كورة لايف الآن مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في كأس آسيا

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم

جولة آسيوية بين Qatar Vs Lebanon اليوم، مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس آسيا 2023، تنطلق اليوم الجمعة النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، حيث ستشهد مباراة الافتتاح مواجهة بين المنتخب القطري، حامل اللقب، ونظيره اللبناني على ملعب "لوسيل". يشارك في هذه النسخة 24 منتخبًا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استضافة البطولة في قطر.

مشاهدة مباراة قطر ولبنان بث مباشر يلا شوت اليوم

تُقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة المنتخب القطري ونظيره اللبناني، في إفتتاح منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2024. ستجرى المواجهة على أرض ملعب "لوسيل" في قطر، اليوم الجمعة 12 يناير 2024، ضمن فعاليات البطولة التي تستمر حتى 10 فبراير 2024.

تُعتبر هذه المواجهة انطلاقة مثيرة للبطولة، حيث يلتقي حامل اللقب، المنتخب القطري، مع نظيره اللبناني، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تتيح "بوابة الفجر" لمتابعيها فرصة الاستمتاع بتغطية حية ومتابعة مباشرة للأحداث والتطورات أثناء المباراة المرتقبة بين الفريقين، في مشهد يعكس جاذبية كأس آسيا وشغف المشجعين بكرة القدم في القارة الآسيوية.

مباراة الافتتاح تجمع بين المنتخب القطري، الذي يحمل عنفوان حامل اللقب ويطمح للحفاظ على اللقب في بطولته الوطنية، ومنتخب لبنان الذي يسعى لتحقيق أداء جيد في مشاركته الثالثة في تاريخه بالبطولة.

تأتي بطولة كأس آسيا 2023 بتنظيم جديد يشمل 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، حيث سيحدد الأداء في المجموعات منتخبات المتأهلين للدور الثاني.

للمنتخب القطري فرصة رائعة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وخوض مباراة الافتتاح بروح عالية، فيما يتطلع منتخب لبنان إلى تحقيق نتيجة إيجابية للبداية القوية. ستكون هذه المواجهة فرصة لتحديد مسار كل منتخب في المنافسة الآسيوية المثيرة.

متي موعد مباراة منتخب قطر ولبنان في كأس آسيا؟

يلا شوت الإفتتاح.. مشاهدة مباراة قطر ولبنان اليوم بث مباشر وتنطلق مباراة منتخب قطر مع نظيره لبنان في تمام الساعة السادسة مساء، في افتتاحية بطولة كأس آسيا.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا؟

وتنقل مباراة منتخب لبنان مع نظيره قطر في افتتاح بطولة كأس آسيا، عبر شبكة قنوات بين سبورت الوكيل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتنقل أيضا قنوات «ssc» سبورت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل منتخب قطر لمواجهة لبنان في كأس آسيا

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني الإسباني الجديد ماركيز لوبيز المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: مشعل برشم، في خط الدفاع: همام أحمد، لوكس مينديز، بو علام خوخي، بدرو ميجيل، في خط الوسط: أحمد فتحي، مصطفى مشعل، حسن الهيدروس، أحمد علاء، في خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل لبنان المتوقع أمام لبنان في كأس آسيا

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب اللبناني المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى: مصطفى مطر، في خط الدفاع: حسين زين، قاسم الزين، نصار نصار، روبرت مالكي، في خط الوسط: محمد علي، سوني سعد، باسل جرادي، محمد حيدر، علي طنيش، في خط الهجوم: هلال الحلوة.

قطر أمام لبنان في افتتاح كاس اسيا

واكتفى منتخب لبنان في المشاركتين باللعب في دور المجموعات وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ففي 6 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل مرتين، وخسر 3، وسجل 7 اهداف، واهتزت شباكه 12 مرة.

