المارد الأحمر يتوج باللقب .. ملخص أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 - 12 - 2023 في نهائي السوبر المصري [ 4 - 2 ]

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت

جولة النهائي بين Al Ahly VS Future اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس السوبر المصري، وملعب محمد بن زايد يستعد لاستضافة اللحظة الفارقة في عالم كرة القدم المصرية، حيث يترقب عشاق اللعبة الشهية النهائي المرتقب لكأس السوبر المصري 2023، الذي سيجمع بين الفريقين العملاقين الأهلي وفيوتشر. يعتبر هذا اللقاء الختامي فرصة لاحتساب حسابات جديدة، وتحديد الملك الجديد للموسم الحالي.

الأهلي يضرب بنثائية في الأوقات الإضافية

في لحظات مثيرة وماراثونية في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بين الأهلي ومودرن فيوتشر، نجح الأهلي في تسجيل هدفين إضافيين في الدقائق 115 و116 ليتقدم إلى الأمام في النتيجة.

أولًا، أعلن الحكم احتساب هدف صحيح للأهلي في الدقيقة 115، حيث سجل موديست الهدف الثالث للقلعة الحمراء. هذا الهدف زاد من حدة التنافس والإثارة في المباراة.

وبمجرد مرور دقيقة واحدة فقط، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الرابع عن طريق لاعبه كريم فؤاد في الدقيقة 116. بهذا الأداء المميز، قد قلب الأهلي تأخره وتقدم إلى الأمام بنتيجة 4-2، مما يعزز آماله في حصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي.

فيوتشر يضرب الأهلي بالتعادل

في الدقيقة 81 من المباراة النهائية لكأس السوبر المصري، نجح لاعب فريق مودرن فيوتشر، محمد محمود، في تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام النادي الأهلي. جاء الهدف بعد تنظيم هجوم متقن من قبل لاعبي الفريق، حيث استغل محمد محمود فرصة داخل منطقة الجزاء.

بتسديدة دقيقة وقوية، نجح محمد محمود في إرسال الكرة إلى شباك الأهلي، معلنًا عن تعادل فريقه في اللحظات الحاسمة من المباراة. بهذا الهدف، أصبحت النتيجة 2-2، مما يشير إلى توتر المباراة وتكافؤ القوى بين الفريقين.

مع اقتراب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، يزداد التشويق والحماس، ويتسابق الفريقان لتحقيق هدف إضافي يمكنه من التفوق والفوز بلقب كأس السوبر المصري للأبطال.

الشحات يتقدم بالثاني للنادي الأهلي

في الدقيقة 34 من المباراة، نجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب حسين الشحات. جاء الهدف بعد هجمة متناغمة قادها اللاعبون ببراعة في منتصف الملعب.

بدأت الهجمة بتحركات دقيقة من قبل لاعبي الأهلي، حيث تبادلوا الكرة بسرعة وبتنسيق مثالي. وفي لحظة مفاجئة، وجد حسين الشحات نفسه أمام المرمى، وببراعة استغل الفرصة وقام بتسديدة ناجحة أسكنها داخل الشباك.

هذا الهدف يضاعف تقدم النادي الأهلي في المباراة ويعزز من تفوقه في سباق النهائي، ويأمل الفريق في الاحتفاظ بهذا التفوق للمضي قدمًا نحو تحقيق اللقب.

الأهلي يضرب التقدم بأقدام كهربا

في الدقيقة 12 من المباراة المثيرة بين الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023، نجح اللاعب محمود كهربا في تسجيل الهدف الأول للأهلي. الحدث جاء بعد أن قام اللاعب علي معلول بتنفيذ ركلة ركنية، حيث قام كهربا بالقفز برأسه وتوجيه الكرة ببراعة نحو المرمى.

كان جنش، حارس مرمى فيوتشر، قد خرج بشكل خاطئ للتصدي للكرة، مما ساهم في سهولة دخولها الشباك. تمثل هذه اللحظة في الدقيقة 12 نقطة البداية لتقدم الأهلي في المباراة، وقد أضفت إثارة إضافية لهذا النهائي المنتظر. يعكس هذا الهدف المهارات الفردية والتكتيكية للاعبي الفريق وقدرتهم على استغلال الفرص الهجومية بشكل فعّال.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت

لنتابع لحظة بلحظة مباراة النهائي المثير بين النادي الأهلي وفريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري. المواجهة المرتقبة تقام في ملعب محمد بن زايد بالإمارات، حيث يتطلع الأهلي إلى الفوز باللقب للعام الثالث على التوالي، بينما يسعى مودرن فيوتشر لتحقيق إنجاز تاريخي وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

البث المباشر للمباراة سيبدأ مع صافرة الحكم محمد عادل، وسنقوم بتزويدكم بآخر التطورات والأحداث خلال المباراة الحاسمة.

