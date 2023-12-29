مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت

شاهد الان مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر دون تقطيع SSC.. رابط مشاهدة مباراة الهلال مباشرة،يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة تجمع بين الفيحاء والهلال ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

وتبحث جماهير الزعيم عن القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 من أجل مشاهدة الفريق الذى لا يزال متربعًا على صدارة الدوري السعودي بعد فوزه على أبها بسباعية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق 13 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراتين، من جهته يعانى الفيحاء حتى أن الفريق تلقى الخسارة في آخر أربع مباريات.

ويسعى الزعيم في الاستمرار على نفس المنوال في ظل الانتصارات الكبيرة التي يحققها الفريق هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عقب تقديم الفريق لأداء جيد جعله متصدرا للترتيب حتى الآن تحت قيادة فنية للمدرب البرتغالي جيسوس.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر يلا شوت

ويأمل الفيحاء في تعطيل قطار الزعيم المنطلق بسرعه البرق نحو الحصول على الدوري حيث يسعى الفيحاء في تحقيق فوز مفاجئ سيكون له أثر كبير على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الجانب المعنوي والفني فيما هو قادم من مباريات بالدوري السعودي للمحترفين كما أن الفريق يسعى في التقدم أكثر واكثر في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ومحاولة لحاق صاحب المركز العاشر الخليج الذي لديه مباراة هامه في نفس اليوم أمام الأهلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفيحاء | من هنــــا

ويأمل أصحاب الأرض في تقديم مواجهة جيدة وتحقيق الانتصار والخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

قنوات ssc هى الناقل الحصري للدوري السعودي فى المنطقة العربية وعموم الشرق الأوسط، ويعتبر الدوري السعودي من أهم الدوريات العربية التى تجتذب عدد مشاهدين كبير من المنطقة العربية ومن خارج الأقطار العربية، حيث يلعب العديد من النجوم العالميين فى السعودية أمثال رونالدو ومانى ورياض محرز.

قنوات SSC هى الناقل الحصري في المنطقة العربية لمباريات الدوري السعودي وستذاع مباراة الفيحاء والهلال عبرها من خلال قناة SSC Extra 1 HD بتعليق عبد الله الغامدي، وقناة SSC Extra 1 SD بتعليق أحمد النفيسة.

مباشر الفيحاء ضد الهلال

المباراة الفيحاء - الهلال الموعد الجمعة 29 ديسمبر 2023 التوقيت الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية. القناة الناقلة SSCHD 1 الملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الزعيم المركز الأول اي يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث يمتلك الفريق المتصدر في رصيده 50 نقطة نجح الفريق من جمعهم في 18 جولة خاضها حتى الآن من دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والفيحاء | من هنــــا

ويبتعد الزعيم عن أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق مريح نوعا ما حيث يبتعد عن النصر يفارق 7 نقاط ونفس عدد الجولات حيث يمتلك العالمي في رصيده 43 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الفيحاء

تشكيل الهلال ضد الفيحاء في دوري روشن لن يخرج عن قوام المدير الفني خورخي جيسوس الأساسي على النحو التالي.

حارس المرمى: ياسين بونو.

رباعي خط الدفاع: سعود عبد الحميد – خاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الدوسري.

ثلاثي خط الوسط: نيفيز – سافيتش – ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم – سالم الدوسري – ميتروفيتش.

تشكيل الفيحاء ضد الهلال

تشكيل الفيحاء ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين سيكون على النحو التالي وفقًا لمتابعة تدريبات فوك رازوفيتش.

أمام المرمى: ستويكوفيتش.

المنطقة الدفاعية: غيسلان كونان – حسين الشويش – سامي الخيبري – محمد البقعاوي.

وسط الملعب: جوكو سيمروت – ريكاردو ريل – هنري أونيكورو.

المهاجمون: عبدالحميد الصابيري – سلطان مندش – فاشون ساكالا.