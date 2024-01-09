تعليم بني سويف: 165 ألف طالب في 695 مدرسة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

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جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

اطمأن محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على انتظام امتحانات صفوف النقل، والتي استؤنفت اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء عطلة احتفالات عيد الميلاد المجيد لدى الأخوة المسيحيين، بأداء طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مواد اللغة العربية والمهارات المهنية وlct والذي يزيد عددهم عن 165 ألف تلميذ وتلميذة  في 695 مدرسة ( رسمي وخاص)، على مستوى مدارس إدارات التعليم  بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة الدكتور محمد عبد التواب إلى ضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية وغرفة عمليات الإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، مع التأكيد على غلق أبواب المدرسة وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان بالمدارس  أثناء سير الامتحانات.

وأكد  اتخاذ الإجراءات الإدارية قبل بدء اللجنة من توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء الامتحان

وتفقد عددًا من اللجان بمدرسة الشهيد محمود محمد جودة الابتدائية بنين شرق النيل ومدرسة جمال عبد الناصر التابعين لإدارة تعليم بني سويف، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات، ومستوى الأسئلة ومدى وضوحها وجودة الطباعة والالتزام بمواعيد توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة في الوقت المحدد لها في الجدول، مشددًا على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

ووجه  رسالة للطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية ذكية سواء سماعات أو ساعات حديثة داخل اللجان، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم وفي حالة وجود التليفون المحمول مغلقا يتم حرمان الطالب من مادة واحدة وفي حالة وجود التليفون مفتوحا سيتم الغاء امتحان الطالب في  جميع المواد ويعتبر راسبا
كما طالب وكيل الوزارة من أولياء الأمور بعدم التزاحم والتواجد أمام مقرات اللجان حرصا على انضباط  سير العملية الامتحانية
 

غرفة عمليات التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي
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