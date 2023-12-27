سفارة الكويت تعلن عثورها على الطالب الكويتي المفقود وتشكر مصر

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت سفارة دولة الكويت بالقاهرة بأنه قد تم العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج، وأن طاقم من السفارة مع ذويه يتواجدون حاليًا بجانب الطالب للوقوف على حالته الصحية.

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المصرية المعنية وتعاونها مع السفارة من أجل الكشف مصير الطالب بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، أعلنت فى وقت سابق الثلاثاء، أنها تتابع بالتنسيق مع مصر، الأنباء المتداولة بشأن اختفاء طالب كويتي في مصر، مؤكدة التواصل المستمر بين السفارة الكويتية بالقاهرة والسلطات المصرية، للتعرف على ملابسات اختفائه.

ويدرس الطالب الكويتي المختفي في إحدى الجامعات المصرية، وكان قد وصل إلى القاهرة منذ أيام وانقطعت أخباره، كما تم العثور على حقيبته في أحد الشوارع، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

ويدرس الطالب ويدعى داود فارس جواد، بكلية الآداب، ويبلغ من العمر 19 عاما، حسب المعلومات المتوافرة عنه.

مصر القاهره وزارة الخارجية الكويت سفارة الكويت سفارة كويت الخارجية الكويتية دولة الكويت
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة ملخص مباراة محمد صلاح | ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد تدمير بيرنلي (أهداف عالمية فيديو)

"بمشاركة صلاح".. ليفربول يفوز على بيرنلي بهدفين نظيفين ويتصدر الدوري الإنجليزي (البوكسينج داي)

"نتيجة مباراة ليفربول".. الريدز يضرب شباك بيرنلي بثنائية ويتصدر البريميرليج مؤقتًا بجولة البوكسينج داي

رونالدو يساهم في خماسية النصر ضد الاتحاد في كلاسيكيو دوري روشن السعودي تحت أعين بنزيما

"نتيجة ليفربول".. الريدز يدك حصون بيرنلي بهدفين يتصدر البريميرليج في جولة البوكسينج داي

"رونالدو & بنزيما".. نتيجة مباراة الاتحاد والنصر (5-2) في دوري روشن السعودي

أهداف مباراة النصر والاتحاد يوتيوب اليوم 26-12-2023 في الدوري السعودي [2-5]

عاجل| شهادات إيداع التجاري الدولي ببورصة لندن تحدد الدولارعند 54 جنيه