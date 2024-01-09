إزلة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء المدن والقرى باستمرار المتابعات الميدانية لكافة القطاعات والإدارات الخدمية، والإشراف على ضبط وإزالة مخالفات البناء، وتكثيف حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي،أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة، والتي تابعت انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بالمصالح الحكومية، تم المرور على إدارة التموين، والاطلاع على الإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري.

حيث تم نقل 120طن مخلفات من المحطة الوسيطة والمجالس القروية لمصنع تدوير القمامة بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي، بينما تم إزالة 13 حالة تعد في المهد بزمام قرى المركز.