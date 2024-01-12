يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة قطر ولبنان بـدون تقطيع تويتر اليوم في كأس آسيا 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر ولبنان يلا شوت

انطلاقة الكأس بين Qatar - Lebanon اليوم، مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا 2023، وتنطلق فعاليات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، حيث ستشهد مشاركة 24 منتخبًا. المنتخب القطري، بطل النسخة السابقة، يستعد لبداية حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة لبنان في افتتاح المباريات على ملعب لوسيل.

بث مباشر مشاهدة مباراة قطر ولبنان يلا شوت

يقدم موقع "يوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة المنتخب القطري أمام المنتخب اللبناني، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2024. تقام المباراة في قطر، حيث ستنطلق في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

يعتبر هذا اللقاء افتتاحًا مثيرًا للبطولة التي ستستمر حتى العاشر من فبراير، ويتطلع كل منتخب إلى تحقيق بداية قوية في المنافسة الآسيوية. تأتي هذه البطولة بتنظيم جديد يشمل 24 منتخبًا، وتعد أول مشاركة لقطر كبلد مضيف للبطولة، حيث يسعى المنتخب القطري إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتائج إيجابية في المباراة الافتتاحية.

تسعى قطر إلى تحقيق انطلاقة مثالية في البطولة بفوز أمام لبنان أمام جماهيرها، بهدف تحقيق التأهل للدور المقبل وتجنب المفاجآت. يتواجد المنتخب القطري في المجموعة الأولى إلى جانب لبنان والصين وطاجيكستان.

مدرب المنتخب القطري، الإسباني ماركيز لوبيز، أعرب عن طموح كبير لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، خاصةً وأنهم يلعبون على أرضهم وأمام جماهيرهم، وذلك في محاولة لتحقيق نجاح مماثل للنسخة السابقة.

من جهة أخرى، يسعى منتخب لبنان بقيادة المدرب المونتينيغري ميودراج رادولوفيتش إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته مع قطر، حيث يعبر عن احترامه الكبير للفريق القطري ويسعى لإسعاد جماهير بلاده.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023؟

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر، شبكة قنوات بي إن سبورتس تحمل حقوق بث مسابقة كأس آسيا 2023 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء المملكة العربية السعودية، الإمارات، والعراق. يمكن للمشتركين في الباقة الآسيوية لبي إن سبورتس متابعة مباراة قطر ولبنان وبقية مباريات البطولة.

في المملكة العربية السعودية، سيكون بث مباراة قطر ولبنان متاحًا عبر قنوات SSC المشفرة. في الإمارات، يمكن للمشتركين الاستمتاع بالمباراة عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، ستقوم القناة الرابعة العراقية ببث المباراة للمشاهدين في البلاد.

هذا يعني أن عشاق كرة القدم يمكنهم الاستمتاع بمتابعة المواجهات المثيرة للبطولة عبر شاشات تلفزيونهم والتمتع بتغطية شاملة لأبرز اللحظات والأهداف في هذا الحدث الكروي الكبير.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد قناة SSC1 HD تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3 التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

موعد مباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023؟

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت، وتستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباراة الافتتاح في بطولة كأس آسيا 2023، حيث ستشهد مواجهة مثيرة بين منتخب قطر ولبنان. المباراة تقام مساء الجمعة 12 يناير على استاد لوسيل، وتعتبر هذه البطولة من أهم الأحداث الرياضية على مستوى القارة الآسيوية، وتأتي هذه المباراة كفاتحة لبطولة آسيا، وستجمع بين فريق قطر، الذي يدافع عن لقبه كبطل للنسخة السابقة، ومنتخب لبنان الذي يسعى للظهور بأداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية.

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، السادسة مساءً بتوقيت لبنان ومصر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذه المواجهة المثيرة.

