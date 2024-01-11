أخلاقيات البحث العلمي الطبي: مبادئ النزاهة والاحترافية، تعتبر أخلاقيات البحث العلمي في المجال الطبي من الأمور الحيوية التي يجب على الباحثين والعلماء الالتزام بها إن اتباع مبادئ النزاهة والاحترافية يسهم في بناء قاعدة علمية قوية وضمان تقديم البحوث ذات الجودة.

تلقي بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي نظرة شاملة على أخلاقيات البحث العلمي الطبي:

أخلاقيات البحث العلمي الطبي:

1.الاحترام لحقوق المشاركين:

- ضمان موافقة الأفراد المشاركين في البحث بناءً على معلومات وافية.

- حفظ خصوصية المشاركين وحقوقهم في انتفاع النتائج.

2.النزاهة العلمية:

- تقديم المعلومات بصدق وبدقة، حتى يمكن للآخرين تكرار الدراسة والتحقق من النتائج.

- تجنب التلاعب بالبيانات أو تحريف النتائج.

3.التصديق الأخلاقي:

- الحصول على موافقة من لجان الأخلاقيات البحثية قبل بدء الدراسة.

- ضمان التزام جميع الباحثين بالمعايير الأخلاقية المعتمدة.

4.الاستخدام الآمن للبيانات:

- حفظ البيانات بشكل آمن ومؤمن لمنع فقدانها أو الوصول غير المصرح به.

- ضمان توفر نسخ احتياطية للبيانات لتجنب فقدان المعلومات.

5.الشفافية في الإعلان:

- نشر نتائج البحث بشكل شفاف وكامل، بما في ذلك النتائج السلبية أو التي قد لا تتناسب مع التوقعات.

- ذكر مصادر التمويل والتأكيد على استقلالية البحث.

6.تجنب التمييز والتحيز:

- التأكد من تجنب أي تمييز أو تحيز في جميع جوانب البحث، بدءًا من اختيار المشاركين حتى تحليل البيانات.

7.التعاون والنشر العلمي:

- تشجيع على التعاون بين الباحثين وتبادل المعرفة بشكل إيجابي.

- الالتزام بقواعد النشر العلمي ومشاركة النتائج مع المجتمع العلمي.

8.الاعتراف بالمساهمات:

- الاعتراف بجميع المساهمين بشكل مناسب، بما في ذلك تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

9.الاستماع للمرفقين:

- الاستماع إلى أفكار وملاحظات المرفقين والرد بحرفية واحترافية.

10.التكنولوجيا والأمان:

- استخدام التكنولوجيا بطرق تضمن سلامة البيانات والأمان الرقمي.

أخلاقيات البحث العلمي الطبي: مبادئ النزاهة والاحترافية

يتطلب الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي الطبي توازنًا دقيقًا بين تحقيق الأهداف العلمية وضمان حقوق وسلامة المشاركين. يشكل الالتزام بهذه المبادئ أساسًا للبحوث ذات الجودة والتي تسهم في تقدم المجال الطبي.