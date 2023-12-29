يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بـدون تقطيع اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي، يحل فريق الهلال، ضيفًا ثقيلا على نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن.

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والفيحاء اليوم الجمعة، الموافق 29 ديسمبر من هذا العام، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. يُقام اللقاء على أرضية استاد "الأمير فيصل بن فهد الرياضية".

تنطلق المباراة بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر منصة "بوابة الفجر" لتغطية شاملة لهذا اللقاء الرياضي المهم.

يلعب الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية، سعيا وراء مواصلة سلسلة اللا هزيمة؛ حيث لم يتلق أي خسارة منذ بداية الموسم، ويخوض الهلال مباراته وهو متربع على عرش صدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي، برصيد 50 نقطة، حصدها من 18 مباراة.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي بث مباشر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مباراة اليوم أمام الفيحاء، وهو عينه على الفوز النقاط الثلاث فقط لا غير، لا سيما وأن «الزعيم» يعيش أسعد أوقت حياته، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، والذي نجح في تصدر دول ترتيب الدوري السعودي حتى الآ، بفارق 7 نقاط كاملة عن الوصيف النصر.

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ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم، برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز خلال 16 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 57 هدفًا وتلقي شباكه 9 أهداف.

بينما يدخل فريق الفيحاء مباراة اليوم أمام الهلال، وهو يتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، وذلك برصيد 19 نقطة، بواقع 4 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.

ما هو موعد مباراة الهلال اليوم ضد الفيحاء؟

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال اليوم ضد الفيحاء في الساعة 5 من مساء اليوم السبت، وذلك في إطار مواجهات الجولة 19 من الدوري السعودي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء؟

وتنقل قناة SSC مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

توقعات الصبحان لمواجهتي الهلال والفيحاء والأهلي والخليج.. فيديو

توقع الإعلامي حسن الصبحان الشهير بملك التوقعات، نتيجة مباراتي الهلال ونظيره الفيحاء،وفريق الأهلي ونظيره الخليج ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وقال الصبحان:” أتوقع فوز الهلال مليار بالميه بنتيجة لا تقل عن أربعة وتصل لست أهداف، أتوقع ميتروفيتش يسجل فيها هدفين وسافيتش ايضًا سيسجل وكذلك سالم الدوسري “.

وأضاف”كما أتوقع فوز الأهلي مليار في المية بنتيجة ٢/١ أو ٣/١، فراس سوف يسجل وكذلك كيسيه ومحرز “.

تشكيل الهلال والفيحاء بث مباشر

تقدم "بوابة الفجر" بثًا حيًا لمباراة الهلال والفيحاء اليوم الجمعة، الموافق 29 ديسمبر في العام الحالي، وذلك ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. ستجرى المباراة على أرضية ستاد "الأمير فيصل بن فهد الرياضية".

تبدأ المباراة بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد جزءًا من التنافسات المثيرة في الدوري السعودي لهذا الموسم، ويأتي ضمن سلسلة المباريات المهمة التي تحدد مواقف الفرق المشاركة في البطولة. ترقبوا البث المباشر للاستمتاع بأحداث المباراة الحماسية على موقع "بوابة الفجر".