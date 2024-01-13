أسعار الذهب اليوم السبت 13-1-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 3260 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 2794 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 26080 جنيها.

كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 3725 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 3260 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 2794 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024 بالسوق المصري 26080 جنيها.

سعر المصنعية والدمغة

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.

اقبال شرائي واسع على الذهب عالميا:

ودفعت التوترات في منطقة البحر الاحمر، وخوف من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وجماعي الحوثي إلى الاقبال على شراء الملاذات الامنه كالذهب.

وصعد سعر الأوقية بالبورصة العالمية في ختام تعاملات الأمس بنحو 1% ليصل في العقود الأجلة 2053 دولار للاوقية، بينما سجل في ختام التعاملات الفورية 2049 دولار للأوقية.

جدير بالذكر أنه أفتتحت أسعار الذهب تعاملات اليوم السبت 13 يناير 2024، على خسائر عنيفة بعدما تعرضت أسعار المعدن الأصفر؛ لتقلبات عنيفية بين الصعود والهبوط على اثر عدم استقرار سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازي.