وفد من تعليم بني سويف في زيارة لكنائسها لتقديم تهنئة عيد الميلاد

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف أثناء تقديم التهنئة بعيد الميلاد

ترأس محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، وفد لزيارة لعدد من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث رافقه الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية  و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني والأستاذ ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي حميدة إبراهيم مدير العلاقات العامة ومصطفى حسني مكتب وكيل الوزارة ومحمد علي بالعلاقات العامة.

تعليم بني سويف يقدم التهنئة 

وبدأت الجولة بزيارة مطرانية ببا لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا استفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا 
ثم توجه وكيل الوزارة ومرافقيه لزيارة دير الأنبا بولا بناصر مقدمين التهنئة للأب القمص باسيليوس وجميع الأخوة المسيحين
واختتم الوفد زيارته بزيارة دير الأنبا انطونيوس حيث قدم التهنئة للأب القمص فام 
وخلال الزيارة قدم " عبد التواب" التهنئة لنيافة الآباء والقساوسة مقرونة بأطيب الأمنيات بأن يعيد الله هذه المناسبة على جميع الأخوة المسيحين بموفور الصحة وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار وأن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن جميعا
مؤكدا على وحدة الصف بين أبناء الوطن والتي تعكس مشاعر المحبة بين عنصري الأمة

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