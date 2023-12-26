زيزو يفكر في عرض الشباب السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أن اللاعب يفكر جديا في عرض الشباب السعودي تمهيدا للرحيل عن الأبيض في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح المصدر، أن زيزو أخطر المقربين منه أن يفكر جديا في خوض تجربة الاحتراف، وأن الشباب متمسك بضمه منذ الانتقالات الماضية، ويميل إلى خوض التجربة خلال الفترة القادمة.

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وأشار المصدر إلى أن اللاعب لن يرحل ألا بالطرق الشرعية من خلال موافقة الزمالك، مشيرا إلى أن العرض المقدم من إدارة الشباب سيساهم في حل أزمات الزمالك المالية، بجانب التعاقد مع صفقات جديدة.

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