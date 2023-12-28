نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم 28 / 12 / 2023 في نهائي السوبر المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر يلا شوت

جولة نهائي السوبر بين Future FC - Al Ahly اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر يلا شوت بث مباشر نهائي السوبر المصري،النادي الأهلي يسعى إلى الاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصري للعام الثالث على التوالي، حيث يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة النهائية أمام فريق فيوتشر، والتي ستُقام على أرض ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

تأهل الفريق الأحمر إلى هذه المرحلة الحاسمة بعد فوز مثير في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا، حيث انتهت المباراة بفضل هدف ذاتي من قِبَل المدافع جاستس آرثر في الدقيقة الأخيرة.

موديست وكريم يسجلان ثنائية الأهلي

في لحظات مثيرة ومليئة بالتشويق، أعلن الحكم احتساب هدف صحيح للأهلي في الدقيقة 115، ليتقدم فريق موديست بثالث أهدافه في المباراة. تم تسجيل الهدف بركلة قوية من موديست، ما أسفر عن تسجيل الهدف الثالث للقلعة الحمراء.

ولم يتوقف الأهلي عند هذا الحد، حيث تمكن كريم فؤاد من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 116 بطريقة رائعة. احتسب الحكم الهدف بشكل صحيح، مما جعل الأهلي يتقدم بفارق هدفين على مودرن فيوتشر في المراحل الإضافية من المباراة المثيرة.

بهذا التطورات الرائعة، يزيد الأهلي من تفوقه ويقترب من حسم النهائي لصالحه، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق لهذه المواجهة المثيرة في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

فيوتشر يتعادل في الوقت القاتل من الشوط الثاني

في الدقيقة 81 من المباراة المثيرة بين الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، نجح لاعب مودرن فيوتشر، محمد محمود، في تسجيل هدف التعادل لفريقه. جاء هذا الهدف بعد تكتيك هجومي منظم قاده لاعبو الفريق، حيث نجح محمد محمود في استغلال الفرصة داخل منطقة الجزاء.

سجّل محمد محمود الهدف بإتقان، حيث وضع الكرة في الزاوية الصعبة وخدع حارس المرمى. بهذا الهدف، تعادل مودرن فيوتشر مع الأهلي بنتيجة 2-2، مما يجعل المباراة تشهد منافسة شديدة وتشويق حتى اللحظات الأخيرة. وبهذه النتيجة، قد يتجه الفريقان إلى وقت إضافي إذا استمرت النتيجة على هذا النحو حتى نهاية الوقت الأصلي.

الشحات يتقدم بالهدف الثاني للأهلي

في الدقيقة 34 من المباراة، تمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني، وكان اللاعب حسين الشحات هو من صاحب هذا الإنجاز. جاء الهدف بعد هجمة متناغمة قادها الفريق في الجهة الهجومية.

تلقى حسين الشحات تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، وببراعة استغل الفرصة ليراوغ الدفاع ويسدد الكرة بقوة إلى داخل الشباك. كانت هذه اللحظة حاسمة في تزايد تفوق النادي الأهلي في المباراة، وأضاف الشحات هدفًا ثانيًا يعزز من فرحة جماهير الفريق.

تظهر هذه الأهداف السرعة والكفاءة التهديفية للفريق، وتبرز قدرته على استغلال الفرص بفعالية. الآن، يتقدم الأهلي بفارق هدفين، مما يعزز من آماله في الفوز بلقب كأس السوبر المصري.

كهربا يتقدم للمارد الأحمر

في الدقيقة 12 من المباراة، نجح النادي الأهلي في افتتاح التسجيل بهدف رائع سجله اللاعب محمود كهربا. بدأ الهجوم عندما قام علي معلول، من خلال ركلة ركنية، بإرسال الكرة نحو داخل منطقة الجزاء. استغل محمود كهربا هذه الفرصة وقام بتوجيه رأسية دقيقة إلى داخل الشباك.

كانت هذه الهجمة الناجحة نتيجة للتنسيق المثالي بين علي معلول ومحمود كهربا، واستغلوا الفرصة المتاحة جيدًا. وفيما كان حارس المرمى جنش يحاول التصدي، نجح كهربا في توجيه الكرة ببراعة إلى داخل الشباك.

هذا الهدف يمثل بداية قوية للنادي الأهلي في المباراة، ويضعه في المقدمة بهدف مبكر يعزز من فرصه في تحقيق اللقب.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيوتشر يلا شوت

متابعة مثيرة ولحظة بلحظة لمباراة النهائي بين النادي الأهلي وفريق مودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري 2023، والتي ستقام في ملعب محمد بن زايد بالإمارات. اللقاء يشكل نهاية مثيرة للبطولة الجديدة التي شهدت مشاركة أربعة فرق، مع تطلع الأهلي لتحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

يبدأ بث المباراة الحاسمة عندما يعلن الحكم محمد عادل انطلاق صافرته، ويمكن للمشجعين متابعة اللحظات الرائعة للمباراة عبر القنوات الناقلة المختلفة. يسعى الفريقان لتقديم أداء مميز يليق بأهمية المنافسة ويسعد جماهيرهم.

