بث مباشر البرسا الآن ( 1 - 0 ) الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت بدون تقطيع اليوم في السوبر الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت الجديد

جولة السوبر الإسباني بين Barcelona vs Osasuna اليوم، مشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا بث مباشر يلا شوت اليوم في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024، ويعتبر ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض مسرحًا للتحدي الكروي الكبير، حيث ستجتمع قوى الفريقين الإسبانيين الكبيرين، برشلونة وأوساسونا، في دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني لعام 2024. يأتي هذا اللقاء بعد أن استطاع برشلونة الفوز باللقب في الموسم الماضي على حساب منافسه التقليدي ريال مدريد، ويتطلع الفريق الكتالوني هذا الموسم لتحقيق إنجاز مماثل.

برشلونة يسجل الهدف الأول في أوساسونا

برشلونة يفتتح التسجيل بهدف رائع! في الدقيقة 58، نجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول لصالح برشلونة. الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من إلكاي جوندوجان إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها ليفاندوفسكي وسدد الكرة بقوة في الزاوية اليمنى للمرمى.

لكن لحظة الفرح توقفت، حيث قام حكم المباراة بالتوقف للتحقق من صحة الهدف باستخدام تقنية الفيديو (VAR)، وبعد المراجعة تم تأكيد صحة الهدف. بذلك، يحصل برشلونة على التقدم في المباراة بهدف نظيف.

سنواصل متابعة تطورات المباراة وتقديم التحديثات اللاحقة.

شوط أول سلبي بين برشلونة وأوساسونا

انتهى الشوط الأول من المباراة بين برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالتعادل. اللقاء يشهد منافسة قوية بين الفريقين، ومن المتوقع أن يكون الشوط الثاني مليئًا بالتشويق والإثارة.

يبدو أن الفريقين يسعيان للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يضع كل منهما نصب عينيه الحصول على فرصة المنافسة على اللقب. ترقبوا متابعة التطورات والأحداث المثيرة في الشوط الثاني من هذا اللقاء المهم في مسار الفريقين في كأس السوبر الإسباني.

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أعزاءنا زوار موقع "بوابة الفجر"، نحن هنا اليوم لنقدم لكم تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة الدور نصف النهائي بين فريقي برشلونة وأوساسونا في إطار منافسات كأس السوبر الإسباني.

ستشهد هذه المباراة المنتظرة مواجهة قوية بين الفريقين على أرضية ملعب "الأول بارك" في جامعة الملك سعود بالرياض. وستبدأ المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الفائز من هذا اللقاء سيحجز مكانًا في المباراة النهائية لمواجهة فريق ريال مدريد يوم الأحد القادم، الموافق 14 يناير، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تابعوا معنا هذه المواجهة المثيرة واستمتعوا بتحديثاتنا الحية لمتابعة كل لحظة من أحداث هذه المواجهة الرياضية المثيرة.

برغم التراجع الذي شهده أداء برشلونة في بعض المباريات الأخيرة، يظل الفريق مرشحًا بقوة للمنافسة على اللقب، وسيسعى جاهدًا للحفاظ على سمعته كبطل حالي. يشارك الفريق في البطولة كفائز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو ما يضفي عليه الطابع الرسمي والمكانة المميزة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

أما أوساسونا، فيُعد تأهله لهذه البطولة إنجازًا ملفتًا، حيث يأتي بعد حصوله على المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا خلف ريال مدريد. على الرغم من أن هذه هي مشاركته الأولى في كأس السوبر، إلا أنه يظهر كمنافس قوي ومتحمس للتألق في المراحل الحاسمة.

تجمع هذه المباراة بين التقليد والجديد، وتعكس الروح الرياضية الإسبانية المميزة. يسعى برشلونة لتعويض تراجعه الأخير وتحقيق الانتصار، بينما يتطلع أوساسونا لمفاجأة الجميع والوصول إلى المرحلة النهائية في مشاركته الأولى بكأس السوبر. سيكون ملعب الأول بارك شاهدًا على هذه المواجهة الحماسية التي تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية.

متي موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في كأس السوبر الإسباني 2024؟

وصلنا إلى لحظة مهمة في بطولة كأس السوبر الإسباني حيث يتقدم عشاق الكرة بشغف نحو ملعب الأول بارك، استعدادًا لمشاهدة مواجهة الدور نصف النهائي بين فريق برشلونة ومنافسه أوساسونا. يحمل هذا الصراع الرياضي الناري تاريخًا حافلًا من الإثارة والتحديات.

