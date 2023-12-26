مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري روشن السعودي،بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في كلاسيكو جديد ومثير يشهده دوري روشن السعودي، يتزايد عليه البحث، حيث يسعى النصر إلى استغلال ظروف مضيفه الاتحاد، عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة، من البطولة المحلية.

كلف الافتقار إلى الانضباط الاتحاد مرة أخرى يوم السبت، حيث تعرض الآن لهزائم متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ مايو 2022 (اثنتين).

كانت يوم السبت أيضًا أول هزيمة محلية لهم على أرضهم هذا الموسم، والمرة الأولى التي يخسرون فيها مباراة في الدوري في جدة منذ فوز الهلال عليهم 3-1 في الجولة 27 من موسم 2021-22.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت

وعانى نادي جدة دفاعيًا في الآونة الأخيرة، حيث تلقت شباكه ثلاثة أهداف أو أكثر في ثلاث من مبارياته التنافسية الأربع السابقة.

بعد منتصف الموسم المحلي، يجد الاتحاد نفسه خلف الأهلي بفارق تسع نقاط ليحتل المركز الثالث ومكانًا في دوري النخبة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

حقق مارسيلو جاياردو فوزًا واحدًا فقط في أربع مباريات في الدوري السعودي للمحترفين منذ استبدال نونو إسبيريتو سانتو كمدرب، وكان الانتصار الوحيد للأرجنتيني على أرضه في نهاية نوفمبر (4-2 مقابل الخليج).

لم يخسر الاتحاد في آخر ست مباريات تنافسية على أرضه أمام النصر، حيث فاز في آخر ثلاث لقاءات محلية على أرضه بنتيجة 7-1.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري روشن السعودي

بعد بداية هذا الشهر بشكل سيئ، حيث تعرض لهزيمة 3-0 في ديربي الرياض أمام غريمه اللدود الهلال، يبدو أن النصر قد استجمع قواه، حيث فاز في مباراتين محليتين متتاليتين بمجموع نقاط 7. -2.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

مع اقتراب الجولة 18 من دوري المحترفين، يجد رجال لويس كاسترو أنفسهم بفارق 10 نقاط عن الهلال في المركز الأول في الجدول ولكن مع وجود مباراة مؤجلة.

برصيد 40 نقطة بعد 17 مواجهة محلية، يتأخر النصر بنقطتين عما كان عليه في نفس المرحلة قبل موسم، حيث خسر مباراتين إضافيتين في 2023-24 (ثلاث) عما خسره بعد 17 مباراة محلية في 2022-23.

في حين أنهم يمتلكون واحدًا من أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم العالمية، فقد حصل كاسترو على مساهمات من الكثير من المصادر، حيث سجل 11 لاعبًا مختلفًا الشباك مرة واحدة على الأقل في هذه المسابقة، اثنان منهم وصلا إلى رقم مزدوج.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي سيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

سيتم بث مباشر مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قناة ssc السعودية،

معلق مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيقوم فارس عوض ومدحت شلبي بالتعليق على مباراة الاتحاد ضد النصر المؤجلة من الجولة السابعة عشرة في الدوري السعودي.

لم يتمكن النصر من التسجيل في مواجهتين محليتين فقط طوال الموسم، بمتوسط ​​أكثر من 2.5 هدف في المباراة الواحدة حتى هذه المرحلة من الموسم.

حدثت اثنتين من هزائمهم الثلاث في هذه المسابقة خارج أرضهم، بينما لم يحققوا أي فوز في آخر تسع مباريات في جميع المسابقات أمام نادي جدة.

وسيلعب الاتحاد دون مدالله العليان يوم الثلاثاء بعد طرده في الدقيقة 12 نهاية الأسبوع الماضي، بينما خرج عمر هوساوي ومهند الشنقيطي بسبب إصابات غير معروفة.

ومن غير المتوقع أن يتعافى حارس المرمى عبد الله الجدعاني من تمزق في الرباط الصليبي حتى أواخر يناير، مما يعني أن عبد الله المعيوف سيبدأ على الأرجح بين الخشبات في هذه المباراة.

وسجل رومارينيو الهدف الوحيد في هزيمتهم في نهاية الأسبوع، وهي الثالثة له هذا الموسم، بينماتوقف كريم بنزيمة، الذي سجل تسعة أهداف محليًا هذا الموسم، مسيرته التهديفية في مباراتين بجميع المسابقات.

لا يزال حارس مرمى النصر ديفيد أوسبينا بحاجة للتسجيل، رغم أنه شارك مع المنتخب الكولومبي مؤخرًا ضد المكسيك.

وغاب نواف بوشال عن فوزهم على الاتفاق، وعاد خالد الغنام إلى الملعب بعد غيابه مطلع الموسم الحالي بسبب الانزعاج البدني.

عاد أليكس تيليس من إصابة عضلية، وسجل الهدف الافتتاحي يوم الجمعة، وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدفه الأول هذا الموسم، وسجلكريستيانو رونالدو هدفه السابع عشر، متفوقًا على ألكسندر ميتروفيتش في المركز الأول في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

تاليسكا هو لاعب النصر الآخر الذي وصل إلى رقم مزدوج للأهداف في هذه المسابقة (10)، رغم أنه فشل في التسجيل في خمس من آخر ست مباريات محلية.

بطاقة مباراة النصر والاتحاد اليوم

المباراة الاتحاد ضد النصر ملعب المباراة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية البطولة دوري روشن السعودي 2023 - الجولة 17 (مؤجل) معلق المباراة فارس عوض - مدحت شلبي حكم المباراة أناستاسيوس سيديروبولس (اليونان)

تشكيلة الاتحاد المحتملة:

المعيوف؛ الصحفي، فيليبي، فابينيو، بامعود؛ كانتي، الفرحان؛ رومارينيو، الغامدي، العامري؛ بنزيما

تشكيلة النصر المحتملة:

العقيدي؛ الغنام، العجمي، لابورت، تيليس؛ بروزوفيتش، فوفانا؛ تاليسكا، الناجي، ماني؛ رونالدو