تُظهر البطولة الجديدة تغييرًا في هيكل السوبر المصري، مع مشاركة الفرق الأربعة البارزة. يأتي اللقاء النهائي بعد مواجهات مثيرة في مباريات الدور النصف النهائي والتي جعلت الجماهير في حالة من الترقب والتشويق.

من جهة أخرى، تمكن فريق فيوتشر من التأهل بعد مواجهة قوية مع بيراميدز انتهت بالتعادل، وفاز الأهلي في ركلات الترجيح بتألق حارسه محمود عبد الرحيم "جنش".

رغم أن فيوتشر لم يحقق الانتصار على الأهلي في المواجهات الأربع الأخيرة خلال العامين الأخيرين، إلا أنهم يسعون لتحقيق إنجاز كبير أمام الفريق الأحمر، حيث فازوا مرة واحدة بنتيجة 4-0، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

متى موعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم في نهائي السوبر المصري 2023؟

ينتظر عشاق الكرة المصرية بفارغ الصبر موعد المواجهة المثيرة بين النادي الأهلي ومودرن فيوتشر بث مباشر في نهائي كأس السوبر المصري 2023، والتي ستُقام مساء بعد غدٍ الخميس، الموافق 28 ديسمبر. ستكون هذه المباراة على ملعب محمد بن زايد في الجزيرة، وتعد فعاليةً رياضية مهمة ضمن إطار الأحداث الكروية المثيرة.

ستكون المباراة نهائيًا مثيرًا يترقبه الجماهير الرياضية، حيث يسعى الأهلي لتحقيق اللقب والتتويج بكأس السوبر للعام الثالث على التوالي. يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات البطولة التي تُجرى في إطار الأندية الأبطال، حيث يلتقي بطل الدوري المصري وكأس مصر بوصيف الدوري.

من المتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالإثارة والتنافس، حيث يسعى الفريقان إلى تقديم أداء قوي وتحقيق الانتصار. يمكن للمشجعين الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة عبر منصات البث المختلفة التي تقدم تغطية حية للأحداث.

نتمنى للجماهير كل الإثارة والمتعة خلال هذا اللقاء المرتقب الذي سيشهد تنافسًا شديدًا بين الأهلي وفيوتشر على لقب كأس السوبر المصري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري؟

ستكون فرصة محبي الكرة الذين يترقبون نهائي السوبر المصري 2023 للأندية الأبطال بين مشاهدة الأهلي وفيوتشر بث مباشر مشرقة، حيث ستُبث المباراة مباشرةً عبر قناتين رياضيتين بارزتين، وهما قناة أبوظبي الرياضية 1 وقناة أون تايم سبورت 1.

لمتابعة كافة تفاصيل وأحداث هذه المواجهة المثيرة، يمكن للمشاهدين الانتقال إلى هاتين القناتين الرياضيتين، التي ستقدمان تغطية حصرية للمباراة وتعليقًا مميزًا على الأحداث. توفر القنوات هذه التجربة لعشاق الكرة في الوطن العربي وإفريقيا، مما يجعلهم قادرين على متابعة النهائي بروح رياضية ومتعة فريدة.

لضبط الترددات والتحضير للاستمتاع بكل لحظة من هذه المواجهة المميزة، يمكن للمشاهدين الرجوع إلى المعلومات المقدمة عند الحاجة، حيث ستكون القنوات الرياضية على أتم استعداد لتقديم تجربة مشاهدة لا تُنسى لنهائي السوبر المصري 2023.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر اليوم:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 على نايل سات تردد قناة أون تايم سبورتس 2 على نايل سات التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وفيوتشر اليوم:

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات تردد قنوات أبوظبي الرياضية على عرب سات التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيوتشر اليوم في نهائي السوبر؟

للمتابعين المتحمسين لمشاهدة نهائي كأس السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر، هناك فرصة رائعة للتمتع بتجربة البث المباشر عبر الإنترنت على يد قناة أبوظبي الرياضية. يمكن للمشجعين متابعة أحداث المباراة مجانًا من خلال حساب قناة أبوظبي الرياضية على منصة يوتيوب.

بفضل توفر البث المباشر على منصة يوتيوب، يمكن للجماهير الاستمتاع بالمباراة بسهولة عبر الإنترنت ومتابعة كل لحظة من النهائي المثير. يكمن الدعم المجاني على يوتيوب في توفير وصول سهل وواسع النطاق لجمهور واسع يترقب هذا الحدث الكروي الكبير.

