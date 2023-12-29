الآن مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يستضيف الفيحاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، نظيره الهلال في المباراة التي تقام لحساب الجولة 19 من الدوري السعودي.

"الزعيم" الفريق الأفضل بكل تأكيد داخل المملكة في الوقت الراهن، حقق أفضل النتائج حتى الآن، حيث لم يُهزم الفريق في الدوري وتعادل في مباراتين وحقق 16 انتصارًا ويتصدر الدوري برصيد 50 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والفيحاء اليوم الجمعة، الموافق 29 ديسمبر لهذا العام، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" في موسم 2023-2024. ستقام المباراة على أرضية استاد "الأمير فيصل بن فهد الرياضية".

تبدأ المباراة بتمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. سيكون بإمكان الجماهير متابعة الأحداث المثيرة والتطورات على أرض الملعب مباشرةً من خلال البث المباشر المقدم عبر منصة "بوابة الفجر".

ويسعى رجال المدرب جورجي جيسوس إلى مواصلة توسيع الفارق مع مطارده النصر، الذي لديه 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال.

انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل (1-1)، ويسعى الهلال لعدم تكرار تلك النتيجة في مباراة الدور الثاني، سعيا منه لمواصلة للانفراد بالصدارة بعيدًا عن أقرب منافسيه.

الهلال ضيفًا ثقيلا على الفيحاء في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت ، ويلعب الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية، سعيا وراء مواصلة سلسلة اللا هزيمة؛ حيث لم يتلق أي خسارة منذ بداية الموسم.

يخوض الهلال مباراته وهو متربع على عرش صدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي، برصيد 50 نقطة، حصدها من 18 مباراة.

وحقق الهلال الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مواجهتين ولم يتعرض لأي خسارة، كما سجل لاعبوه 57 هدفًا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

أما الفيحاء فيأتي في المركز الـ11 بسلم ترتيب الدوري السعودي، برصيد 19 نقطة، جمعها من 18 مباراة أيضًا.

حقق الفيحاء 4 انتصارات فقط، وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 أخرى، كما سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن

بينما عن مو مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت فإنه ا تقام في تمام الساعة الخامسة من عشية اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

وسوف تقوم قناة ssc الرياضية السعودية بنقل مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم ضمن مباريات دوري روشن السعودي خصوصا ان القناة هي النقل الحصري لكل مباريات الدوري السعودي حيث تردد القناة السعودية كتالي:

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القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء يلا شوت في الدوري السعودي بث مباشر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مباراة اليوم أمام الفيحاء، وهو عينه على الفوز النقاط الثلاث فقط لا غير، لا سيما وأن «الزعيم» يعيش أسعد أوقت حياته، تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم خورخي خيسوس، والذي نجح في تصدر دول ترتيب الدوري السعودي حتى الآ، بفارق 7 نقاط كاملة عن الوصيف النصر.

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ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم، برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز خلال 16 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 57 هدفًا وتلقي شباكه 9 أهداف.

بينما يدخل فريق الفيحاء مباراة اليوم أمام الهلال، وهو يتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، وذلك برصيد 19 نقطة، بواقع 4 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الفيحاء