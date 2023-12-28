الشناوى: التتويج بالبطولة في مرحلة صعبة

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري، على حساب فريق مودرن فيوتشر، برباعية مقابل هدفين، مؤكدًا أن الأهلي يستحق الفوز بالبطولة بالنظام الجديد.

الشناوي سعداء بالتتويج



وأكد الشناوي أن التتويج بالبطولة شعور رائع للغاية بعد العودة من منافسات بطولة كأس العالم للأندية والحصول على المركز الثالث، مضيفًا أن الفوز جاء في توقيت صعب.

ووجه الشناوي التهنئة إلى زملائه اللاعبين قائلًا: أشكركم على العزيمة والإصرار للحصول على البطولة وإسعاد الجماهير الحاضرة في الإمارات.

اختتم الشناوي حديثه موجهًا التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، وخص بالتهنئة الجماهير التي زحفت خلف الفريق في الإمارات ودول الخليج لتحتفل معه باللقب.



وتنقل مباريات كأس السوبر المصري هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.