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت

مع انطلاق هذه المباراة، ينتظر الجمهور لحظات من التشويق والمتعة الكروية، حيث يعد الاستاد الرياضي لوسيل مسرحًا لعروض كروية ممتعة ومنافسات شرسة. سيكون لدى الجماهير الفرصة لمتابعة أداء اللاعبين البارعين والتمتع بمهاراتهم على أرض الملعب، وتتيح هذه المباراة للمنتخبين فرصة البداية بقوة في البطولة وتحقيق انطلاقة جيدة نحو المراحل اللاحقة. تشهد بطولة كأس آسيا 2023 مشاركة 24 منتخبًا، ومن المتوقع أن تقدم مبارياتها الكثير من التنافس والإثارة على مدار الفترة الزمنية التي تستمر خلالها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023؟

لمتابعة بث مباشر مباراة قطر ولبنان الافتتاحية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

من هو معلق مباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة افتتاح كأس آسيا في قناة بي إن آسيا، المعلق التونسي عصام الشوالي.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية خيارين للتعليق، عبر القناة الصوتية الأولى حماد العنزي، والمعلق محمد حسين اضرضور عبر القناة الصوتية الثانية.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر ضد لبنان

تشكيل منتخب قطر

مشعل برشم – حارس مرمى

همام أحمد – لوكاس مينديش – طارق سلمان – بيدرو ميغيل – خط الدفاع

حسن الهيدوس – محمد وعد – علي أسد الله – إسماعيل محمد – خط الوسط

أكرم عفيف – المعز علي- خط الهجوم

التشكيل المتوقع لمنتخب لبنان ضد قطر

مصطفى مطر – حارس مرمى

نور منصور – قاسم الزين – ألكساندر ميلكي – نصار نصار – خط الدفاع

محمد حيدر – جهاد أيوب – علي طنيش- خط الوسط

حسن معتوق – هلال الحلوة – سوني سعد- خط الهجوم

قطر ضد لبنان في كأس آسيا

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة نارية اليوم الجمعة، حيث تجمع مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا 2024 بين المنتخبين القطري واللبناني، وذلك على أرض ملعب "لوسيل"، في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا المنتخبين الصيني والطاجيكستاني.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

يستعد منتخب قطر، الذي يخوض المباراة تحت قيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، للدفاع عن لقبه في بطولة كأس آسيا. يسعى الفريق إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، وخوض المواجهة الافتتاحية بروح عالية وأداء متميز أمام جماهيره.

تعتبر مباراة اليوم فرصة لمنتخب قطر لتحقيق انطلاقة ناجحة في البطولة، والفوز يعزز من طموحاته في التأهل للدور القادم، حيث يتمتع بميزة اللعب على أرضه وبدعم جماهيره.

من جهة أخرى، يسعى منتخب لبنان إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته أمام الفريق القطري. يتطلع لاعبو لبنان إلى الظهور بشكل جيد في هذه البطولة وتحقيق نتائج جيدة.

يشكل هذا اللقاء انطلاقة هامة للمنتخبين في مشوارهما بالبطولة، وسيكون للفائز فيه دور كبير في تحديد موقفه في المجموعة.

قطر ضد لبنان بث مباشر

11 في تاريخه، بعدما شارك في 10 نسخ سابقة بداية من نسخة 1980 في الكويت ولم ينجح فيها بتجاوز دور المجموعات، وحتى آخر نسخة 2019 في الإمارات وتوج حينها باللقب.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

ولعب منتخب قطر في كأس آسيا 39 مباراة خلال 10 مشاركات، حقق الانتصار في 13 مباراة، وخسر 15 مرة، وتعادل في 11، وسجل 52 هدفًا، ودخل مرماه 47.

في المقابل، يسجل منتخب لبنان حضوره الثالث فقط في كأس آسيا بنسخة قطر مع مدربه ميودراغ رادولوفيتش، حيث شارك في نسختين سابقتين الأولى حين استضاف البطولة في عام 2000 والثانية كانت في النسخة الأخيرة بالإمارات 2019

تشكيل قطر الرسمي