الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت اليوم في لقاء ودي

منافسة دولية بين Egypt - Tanzania اليوم، مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر يلا شوت في ودية استعدادًا لأمم إفريقيا، ولمشاهدة مباراة مصر وتنزانيا اليوم في لقاء ودي، يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق فوز إيجابي يعزز الروح المعنوية ويعزز التفاهم بين لاعبي الفريق. هل ينجح المنتخب في تحقيق الانتصار اليوم ويحقق المدرب فيتوريا أهدافه، أم سيكون لدى منتخب تنزانيا الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة القوية؟

تأتي هذه المباراة الودية لتفعيل التفاهم بين لاعبي المنتخب المصري، وقد اختار المدرب فيتوريا تنظيم هذه المواجهة مع منتخب تنزانيا كفرصة لتجربة أفكاره وتكتيكاته. يتوقع أن يكون هذا اللقاء فرصة لتحسين الأداء وتجانس اللاعبين قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

ستنشر موقع بوابة الفجر بثًا مباشرًا لمباراة منتخب مصر اليوم، لذا تابعوا التغطية الحية هنا على الموقع.يخوض المنتخب الوطني مواجهة ودية مع منتخب تنزانيا في إطار استعداده لكأس أمم إفريقيا 2024. يندرج منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات الرأس الأخضر، غانا، وموزمبيق.

يتجه المنتخب المصري نحو المشاركة في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، التي تمتد من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024. وفي نهاية المرحلة الأولى، ستتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

تتزامن هذه المباراة الودية مع تطلع المنتخب المصري لتحقيق الانتصار وتجهيز لاعبيه للتحديات القادمة في كأس الأمم الأفريقية.

بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا

ومن المقرر ان تقام مباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادًا لكأس أمم افريقيا 2023 يوم الاحد 7 يناير 2024 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الدوحة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادا لكاس امم افريقيا

بينما تذاع مباراة مصر وتنزانيا الودية عبر قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بينما يتولى المعلق الرياضي مؤمن حسن مهمة التعليق على أحداث مباراة مصر وتنزانيا في كاس امم افريقيا 2024.

تشكيل مصر المتوقعة امام تنزانيا

بينما يأتي في حراسة المرمى: محمد الشناوي

يأتي في خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، محمد هاني

بينما يأتي خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو

يأتي في خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

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يخوض المنتخب الوطني المصري لكرة القدم مواجهة قوية ودية تحضيرية استعدادًا للسفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023-2024.

ويتقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب تنزانيا مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري ضمن المجموعة الثانية والتي تضم إلى جوار الفراعنة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويستهل الفراعنة مشوارهم نحو اللقب التاسع بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الرابع عشر من يناير الجاري.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا يلا شوت اليوم

وقد اختتم المنتخب المصري تدريباته بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الدوليين.

وخاض منتخب مصر تدريبه الصباحي بإستاد مصر بالقرية بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمواجهة تنزانيا.

وستنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم 13 يناير المقبل ويستمر أحداثها حتى 11 فبراير المقبل في كوت ديفوار.

وقد اكتملت صفوف منتخب مصر في معسكره الحالي أول أمس الجمعة.

جاء ذلك بعدما شهد أول مشاركة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد التحاقه بالمعسكر عقب وصوله إلى مصر قادمًا من إنجلترا.

واللاعبون المختارون على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

بينما في خط الدفاع: أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – علي جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامي – محمد هاني – عمر كمال عبدالواحد – أحمد فتوح – محمد حمدي.

أما في خط الوسط فتواجد: حمدي فتحي – إمام عاشور – محمد النني – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين – محمود حمادة.

بينما في خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا.

وسيطلق الحكم صافرته لبداية مباراة مصر وتنزانيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا

تستعد مصر لمواجهة المنتخب التنزاني على استاد القاهرة الدولي اليوم الأحد في مباراة ودية دولية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

رابط مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الودية | من هنــــا

يخوض المنتخب المصري هذه المباراة لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي عندما حقق فوزًا مستحقًا 2-0 على سيراليون في تصفيات كأس العالم، وقد تألق أحمد “ترزيجيه” بتسجيل هدفين في تلك المباراة، بينما صنع محمد صلاح الهدف الثاني.

أما المنتخب التنزاني فيعاني توقفًا منذ نوفمبر أيضًا وخسر آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم أمام المغرب بنتيجة 2-0، سيسعى طاقم “نجوم شرق إفريقيا” لتحسين الصورة في هذه المواجهة الودية.

يستهل منتخب مصر، وصيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق اليوم الأحد، بينما سيخوض منتخب تنزانيا، العائد للبطولة بعد غياب في النسخة الماضية، مباراته الأولى ضد المغرب.

رابط مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا الودية | من هنــــا

التقى المنتخبان 12 مرة في كل المسابقات، منها 3 مباريات ودية، لم يخسر المنتخب المصري أبدًا أمام تنزانيا، حيث حقق 11 انتصارًا على جاره الجنوبي.

آخر لقاء جمعهما كان مباراة ودية في عام 2019، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 1-0.

عجز منتخب تنزانيا عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات أمام منتخب مصر.