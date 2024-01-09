سلطنة عُمان وألمانيا تبحثان تعزيز سبل التعاون في الطاقة والهيدروجين الأخضر

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بوابة الفجر

بحث المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن العُماني، مع  الدكتور روبرت هابك نائب المستشار ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، سُبُل الارتقاء بمستويات التعاون والشراكة القائمة بينهما، وتعزيز التعاون في مختلف مجالات الطاقة، والهيدروجين الأخضر، ومواجهة التغيُّر المناخي.
كما بحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في مجال الطاقة النظيفة؛ نظرًا لما تتميز به سلطنة عُمان من مقومات رصينة للاستثمار في هذا الحقل المهم جعلتها محط اهتمام أغلب دول العالم مثل إنتاج الهيدروجين، حيث تتوفر في سلطنة عُمان أهم العوامل الأساسية لإنتاجه وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمساحات الشاسعة.

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