أسعار الأسماك اليوم الاثنين 1-1-2024 في الدقهلية

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم ثباتا وحافظت على مستواها، داخل سوق الدقهلية لتجارة الجملة، حيث استقر سعر السمك اليوم الاثنين عند مستوى يتراوح للبلطي ما بين 40 و80 جنيها للكيلو.

كما يتراوح سعر الكاليماري بين 170 و280 جنيها للكيلو وشهدت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة، اليوم، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق نظرا لوفرة المعروض، وتتميز الأسماك بطعمها اللذيذ ومذاقها الفريد بخلاف اللحوم.

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في الأسواق المحلية، استقر سعر السمك اليوم، وتراوح سعرالسمك الماكريل بين 70 و90 جنيهًا، وفقًا لتدولات اليوم بـ سوق العبور، حيث استقر سعر السمك البلطي مقاس «1» ليبدأ من 70 جنيهًا، بجانب استقرار سعر السمك البورى والذي يبدأ من 45 جنيهًا (جملة

أعلن بيانات الموقع الرسمي لسوق الجملة، أن كيلو الدنيس دار حول 100 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو (سبيط، وكاليمارى، وسابيا) بين 160 و240 جنيها، ووصلت أسعار المرجان حول 20 و42 جنيهًا، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وبلغ كيلو السمك البورى حول 42 و92 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم

أسعار الجمبري

أسعار الجمبري.. تراوح كيلو الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيه.

أسعار الجمبري.. بلغ كيلو الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر الجمبري 2 من 180 إلى 250 جنيه

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.

أسعار الجمبري.. سجل كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه

أسعار السمك البلطي

كيلو بلطي 1 من سعر 66 إلى سعر 73 جنيها.

كيلو بلطي 2 من سعر 64 إلى سعر 72 جنيها.

كيلو بلطي أسواني من سعر 20 إلى سعر 40 جنيها.

كيلو فيليه بلطي من سعر 40 إلى سعر 200 جنيه.

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 80 جنيهًا.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 200 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 180 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 430 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 120 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 90 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 230 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 290 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 350 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 110 جنيهات.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 57 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 130 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 45 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 50 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 30 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 75 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 210 جنيهات

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 55 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 70 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 120 جنيهًا.

أسعار الكابوريا والماكريل اليوم

بلغ كيلو كابوريا من سعر 80 إلى سعر 160 جنيهات.

بلغ كيلو مرجان 1 من سعر 60 إلى سعر 70 جنيها.

بلغ كيلو مرجان 2من سعر 48 إلى سعر 58 جنيها.

بلغ كيلو مرجان مجمد من سعر 20 إلى سعر 30 جنيها.

بلغ كيلو بربون 1 من سعر 60 إلى سعر 76 جنيها.

بلغ كيلو بربون 2 من سعر 50 إلى سعر 58 جنيها.

بلغ كيلو بربون مجمد من سعر 25 إلى سعر 35 جنيها.

وصل سعر كيلو سردين من سعر 35 إلى سعر 75 جنيها.

بلغ كيلو كسكمري من سعر 30 إلى سعر 70 جنيها

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