كاتب صحفي: المبادرة المصرية بمثابة "طوق نجاة" لإنهاء الحرب في غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد ياسر، أن الاقتراح المصري هو محاولة طموحة ليس فقط لإنهاء الحرب، بل أيضًا لوضع خطة لليوم التالي، حيث أجرت مصر مشاورات مع مختلف الأطراف لبلورة رؤية متكاملة.

وأضاف أحمد ياسر، أن الرؤي المصرية لوقف إطلاق النار جاءت متوازنة ويحقق المصلحة للجميع، ودعا جميع الأطراف إلي استغلال الفرصة للتوصل لحل يوقف نزيف الدم في غزة والضفة، وإطلاق رؤية سياسية لمستقبل الجميع.

وأكد أحمد ياسر، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في تحريك المياه الراكدة إقليميا ودوليا ً، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، في ظل ارتفاع أعداد الشهداء، مشيرا إلي أن المبادرة المصرية تحظي بتأييد عالمي، ونجحت المبادرة المصرية في إجبار الأطراف على القيام بجولة جديدة من الدبلوماسية.

وأشار أحمد ياسر، أن الخطة المصرية تنوه على تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، وسوف تمهد الحكومة الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها والتي ستتنافس فيها حماس.