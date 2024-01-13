آخر كلام.. الزمالك يتمسك باستمرار محمد عواد وصفقة تبادلية مع فيوتشر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف محمد عواد حارس مرمى الأبيض والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن الزمالك رفض فكرة رحيل محمد عواد خلال الميركاتو الجاري بعدما تلقى عرضا من الحزم السعودي، مشيرا إلى أن المجلس يرغب في استمرار الحارس ولا سيما بعدما بات الحارس الأول للفريق.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك لم يتحدث مع محمد عواد حتى الآن بشكل رسمي لتجديد تعاقده مع النادي، ولا سيما وأن الإدارة تصب تركيزها في ملف القيد ومن ثم التفكير في الملفات الآخرى.

وقال المصدر إن محمد عواد أخطر الوسطاء بعدم رضاه عن المبلغ الذي عرض عليه بالحصول على 10 ملايين في الموسم الواحد، مشيرا إلى أنه طالب بزيادة المبلغ خاصة بعد حل أزمة أحمد فتوح وتجديده للنادي بمقابل مادي تخطى الـ20 مليون جنيه.

الزمالك يخطط لصفقة تبادلية مع فيوتشر

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة تفكر في ابرام صفقة تبادلية مع مودرن فيوتشر خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر أن مودرن فيوتشر يرغب في الحصول على خدمات عمرو السيسي لاعب وسط الأبيض خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الزمالك سيطلب التعاقد مع ناصر ماهر صانع الألعاب من ضمن الصفقة.

وأضاف المصدر أن الزمالك لا يمانع في رحيل عمرو السيسي في حال موافقة مودرن فيوتشر على انضمام ناصر ماهر للفارس الأبيض، ولا سيما وأن اللاعب سبق له وأن وقع للزمالك في أكثر من فترة قيد ألا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وقال المصدر إن الزمالك سيحسم ملف اللاعبين نهائيا عقب حل أزمة القيد، إذ تسير المفاوضات مع سبورتنج لشبونة بصورة جيدة ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن فك القيد خلال الأيام القليلة القادمة.