد VIP.

تشكيل قمة النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن

أولًا: تشكيل الاتحاد اليوم

حراسة المرمي عبد الله المعيوف خط الدفاع زكريا الصحفي - فابينيو - فرحة الشمراني - مروان الصحفي خط الوسط نغولو كانتي - سلطان فرحان - فيصل الغامدي خط الهجوم رومارينيو - كريم بنزيما - إيغور كورنادو

ثانيًا: تشكيل النصر اليوم

حراسة المرمي نواف العقيدي خط الدفاع أليكس تيليس - إيمريك لابورت - علي لاجمي - سلطان الغنام خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - مارسيلو بروزوفيتش خط الهجوم ساديو ماني - أوتافيو - كريستيانو رونالدو

ما هو تاريخ مواجهات النصر أمام الإتحاد اليوم ؟

مواجهات النصر والاتحاد تعتبر من أبرز المباريات في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث تاريخ هذه المواجهات يعود إلى أواخر السبعينيات. لقد تنافس الفريقان في 159 لقاءً حتى صيف عام 2023، وتتنوع هذه المواجهات بين المسابقات الرسمية والودية.

كانت أول مواجهة رسمية بين النصر والاتحاد في كأس الملك عام 1957، حيث انتهت بفوز اتحاد جدة بنتيجة 2-1. منذ ذلك الحين، استمرت المواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات، وكان للاتحاد النصيب الأكبر من الانتصارات حتى الآن.

تتسم مواجهات النصر والاتحاد بالندية والإثارة، حيث تشهد تبادلًا مستمرًا بين الفريقين فيما يتعلق بالألقاب والتفوق في الميدان. تظل هذه المباريات حدثًا رياضيًا مميزًا ينتظره الكثيرون من عشاق الكرة السعودية.

عدد انتصارات النصر والاتحاد

عدد المواجهات الرسمية في البطولات كافة: 159 مباراة.

انتصارات نادي النصر: 53 مباراة.

انتصات ار نادي الاتحاد: 63 مباراة.

التعادلات بين الفريقين: 43 مباراة.

تاريخ المواجهات بين النصر والاتحاد

1968: أول فوز للاتحاد على النصر: في كأس الملك السعودي

1974: أول تعادل بين الفريقين: في الدوري السعودي

1975: أول فوز للنصر على الاتحاد في الدوري الممتاز

تاريخ المواجهات بين النصر والاتحاد

بطاقة مباراة النصر والاتحاد اليوم

المباراة الاتحاد ضد النصر ملعب المباراة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية البطولة دوري روشن السعودي 2023 - الجولة 17 (مؤجل) معلق المباراة فارس عوض - مدحت شلبي حكم المباراة أناستاسيوس سيديروبولس (اليونان)

أرقام بنزيما ورونالدو في بدايتهما مع الاتحاد والنصر

تبرز الإحصائيات أداء اللاعبين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو مع الاتحاد السعودي في النصف الأول من الموسم الحالي. سجل بنزيما 12 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة بجميع المسابقات. في المقابل، قدم رونالدو أداءً مميزًا حيث سجل 14 هدفًا وصنع 2 آخرين في أول 19 مباراة خاضها مع "العالمي" في النصف الثاني من الموسم الماضي.

يتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 17 هدفًا، بفارق هدف واحد عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش من نادي الهلال. بنزيما، من جهته، يمتلك في جعبته 9 أهداف.

قبل المباراة المرتقبة بين الاتحاد والنصر، يحتل الهلال صدارة جدول الترتيب في دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

هل أداء بنزيما أسوأ من رونالدو؟

ستشهد مباراة الاتحاد والنصر تنافسًا خاصًا بين النجمين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، اللذين كانا زملاء في ريال مدريد. تعرض بنزيما لانتقادات حادة مؤخرًا بسبب عدم قدرته على صنع الفارق مع الاتحاد منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي لعام 2023، بينما أظهر رونالدو أداءً متميزًا مع الفريق الجداوي.

تسلط شبكة "rmcsport" الفرنسية الضوء على الانتقادات التي وجهها الإعلامي السعودي وليد الفراج إلى بنزيما، حيث أشار إلى أن الفجوة بين اللاعب والجمهور تتسع يومًا بعد يوم، وأنه لم يتمكن من إحداث أي تأثير إيجابي، وبدا وكأنه لا يبذل أي جهد، مما أثار استياء الجمهور الجداوي.