تشهد هذه النسخة الجديدة من السوبر المصري مشاركة أربعة أندية، وتجسد تلك المواجهة النهائية التنافس القوي بين بطل الدوري (الأهلي) ووصيف الدوري (مودرن فيوتشر)، مع تغييرات في هيكل البطولة لتشجيع على المنافسة وجذب اهتمام الجماهير.

تأهل فيوتشر إلى المباراة النهائية بشكل استثنائي، إذ خاض ماراثونًا من التحديات وانتهت المباراة أمام بيراميدز بركلات الترجيح. يطمح الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي آخر، بعد أن توج بكأس الرابطة المصرية الموسم قبل الماضي، وهو يسعى لإضافة السوبر المصري إلى خزانة البطولات الخاصة به.

أما الأهلي، فقد أظهر التألق المعتاد والتفوق في السباق نحو النهائي، مؤكدًا تفوقه في هذه البطولة عبر التاريخ. يعد السوبر المصري من البطولات المفضلة للفريق الأحمر، إذ ارتبط اسمه باللقب في 13 مناسبة سابقة، حيث استطاع التتويج في النسختين الأخيرتين أمام بيراميدز والزمالك.

تأريخيًا، جلس الأهلي وفيوتشر على طاولة المواجهات في أربع مرات سابقة. رسم الأهلي البسمة على وجه جماهيره في مرة واحدة بفوزه، بينما حكم التعادل بين الفريقين في ثلاث مواجهات أخرى، مما يجعل هذا النهائي تحدًا إضافيًا لكل فريق.

ما هو موعد مباراة الأهلي اليوم وفيوتشر في كأس السوبر المصري 2023 ؟

مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر في كأس السوبر المصري في مساء اليوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، يشهد ملعب محمد بن زايد في الإمارات نهائي كأس السوبر المصري 2023 للأندية الأبطال، حيث يتواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مودرن فيوتشر في مواجهة مرتقبة. يسعى الأهلي لتحقيق لقبه الـ14 في تاريخ البطولة، بينما يسعى فيوتشر للفوز بلقبه الأول في كأس السوبر المصري والثاني في تاريخ مشاركاته في البطولات المحلية، بعد فوزه بلقب كأس الرابطة في نسختها الأولى.

مباراة الأهلي اليوم الساعة كام؟

مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس السوبر المصري المباراة المنتظرة ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وتتزامن مع الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتصبح الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. أما الجماهير في الجزائر والمغرب وتونس، فستتابع المباراة في الساعة السادسة مساءً.

بث مباشر مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت

يشهد هذا النهائي تجدد التحديات والطموحات لكلا الفريقين، حيث يعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجًا بلقب السوبر المصري، ويسعى للمحافظة على مكانته كأحد أبرز الأندية الرياضية في مصر والعالم العربي. من جهة أخرى، يطمح فيوتشر في تحقيق إنجاز تاريخي جديد وإضافة لقب كأس السوبر إلى إنجازاته الرياضية.

بهذا السياق، يكون ملعب محمد بن زايد شاهدًا على مواجهة حماسية ومثيرة، حيث يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية هذه المواجهة الرياضية الكبيرة. يشكل السوبر المصري مناسبة للاستمتاع بمهارات اللاعبين والمتعة الرياضية في جو من التنافس الشديد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023 ؟

بث مباشر مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر اليوم نهائي كأس السوبر المصري يلا شوت، لكل عاشقي النادي الأهلي، الذين يترقبون بفارغ الصبر مواجهة الفريق الحمر أمام فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023، يسعى الجميع إلى معرفة القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل هذه المباراة المثيرة. يُفترض أن يكون بإمكان المشاهدين الوصول إلى بث مباشر للمباراة عبر قنوات On Time Sports وAd Sports TV، حيث تحمل هاتان القناتين حقوق نقل مباريات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال.

لتحقيق هذا الهدف، يجب على المشاهدين ضبط أجهزتهم لاستقبال إشارة البث عبر ترددات قناة On Time Sports 1 وAbu Dhabi Sports 1، وفيما يلي ترددات القنوات على الأقمار الصناعية المعتادة:

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023؟

مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت ، قنوات أون تايم سبورتس وأبوظبي الرياضية الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري 2023، يمكن متابعتها عبر الأقمار الصناعية عبر الترددات الآتية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11411 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 30003 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023؟

ستكون تجربة مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري على موعد مع الإثارة والمتعة عبر البث المباشر المجاني عبر الإنترنت. يمكن للجماهير الاستمتاع بالمباراة عبر حساب قناة أبوظبي الرياضية على منصة يوتيوب، حيث سيتم توفير البث المباشر لهذا الحدث الرياضي المهم بشكل مجاني ومباشر.

