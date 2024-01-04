توسع قطاع الخدمات الصيني بأسرع وتيرة منذ يوليو 2023



أظهر مسح خاص توسع قطاع الخدمات الصيني بأسرع وتيرة منذ يوليو تموز 2023 خلال الشهر الماضي، وسط ارتفاع الطلب الأجنبي على الخدمات الصينية.

ووفقًا لبيانات مؤشر Caixin، سجل المؤشر مستويات 52.9 في ديسمبر كانون الأول، مقارنة بـ51.5 في نوفمبر تشرين الثاني، مرتفعًا بذلك للشهر الـ12 على التوالي.

وتعد القراءة عند تلك المستويات هي أعلى مستوى منذ يوليو تموز، كما أنها مستوى أعلى من التوقعات عند 51.6.

وتشير القراءة دون مستويات 50 إلى انكماش النشاط، أما مستويات القراءة أعلى 50 فتشير إلى نموه.

ووفقًا للتقرير، فإن زخم النمو على صعيد قطاع الخدمات الصيني واصل تعافيه في نهاية 2023، إذ سجل معدل التوظيف نموًا طفيفًا وسط حذر الشركات فيما يتعلق بعملية التوظيف. ومع ذلك فإن النمو الطفيف كان كافيًا لاستيعاب الطلبات الجديدة.

وكانت بيانات حكومية صينية أظهرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، انكماش النشاط الصناعي لثالث شهر على التوالي في ديسمبر كانون الأول عند 49، مقابل 49.4 في نوفمبر تشرين الثاني، ومقارنة بتوقعات بـ49.5.