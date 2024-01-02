التشكيل المتوقع لمباراة القمة بين الرجاء والوداد في الدوري المغربي

يستعد عشاق كرة القدم العربية لمتابعة كلاسيكو الدوري المغربي، والذي سيجمع بين الوداد البيضاوي والرجاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول.

موعد مباراة الرجاء ضد الوداد

يلتقى الفريقين الكبيرين، غدًا، الأربعاء، الموافق 3 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المغربي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الوداد المتوقع أمام الرجاء

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيمن فرحان – يحيى ندراني– جمال حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – يحيى جبران – عبد الله حيمود.

خط الهجوم: هشام بوصفيان – الشرقي البحري – سيف الدين بوهرة.

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الوداد

حراسة المرمي: الزنيتي

خط الدفاع: بولكسوت - خفيفي - مقدم – بلعمري

خط الوسط: موباريك - بوغرين – المكعازي

خط الهجوم: بوزوق - النفاتي - الزرهوني

ويحتل الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد الوداد البيضاوي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.