بإمكان الجماهير أيضًا متابعة المباراة عبر الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية، حيث سيتاح لهم الوصول إلى البث المباشر للمباراة ومشاهدة كل لحظة من تلك المواجهة المثيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تطبيق ستارز بلاي لمتابعة الحدث الرياضي على الأجهزة الذكية المحمولة، حيث يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام لمتابعة الأحداث الرياضية في أي وقت ومن أي مكان.

مشاهدة مباراة الأهلي وفويتشر بث مباشر تويتر

بفضل هذه الخيارات المتعددة للمشاهدة عبر الإنترنت، يمكن للمحبين للأهلي وفيوتشر الاستمتاع بمشاهدة المباراة مجانًا وبكل سهولة، سواء كانوا على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الرسمية والتطبيقات لقنوات أبوظبي الرياضية.

تشكيل الأهلي ضد فيوتشر

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر 2023 على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع:. محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

تشكيل فيوتشر ضد الأهلي

يأتي تشكيل فيوتشر المتوقع لمباراة الأهلي اليوم في نهائي السوبر المصري 2023 على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمود جنش. خط الدفاع: محمد طارق - محمد ربيعة - محمود رزق - جوزيف جوناثان. خط الوسط: غنام محمد - محمد صادق - هشام عادل. خط الهجوم: أحمد عاطف - مروان محسن - محمد فاروق.

حكم مباراة الأهلي ضد فيوتشر اليوم

تم تعيين طاقم تحكيم مميز لمباراة النهائي المثيرة في كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر. سيقود اللقاء الحكم الرئيسي محمد عادل، الذي سيتولى مسؤولية فرض الانضباط واتخاذ القرارات الحاسمة في ساحة الملعب. يساعده في هذه المهمة مساعداه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، اللذين سيقدمان الدعم اللازم لضمان تسيير المباراة بشكل فعال وعادل.

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يتكفل بدور الحكم الرابع محمد معروف، الذي يلعب دورًا مهمًا في متابعة الأحداث خارج أرض الملعب وتوثيق الأوضاع الفنية. وفيما يخص تقنية الفيديو VAR، فقد تم تعيين محمود عاشور لأداء دور الحكم في هذا السياق، حيث سيكون مسؤولًا عن مراجعة اللقطات الحساسة واتخاذ القرارات الصحيحة بالتعاون مع الحكم المساعد لتقنية الـ VAR يوسف البساطي.

هذا الطاقم التحكمي المتخصص يعكس الاهتمام بالدقة والعدالة في إدارة هذه المواجهة الرياضية الكبيرة، حيث يُتوقع أن يسهموا في سلامة سير اللعبة واتخاذ القرارات الصائبة، مما يعزز من جودة الفعاليات وتشويق المشاهدين في هذا النهائي المرتقب.

لائحة نهائي كأس السوبر بين الأهلي وفيوتشر

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم قرار إجراء وقت إضافي في حال انتهاء مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023 بالتعادل السلبي أو الإيجابي عقب نهاية الوقت الأصلي. وتفترض لوائح السوبر استخدام فترة إضافية تبلغ 30 دقيقة، موزعة على شوطين، بهدف تحديد الفائز إذا استمر التعادل.

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ووفقًا لهذه اللوائح، يشير الاتحاد إلى أنه في حالة انتهاء نصف نهائي البطولة أو مباراة تحديد المركز الثالث بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز. ومن غير المستبعد أن يتنافس الفريقان بروح رياضية وإثارة خلال هذه اللحظات الإضافية أو خلال تنفيذ ركلات الترجيح، لتحديد البطل في هذا اللقاء المثير والمهم في إطار السوبر المصري.

الجوائز المالية لنهائي السوبر المصري

مجلس أبوظبي الرياضي قد قام بتخصيص جوائز مالية مغرية للفائزين في نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية تصل إلى 250 ألف دولار. وفي حالة الفريق الخاسر، ستكون المكافأة المالية لهم 125 ألف دولار.

تعكس هذه المكافآت الضخمة التقدير والاعتراف بالجهود والتحفيز الذي يقدمه الفريقان في سبيل المنافسة على اللقب. يأتي هذا الإعلان بعد مرور الفريقين إلى نهائي البطولة بأداء رائع، حيث تجاوز فيوتشر بيراميدز في ركلات الترجيح بنتيجة 14-13، بينما فاز الأهلي في الدقائق الأخيرة على سيراميكا كليوباترا.

هذه المكافآت ليست فقط تقديرًا للفائزين، ولكنها أيضًا تشجيع قوي لبقية الأندية على بذل المزيد من الجهد وتقديم أداء متميز في البطولات القادمة. تعكس هذه المبالغ المالية التزام مجلس أبوظبي الرياضي بدعم وتطوير الرياضة والمشاركة القوية في تعزيز التنافسية وجذب انتباه الجماهير.

تشكيل الأهلي وفيوتشر لنهائي كأس السوبر

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