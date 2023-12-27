سفارة الكويت تعلن عثورها على الطالب الكويتي المفقود وتشكر مصر

أفادت سفارة دولة الكويت بالقاهرة بأنه قد تم العثور على الطالب الكويتي المفقود بعد عمليات بحث واسعة أجرتها السلطات المصرية.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه تم التعرف على الطالب وهو في أحد مستشفيات مدينة القاهرة ويتلقى العلاج، وأن طاقم من السفارة مع ذويه يتواجدون حاليًا بجانب الطالب للوقوف على حالته الصحية.

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المصرية المعنية وتعاونها مع السفارة من أجل الكشف مصير الطالب بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، أعلنت فى وقت سابق الثلاثاء، أنها تتابع بالتنسيق مع مصر، الأنباء المتداولة بشأن اختفاء طالب كويتي في مصر، مؤكدة التواصل المستمر بين السفارة الكويتية بالقاهرة والسلطات المصرية، للتعرف على ملابسات اختفائه.

ويدرس الطالب الكويتي المختفي في إحدى الجامعات المصرية، وكان قد وصل إلى القاهرة منذ أيام وانقطعت أخباره، كما تم العثور على حقيبته في أحد الشوارع، وفق ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

ويدرس الطالب ويدعى داود فارس جواد، بكلية الآداب، ويبلغ من العمر 19 عاما، حسب المعلومات المتوافرة عنه.