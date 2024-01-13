كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت بـدون تقطيع اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت اليوم

منافسة إنجليزي بين Newcastle United - Manchester City اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، ويحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا، على نظيره نيوكاسل يونايتد، في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على استاد "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت اليوم

تقدم "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم، السبت، الموافق 13 يناير، ضمن فعاليات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للموسم 2023-2024. من المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك"، الذي يعتبر معقلًا للفريق الذي يدربه إيدي هاو.

تنطلق المباراة بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تأتي هذه المباراة في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتحسين وضعه في ترتيب الجدول والمنافسة على النقاط الثلاث. يُتوقع أن تكون المباراة شهيرة بالتنافس الشديد والمشاهد الرائعة التي ستقدمها الفرقتين في سعيهما لتحقيق الانتصار.

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على نيوكاسل من أجل خطف الوصافة من أستون فيلا، ومطاردة ليفربول على لقب البريميرليج، وفيما يسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق الفوز مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، خاصة بعد خسارته 3 مباريات على التوالي في البريميرليج.

ويعاني فريق نيوكاسل يونايتد من الغيابات في مواجهة سيتي، إذ يغيب 10 لاعبين عن مباراة اليوم، هم كل من إليون أندرسون وهارفي بارنز وخافيير مانكويلو وجاكوب مورفي ونيك بوب ومات تارجيت وجوي ويلوك وكالوم ويلسون وجويلانتون للإصابة بالإضافة إلى ساندرو تونالي؛ للإيقاف، وفيما يغيب لاعبان فقط عن فريق مانشستر سيتي في مواجهة اليوم، هما النرويجي إيرلنج هالاند وجون ستونز، بالإضافة إلى وجود شكوك حول مشاركة مانويل أكانجي في اللقاء.

وسبق أن التقى الفريقان في 51 مباراة، منها 47 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت الأفضلية لفريق مانشستر سيتي إذ فاز في 32 وانتصر نيوكاسل في 10 وتعادل الفريقان في 9 أخرى.

يُذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا و5 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي، منافسه فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، فيما يحتضن ملعب "سانت جيمس بارك" مجريات مباراة السيتي ونيوكاسل اليوم.

وأعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، أن موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يلا شوت

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر، ويحتل مان سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الأول، وبنقطتين فقط عن أستون فيلا صاحب الوصافة، ولكن يمتلك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في مونديال الأندية بالسعودية، فيما جاء فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع من ترتيب البريميرليج بواقع 29 نقطة.

القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، وتعد قنوات BeIN Sports، هي القنوات الناقلة لبث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، حصريًا للجماهير المشتركين لديها في بلدان الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، كما أن هناك بعض القنوات المفتوحة في باقي البلاد تعرض خدمة البث المباشر مجانًا لمحبي كرة القدم؛ لذا ينقل الجدول التالي أحد تلك الترددات، وكذلك تردد قناة بين سبورت 1 من أجل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد مباشر اليوم.

تردد قناة بين سبورت 1 تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مدفوعة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E التردد: 11169 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 20400 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

يأتي تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم، لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: روبن دياز- ناثان آكى - كايل والكر - جفارديول.

خط الوسط: روردى - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - جيريمى دوكو - برناردو سيلفا.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر سيتي

فيما يتوقع أن يكون تشكيل نيوكاسل اليوم، لمقابلة مان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023/2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان شار - كيران تريبيير.

خط الوسط: شون لونجستاف - برونو جيمارايش - لويس مايلي.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيساك - أنتوني جوردون.

مباراة الذهاب بين المان سيتي ونيوكاسل

انتهت مباراة الذهاب بتفوق مانشستر سيتي أمام نظيره نيوكاسل بنتيجة 1/0 لصالح المان سيتي عن طريق اللاعب جولييان ألفاريز في الدقيقة 31 من عمر اللقاء في المباراة التي أقيمت علي ملعب الاتحاد في الأسبوع الثاني ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل | من هنـــا

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء باحثا عن الفوز واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات بعد تحقيقه انتصارين على إيفرتون وشيفيلد يونايتد، من أجل المضي قدما نحو صدارة البريميرليج.

في المقابل، يأمل نيوكاسل يونايتد في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات بعد تلقيه 3 هزائم أمام يد لوتون تاون ونوتينجهام وليفربول.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في أفضل أحواله، بعد التأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز بخماسية نظيفة على هادرسفيلد تاون مع عودة نجمه الأول كيفين دي بروين من الإصابة الذي صنع هدفا في تلك المباراة.

ويحتل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا المركز الـ3 برصيد 40 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة، فاز في 12 لقاءات وتعادل 4 مباريات وخسر 3 لقاءات.

أما "الماكبايس"، نيوكاسل فهو يشهد تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز على عكس الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الـ9 برصيد 29 نقطة وقد خسر مبارياته الـ4 الأخيرة في الدوري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل | من هنـــا

ويدخل المدرب الإنجليزي إيدي هاو مواجهة مانشستر سيتي وهو تحت خطر وتهديد الإقالة في حالة الخسارة على أرضه ووسط جماهيره في ملعب "سانت جيمس بارك".

يتوقع أيضا أن يستمر غياب النجم إيرلنغ هالاند عن صفوف السيتزن بسبب الإصابة، لكن بطل العالم لم يتأثر بغياب تلك الأسماء بعد تألق جوليان ألفاريز وفيل فودين وبيرناردو سيلفا في الفترة الأخيرة.

ويتوقع أن يدخل كيفين دي بروين بديلا في تلك المباراة نظرا لعدم إكتمال جاهزيته، بينما من المنتظر أن يبدأ جيريمي دوكو كأساسي بعد عودته من الإصابة.

فيما يعاني نيوكاسل، كثيرا من لعنة الإصابات حيث يغيب عنه اليوم كل من الحارس الأساسي نك بوب، والمهاجم كالوم ويلسون بجانب إليتوت أندرسون وهارفي بارنز وجاكوب ميرفي، ومات تارجت وجو ويلوك مع إيقاف متوسط الميدان، ساندرو تونالي.