وتقابل المنتخبان في 13 مباراة سابقة بجميع المسابقات ولم يسبق للمنتخب اللبناني تحقيق أي انتصار على العنابي خلال تلك المواجهات، وخسر 10 مرات، فيما انتهت 3 لقاءات بنتيجة التعادل.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

وكانت آخر مباراة جمعت قطر ولبنان في دور مجموعات كأس آسيا النسخة الماضية بالإمارات 2019 وهي الوحيدة بين المنتخبين في نهائيات التجمع الأبرز والأهم على مستوى القارة، وفاز العنابي بنتيجة (2-0).

ويقود مباراة الإفتتاح الحكم علي رضا فغاني، ويساعد فغاني في إدارة هذه المباراة، الحكمين الأستراليين انتون شكيتينين وآشلي بيكهام، في حين سيكون الثنائي كو هيونج-جين ويون جاي-يول من جمهورية كوريا كحكم رابع وحكم احتياط على التوالي. وتم اختيار الأسترالي ايفان شون روبرت كحكم فيديو مساعد، وستكون الأسترالية كايت جاسويتز أول حكمة تشارك في مباراة بكأس آسيا عندما تتولى مهام مساعد حكم الفيديو.

لا تفوتوا افتتاح كأس آسيا بين قطر ولبنان

يدخل المنتخب القطري اللقاء وهو يتسلح بعاملي الأرض والجمهور بتواجد أكثر من 80 ألف متفرج من أنصاره في مدرجات ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

ويسعى "العنابي" أيضا لانطلاقة قوية في حملة الدفاع عن اللقب الآسيوي الذي حققه قبل 4 أعوام في الإمارات 2019 وتحقيق فوز يعزز من فرصه مبكرا في انتزاع صدارة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي طاجيكستان والصين.

وأكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، للاعبيه على أهمية ضربة البداية في أي بطولة مجمعة وضرورة تفادي أي نتائج سلبية مثلما خسر الفريق القطري أمام إكوادوار في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 مما تسبب في خروجه مبكرا من الدور الأول.

رابط مشاهدة مباراة قطر ولبنان افتتاح كأس آسيا | من هنـــا

يرتكز منتخب قطر على عدد من العناصر البارزة في صفوفه مثل حسن الهيدوس قائد العنابي البالغ من العمر 33 عاما والذي يتمتع بخبرات كبيرة بفضل خوضه 176 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ويراهن أبطال آسيا أيضا في مشوارهم للدفاع عن اللقب على عناصر أخرى مثل أكرم عفيف، أفضل لاعب آسيوي في 2019 وثالث أفضل هداف للتشكيلة الحالية بتسجيله 26 هدفا في 96 مباراة دولية، وأمامه حسن الهيدوس 39 هدفًا.

ويعتلي الصدارة المعز علي مهاجم نادي الدحيل وهداف النسخة الماضية برصيد 9 أهداف والذي سجل 50 هدفا في 96 مباراة دولية بقميص المنتخب القطري.

كما يحتفظ منتخب قطر في قوامه الحالي بعناصر أخرى ساهمت في تتويجه باللقب في 2019 مثل حارس المرمى سعد الشيب، ولاعب الوسط بوعلام خوخي بخلاف تواجد الظهير الأيمن القوي صاحب الأصول البرتغالية بيدرو ميجيل الذي خاض 90 مباراة دولية بقميص قطر.

وستكون مباراة افتتاح كأس آسيا هي اللقاء رقم 40 لمنتخب العنابي طوال تاريخ مشاركاته في البطولة حيث لعب 39 مباراة وحقق 13 انتصارا مقابل 11 تعادلا و15 خسارة، وسجل لاعبوه 52 هدفا مقابل 47 هدفا في مرماه.

وتعد مباراة قطر ولبنان أيضًا نسخة مكررة من مباراة الفريقين في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة في البطولة الأخيرة في 2019، إذ فاز العنابي بهدفين دون رد سجلهما بسام الراوي والمعز علي

تشكيل العنابي الرسمي أمام لبنان