تحديد موعد المباراة في مساء اليوم الخميس، الحادي عشر من يناير 2024، يزيد من الترقب والحماس، حيث ستتنافس الفرق على بطاقة الوصول إلى المرحلة النهائية للتحدي الكروي. صافرة بداية المباراة سترن في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة برشلونة وأسوسونا اليوم يلا شوت

تجتمع قوة برشلونة كبطل سابق وتاريخه الرياضي اللامع، مع حماس وطموح أوساسونا كمشارك جديد في هذه البطولة المثيرة. يعكس ملعب الأول بارك بالرياض الجاهزية لاستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، حيث سيتابع المشجعون المواجهة المثيرة بين الفريقين، وبهذا الموعد المنتظر، يعيش عشاق الكرة الإسبانية لحظات من الفرح والتشويق، ويترقبون رؤية المواهب الكروية تتنافس في ساحة الملعب. مع مرور الوقت، ستشهد اللحظات المثيرة والتحولات المفاجئة التي تميز كل مباراة كروية كبيرة، وسيظل هذا اللقاء خالدًا في ذاكرة عشاق الرياضة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024؟

لمتابعة مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، يتوجب على عشاق الكرة الإسبانية الاعتماد بشكل حصري على شاشة قنوات SSC السعودية المشفرة. التركيز سيكون بشكل خاص على قناة SSC1 HD، التي تقدم بثًا حصريًا لهذا اللقاء المهم.

من أجل الاستمتاع بالمباراة، يتطلب الأمر اشتراكًا خاصًا مع توفر جهاز GOBX لفك التشفير، وهذا هو الوسيلة الوحيدة والحصرية لمتابعة الحدث الرياضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتيح هذا الاشتراك للمشتركين الوصول إلى محتوى حصري وتجربة مشاهدة فريدة للمباريات.

قناة SSC 1 HD ستكون البوابة الحصرية لتجربة مشاهدة هذه المواجهة الحماسية، ويمكن ضبط الاستقبال عبر القمر الصناعي باستخدام التردد المحدد. بمثل هذه الخدمات الحصرية، يعزز البث المشفر من قيمة المحتوى الرياضي ويجعل الجماهير تتطلع بشغف إلى هذه المباريات الرياضية المميزة.

الجدول التالي يُظهر ترددات القنوات المفتوحة وقناة SSC HD 5 التي ستقوم ببث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد:

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم:

تردد قنوات SSC على نايل سات تردد قنوات SSC على عرب سات تردد قنوات SSC على بدر سات التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. التردد: 12418.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وأوساسونا أونلاين؟

لتجربة مشاهدة لا مثيل لها لمباراة برشلونة وأوساسونا في السوبر الإسباني 2024، يُمكنك الاشتراك في الباقة الرياضية المميزة من خلال خدمة "شاهد VIP" عبر الإنترنت. هذه الخدمة توفر فرصة للمشتركين لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى عبر البث المباشر، مما يسمح لهم بالاستمتاع بمبارياتهم المفضلة من أي مكان عبر الإنترنت.

معلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم

أعلنت القنوات الرياضية السعودية SSC بفخر عن تعيين المعلق المصري البارع حاتم بطيشة، الذي انضم حديثًا إلى الفريق، لتقديم التعليق الصوتي لمباراة اليوم بين فريقي برشلونة وأوساسونا في إطار السوبر الإسباني 2024. ينضم بطيشة إلى المعلق الشهير عبد الله الغامدي لتحقيق تجربة مشاهدة فريدة وممتعة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية.

تمثل هذه الخطوة اضافة قوية لفريق التعليق الصوتي في القنوات الرياضية السعودية، حيث يجلب حاتم بطيشة خبرته وإلمامه العميق بأحدث التطورات الرياضية لتوفير تحليلات متميزة وإثارة إضافية لتغطية المباراة. يأتي ذلك في إطار التفاعل المستمر من قبل القنوات الرياضية لتقديم تجارب مشاهدة رياضية راقية للمشجعين.

