بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت اليوم في الدوري السعودي Al Ittihad vs. Al Nassr،في آخر مباراة محلية على أرضه لعام 2023، يستضيف الاتحاد النصر في مباراة البوكسينج داي يوم الثلاثاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتراجع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين إلى المركز السادس في جدول الترتيب، بعد خسارته أمام الرائد 3-1 نهاية الأسبوع، فيما يحتل العلمي المركز الثاني بعد فوزه على الاتفاق 3-1.

من المقرر ان يواجه فريق اتحاد جدة نظيره فريق النصر في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بمباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويأمل فريق اتحاد جدة في تحقيق الفوز الذي غاب عنه في الجولتين السابقتين بالدوري السعودي بتلقيه خسارتين من ضمك والرائد ماجعله يتراجع للمركز السادس بـ 28 نقطة، كما ودع الفريق كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي على يد الأهلي، وفشل فريق النصر في تحقيق أي انتصار أمام الاتحاد في آخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين، حيث فاز النمور في 7 مباريات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد يلا شوت

ومنذ حقبة الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود "رمز النصر"، ووصولًا إلى منصور البلوي "رئيس الاتحاد الذهبي"، لم تكن هُناك أي خلافات تقريبًا بين عملاقي جدة والرياض؛ حتى جاء عصر الاحتراف الحقيقي، في كرة القدم السعودية.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والاتحاد اليوم؟

سيكون مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت متاحًا بصورة مجانية عبر تطبيق شاهد بتقنية SD، لكن هذه الخدمة متاحة فقط للمتواجدين داخل السعودية.

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معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيلة فريق الاتحاد والنصر المتوقعة

تشكيلة النصر امام الاتحاد سوف تكون كالآتي:

حارس المرمى هو نواف العقيد.

خط الدفاع هو أليكس تيلبس وإيمريك لابورتا وعلى لاجامي وسلطان الغانم.

خط الوسط هو سيكو فوفونا ومارسيلو بروزويتش.

خط الهجوم هو ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

تشكيلة الإتحاد أمام النصر كالآتي:

حارس المرمى هو عبد الله المعيوف.

خط الدفاع هو أحمد با مسعود وأحمد حجازي وحسن قادس ومد الله العليان.

خط الوسط هو روماريو ونجولو كانتي وفيصل الغامدي.

خط الهجوم هو ايجور كورونادو ورمارينيو وكريم بنزيما وحمد لله.

تدهور العلاقة من محمد نور إلى فهد المولد

ويُمكن اعتبار عام 2013؛ هو البداية الحقيقة لتدهور العلاقة بين الناديين؛ وذلك في أعقاب انتقال الأسطورة محمد نور، من فريق الاتحاد إلى النصر.

نور قدّم طلبًا رسميًا إل الإدارة الاتحادية؛ للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في صيف عام 2013؛ وهو ما تم الموافقة عليه رسميًا في النهاية؛ حيث انضم اللاعب إلى النصر، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.لإعلام الاتحادي وقتها، فتح النار على مسؤولي العالمي، متهمين إياهم بتحريض اللاعب على الرحيل عن قلعة العميد، بمساعدة منصور البلوي.

لم تكن العلاقات بين الناديين - خاصة على المستوى الإعلامي - مثل السابق، بعد واقعة محمد نور؛ لتزداد الأمور تدهورًا عام 2020، بسبب مفاوضات النصر "غير القانونية"، مع الحارس فواز القرني والنجم فهد المولد، ثنائي الاتحاد وقتها.

الاتحاد حصل على أدلة، تؤكد تفاوض النصر بشكل "غير قانوني" مع القرني والمولد؛ ليهدد العميد بتقديم شكوى رسمية، كانت ستتسبب في عقوبات كارثية على قلعة العالمي.

معلق مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء كل من فارس عوض ومحمد حسين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد | من هنــــا

ترتيب دوري روشن السعودي

موعد مباراة الاتحاد والنصر، يتواجد الاتحاد في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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ويتواجد نادي الهلال في صدارة دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف.

عقدة النصر

يسعى النصر لفك عقدة عمرها 5 أعوام، حيث لم يستطع "العالمي" الفوز على اتحاد جدة بعد الانتصار عليه في ديسمبر 2018 بنتيجة 2-1.

وفي آخر 5 سنوات بالدوري، فشل النصر في قهر اتحاد جدة خلال 10 مباريات متتالية، إذ تلقى الهزيمة في 7 مناسبات واكتفى بالتعادل 3 مرات.

وبعد آخر فوز للنصر على الاتحاد في الدوري السعودي عام 2018، عاد العميد للفوز 3-2 و4-2، ثم جاء التعادل 1-1 في مباراتين متتاليتين.

ثم عاد العميد للسيطرة على العالمي، وانتصر في 3 مباريات متتالية بنتائج 2-1 و3-1 و3-0، قبل التعادل السلبي ثم الفوز 3-1، قبل الانتصار بهدف في الدور الثاني بالموسم الماضي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 50 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن غريمه النصر الوصيف صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة غير أن الزعيم يمتلك مباراة أكثر.