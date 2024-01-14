أهداف مباراة مصر وموزمبيق تويتر اليوم في كاس امم افريقيا ( 2 - 2 )

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت اليوم

جولة افريقية بين Egypt VS Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، منتخب مصر يُستعد بفارغ الصبر لانطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث سيخوض مواجهته الأولى في دور المجموعات أمام نظيره منتخب موزمبيق. تلك المباراة تأتي كفرصة ذهبية للفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة والسعي نحو اللقب الذي يتطلعون إلى استعادته بعد غيابه لفترة.

موزمبيق تضرب مصر بثنائية

في الدقيقة 49 من المباراة، نجح منتخب موزمبيق في تسجيل هدفه الأول عبر لاعبه ويتي، وكانت السيناريوهات مثيرة على أرض الملعب. حيث قام دومينجوس ماكاندزا بتقديم تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين، وجاء الرد الفوري من لاعب ويتي الذي كان خاليًا من الرقابة. باستخدام رأسه ببراعة، نجح ويتي في توجيه رأسية قوية انطلقت باتجاه اليسار الخالي من حراسة الشناوي واستقرت داخل الشباك.

وبعد هذا الهدف المهم في الدقيقة 49، استمرت نجاحات منتخب موزمبيق حيث سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 58، معززين تقدمهم في المباراة. تلك اللحظات الحاسمة تبرز مهارات اللاعبين وقوة المنافسة في إطار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

الشوط الاول ينتهي بتقدم مصر

مُصطفى محمد يقدم هدية ثمينة للمنتخب المصري في أمم أفريقيا 2023، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة أمام منتخب موزمبيق. يأتي هذا الهدف في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تقام في ملعب فيليكس بوانيي بأبيدجان. يُشكل هذا الهدف بداية قوية للمنتخب المصري في مشوارهم بالبطولة، حيث يتنافسون في المجموعة الثانية مع منتخبات موزمبيق، غانا، وكاب فيردي.

مصطفي محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر

منتخب مصر يفتتح التسجيل في المباراة الهامة أمام منتخب موزمبيق بفضل هدف رائع من قدم النجم مصطفى محمد في الدقيقة الثالثة. الهدف البديع جاء بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، حيث وجد مصطفى محمد الكرة بمهارة فائقة ليضعها بقوة في أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

تألق مصطفى محمد في هذه اللحظة المهمة يعكس قوة وفعالية هجوم منتخب مصر، ويضع الفراعنة في المقدمة بفارق الهدف. هذا الهدف يعكس التركيز والجاهزية العالية للفريق، ويشعل حماس الجماهير المصرية التي تتطلع إلى متابعة تألق منتخبها في مسار البطولة الإفريقية.

الشوط الأول من مباراة مصر وموزمبيق

مساء اليوم، يشهد ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، اللقاء الرياضي المرتقب بين منتخب مصر ونظيره الموزمبيقي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2024. وستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر بث مباشر، مما يتيح للجماهير فرصة متابعة تفاصيل وأحداث هذا اللقاء الهام.

تأتي هذه المباراة بوصفها انطلاقة المنتخب المصري في مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق بداية قوية تضعهم في المسار الصحيح نحو المنافسة على اللقب. يستعرض منتخب مصر سجله المميز في تاريخ البطولة، حيث يحمل على عاتقه سبعة ألقاب، ويطمح في إضافة لقب جديد إلى رصيده في هذا الحدث القاري الرفيع.

في اللقاء الذي يجمع بين مصر وموزمبيق، يبرز تاريخ المنتخب المصري بفوزه الكاسح في جميع المواجهات السابقة بين الفريقين في كأس الأمم الإفريقية. كانت هذه اللقاءات في عام 1986، 1998، و2010، حيث انتهت جميعها بفوز الفراعنة 2/0. تُعتبر هذه السجلات الرياضية بمثابة محفز للفراعنة لمواصلة تحقيق النجاحات في المباراة القادمة والتقدم نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 2010.