باختيار حاتم بطيشة للتعليق، يعزز الفريق الصوتي للقنوات الرياضية تنوعه وجودته، مما يجعل متابعة مباراة برشلونة وأوساسونا أكثر إثارة وتشويقًا.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

يتوقع أن يكون تشكيل برشلونة اليوم، لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا. خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، أليخاندرو بالدي. خط الوسط: سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان. خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل أوساسونا أمام برشلونة

يأتي تشكيل أوساسونا المتوقع، لمباراة برشلونة اليوم في كأس السوبر الإسباني 2024، كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: سيرجيو هيريرا. خط الدفاع: خيسوس أريسو، أليخاندرو كاتينا، دافيد غارسيا، روبين بينيا. خط الوسط: جون مونكايولا، لوكاس تورو، إيمار اوروز. خط الهجوم: لويس ايزكييل أفيلا، انتي بوديمير، مويسيس غوميز.

أرقام وتواريخ من مواجهات برشلونة وأوساسونا قبل لقاء اليللة

تتسم مواجهة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 بتفوق ساحق للفريق الكتالوني في تاريخ المواجهات بينهما. بلغ عدد الانتصارات التي حققها برشلونة على أوساسونا 56 فوزًا، بينما اكتفى أوساسونا بـ 20 انتصارًا فقط.

برشلونة يظل ثاني أكثر الأندية فوزًا على أوساسونا في تاريخ المواجهات، حيث يتفوق عليه فقط ريال مدريد بفارق مباراة واحدة. تاريخ الصراع بين هذين الفريقين يظهر الهيمنة الكبيرة للفريق الكتالوني.

من الملاحظ أن برشلونة لم يسبق له مواجهة أوساسونا في إطار كأس السوبر الإسباني من قبل، حيث يشارك الفريق الأحمر لأول مرة في هذه البطولة. يُذكر أن آخر فوز لأوساسونا على برشلونة كان في موسم 2019/2020 في إطار الدوري الإسباني بنتيجة 2-1 على ملعب كامب نو.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | من هنـــا

تبرز الإحصائيات الحديثة أيضًا فعالية دفاع برشلونة، حيث حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات من أخر 10 مواجهات أمام أوساسونا في مختلف المسابقات. في المقابل، فشل أوساسونا في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 13 لقاءً ضد برشلونة.

يتنافس الشبان لتحقيق الإنجازات الشخصية، حيث يمكن للمهاجم لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، أن يصبح أصغر هداف في تاريخ كأس السوبر الإسباني، وهو نفس الحال بالنسبة لفيكتور روكي البالغ من العمر 18 عامًا. يمكن أن يسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا ليصبح ثاني أكبر هداف في تاريخ البطولة، بعد لوكا مودريتش، إذا نجح في تسجيل هدف أمام أوساسونا.

من المتوقع أن تكون هذه المواجهة فرصة لبرشلونة لتعزيز سجله الرائع أمام أوساسونا، بينما يسعى أوساسونا للمفاجأة وتحقيق الإنجاز في مشاركته الأولى في كأس السوبر الإسباني.

برشلونة يبدأ رحلة حصد اللقب الـ 15 من كأس السوبر الإسبانى أمام أوساسونا

برشلونة يستعد للمشاركة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أوساسونا، حاملًا على عاتقه إرثًا رائعًا بعد تتويجه باللقب الموسم الماضي. في مباراة كلاسيكو مثيرة ضد ريال مدريد، انتزع برشلونة اللقب بفوزه 3-1 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في 15 يناير الماضي.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا | من هنـــا

للوصول إلى هذا الدور، تخطى برشلونة فريق ريال بيتيس في نصف النهائي، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي، ونجح برشلونة في التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

يأتي هذا اللقاء مع أوساسونا في ظل تألق برشلونة في الليجا، حيث حقق انتصارين متتاليين على ألميريا ولاس بالماس، ليصل إلى 41 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، وراء ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة يعد حامل الرقم القياسي بفوزه بلقب كأس السوبر الإسباني 14 مرة، وكان آخر هذه الانتصارات في الموسم الماضي، حين هزم غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1.

تتسم هذه المواجهة بالحماس والتحدي، ويبحث الفريق عن تأكيد تفوقه وتحقيق فوز جديد في سعيه للحفاظ على لقبه. بالإضافة إلى ذلك، يسعى 9 لاعبين من برشلونة إلى الظهور الأول وحصد لقبهم الأول في كأس السوبر الإسباني.

بالفعل، ستكون المواجهة القادمة هامة لبرشلونة، حيث يتطلع الفريق إلى الوصول للمرحلة النهائية والمنافسة على لقب كأس السوبر الإسباني، وستكون نتيجتها حاسمة في مشواره هذا الموسم.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام أوساسونا

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تشكيل أوساسونا امام البرشا