علاوة على ذلك، يُمكن للمهتمين بمشاهدة المباراة استخدام الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية وتطبيق ستارز بلاي للتأكد من توفر خيارات متعددة لمتابعة النهائي عبر الأجهزة المحمولة أو الحواسيب الشخصية. يتيح ذلك للجماهير الاستعداد بشكل مثالي لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير ومتابعته عبر الوسائل التي تفضلونها.

من هو حكم مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم؟

في إطار المباراة النهائية لكأس السوبر المصري 2023، تم اختيار الطاقم التحكيمي بعناية لضمان سير المباراة بشكل فعّال وعادل. سيكون الحكم الرئيسي للمباراة هو الحكم محمد عادل، الذي سيتولى مسؤولية قيادة اللقاء واتخاذ القرارات الحاسمة. يتم دعمه من قبل مساعدين محنكين، حيث سيقوم محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه بأداء دور المساعدين.

من جهة أخرى، يعمل محمد معروف كحكم رابع لضمان الانسجام في سير المباراة، بينما يكون أحمد توفيق طلب هو المساعد الاحتياطي الذي يكون على استعداد للتدخل في أي ظرف غير متوقع.

لضمان الدقة في اتخاذ القرارات، يشرف محمود عاشور على تقنية الفيديو "VAR" كحكم فيديو، بينما يكون يوسف البساطي مساعدًا لـ "VAR" لضمان تفاعل سلس وفعّال لتكنولوجيا الفيديو في الدعم الحكومي. يأتي هذا التشكيل الحكومي لضمان تنظيم وسلاسة هذا الحدث الرياضي الكبير وتقديم تجربة عادلة للجماهير.

تشكيل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر

أولًا: تشكيل فيوتشر اليوم

في حراسة المرمى محمود جنش خط الدفاع جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي خط الوسط غنام محمد، كيجالي درامي، باباتوندي، محمد صادق خط الهجوم عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

ثانيًا: تشكيل الأهلي اليوم

في حراسة المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، على معلول في خط الوسط كوكا، مروان عطية، إمام عاشور في خط الهجوم بيري تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ماذا يحدث في حالة تعادل الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

في حال انتهاء وقت المباراة الأصلي بين الأهلي وفيوتشر بالتعادل السلبي أو الإيجابي، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم لعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة، تُقسم إلى شوطين. هذه الخطوة تأتي في إطار تحديد الفائز في نهائي كأس السوبر المصري 2023.

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ويتفق نظام البطولة على أن مباريات الدور نصف النهائي وتحديد المركز الثالث ستقام بواسطة ركلات الترجيح مباشرة إذا كانت تنتهي بالتعادل، باستثناء المباراة النهائية التي تُخصص لها فترة إضافية في حالة التعادل لضمان حسم النتيجة وتحديد الفائز.

جوائز السوبر المصري بالإمارات 2023

وفقًا للوائح جوائز بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد، قد قرر مجلس أبوظبي الرياضي تخصيص مبلغ مالي هام يبلغ 250 ألف دولار للفريق الفائز في مباراة الأهلي وفيوتشر. وتعد هذه المكافأة جزءًا من الجهود المستمرة لتحفيز الأندية المشاركة وتقديرًا للإنجازات والتميز في هذا الحدث الكروي المميز.

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وفي حال خسارة أحد الفريقين، فإن الفريق الخاسر سيحصل على مكافأة مالية تقدر بمبلغ 125 ألف دولار، مما يظهر التفاني في دعم وتشجيع الأندية المشاركة وتعزيز المنافسة الرياضية في إطار هذه البطولة المهمة.

الأهلي ضد فيوتشر

بعد تأهل فيوتشر إلى المباراة النهائية في بطولة السوبر المصري، حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز في مباراة ماراثونية من ركلات الترجيح أمام بيراميدز، يتطلع الفريق بشغف إلى الفوز بلقبه الثاني في تاريخه، بعد أن توج بكأس الرابطة المصرية في الموسم السابق.

من جهة أخرى، يحمل الأهلي ذكريات مميزة مع بطولة السوبر، حيث نجح الفريق الأحمر في الفوز باللقب في 13 مناسبة سابقة، بما في ذلك النسختين الأخيرتين أمام بيراميدز والزمالك على التوالي.

تاريخيًا، التقى الأهلي بفيوتشر في 4 مباريات، حقق الأهلي الفوز في إحدى تلك المباريات، وانتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل بين الفريقين، مما يجعل المواجهة القادمة في النهائي تحمل توقعات وتشويقًا خاصًا.

تشكيل الاهلي وفيوتشر في نهائي السوبر

بث مباشر مباراة الأهلي ضد فيوتشر يلا شوت