تجمع المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبين طموحين، وتشهد استعدادات وتحضيرات مكثفة من الجانبين لتحقيق الانتصار. يعد هذا اللقاء بمثابة انطلاقة العناصر الرياضية البارزة نحو تحقيق النجاح في هذا الحدث الكروي الكبير.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت اليوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المواجهة المثيرة التي ستجمع بين المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره المنتخب الموزمبيقي، في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، والتي ستقام في كوت ديفوار. يعد هذا اللقاء بمثابة انطلاقة المنتخب المصري في رحلة البحث عن التتويج في البطولة القارية المرموقة.

تأتي هذه المواجهة في ملعب "فليكس هوفويه بويني"، حيث يتطلع منتخب مصر لتحقيق بداية قوية في المنافسة وحصد النقاط الثلاث في مواجهة الليلة. ترتقب الجماهير المصرية هذا اللقاء بشغف كبير، حيث يسعى الفراعنة إلى استعراض قوتهم ومهاراتهم أمام منتخب موزمبيق، الذي يعتبر خصمًا لا يُستهان به.

يعكس هذا اللقاء تحديات الفرق في البطولة الأفريقية، ومن المتوقع أن يكون الأداء الرياضي محط أنظار العديد من عشاق الساحرة المستديرة. يتوقع أن تكون المواجهة مثيرة، خاصة مع التشويق والمنافسة التي تميز بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ستكون هذه المباراة الأولى للمنتخب المصري في المجموعة الثانية، وتعتبر نقطة انطلاق حقيقية للفريق في رحلته نحو التألق وتحقيق تطلعات الجماهير المصرية الوفية.

تحل مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في هذه المرحلة. الفراعنة يتطلعون إلى تحقيق أداء متميز والتفوق في كل مباراة، بدءًا من المواجهة الأولى أمام موزمبيق التي تعتبر بوابة الدخول إلى رحلة البحث عن التتويج.

بفضل تاريخهم الرياضي الرائع، يعد منتخب مصر واحدًا من أقوى المرشحين للقب، حيث يمتلكون 7 ألقاب في تاريخ كأس الأمم الإفريقية. يسعى الفراعنة لتقديم أداء يرضي جماهيرهم العريضة وتحقيق تألق في المنافسة، خاصةً بعد الخسارة الأليمة في النهائي السابق.

لن تكون هذه المباراة سهلة، فمنتخب موزمبيق يمتلك لاعبين شبانا وطاقما فنيا قويا، مما يجعل التحضيرات الجيدة والتركيز الكامل ضروريين لمنتخب مصر. يترقب عشاق الكرة في مصر والوطن العربي هذه المواجهة بشغف، متوقعين تقديم منتخبهم عرضا قويا يؤكد طموحاته في التألق وتحقيق النجاح في البطولة.

ما هو موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مشاهدة مباراة مصر ومزمبيق اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت، ويصطدم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بنظيره منتخب موزمبيق، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء غدًا الأحد الموافق 14 يناير الجاري، ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بدولة كوت ديفوار، وحددت اللجنة المنظمة ملعب "فليكس هوفويه بويني" لاستضافة أحداث مباراة مصر ضد موزمبيق،الآن مشاهدة مباراة مصر ومزمبيق اليوم بث مباشر يلا شوت.

مشاهدة مباراة مصر ومزمبيق اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر ومزمبيق اليوم بث مباشر رابط يلا شوت الجديد، أما موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024، سيكون في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج؟

مشاهدة مباراة مصر ومزمبيق اليوم بث مباشر يلا شوت، تعتبر القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، عبارة بحثية هامة لدى مشجعي الساحرة المستديرة داخل قارة إفريقيا، حيث يرغبون في تنزيل الترددات الخاصة بـ مشاهدة بث مباشر مباريات كأس أمم إفريقيا 2023.

ونوضح في هذا الإطار أن قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر مباراة مصر ومزمبيق اليوم يلا شوت كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي، قامت بتخصيص قنوات ماكس تحديدًا لإذاعة جميع اللقاءات، لذا إليك تردد قناة BeIN Sports MAX 1 الناقل لمباراة مصر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، أحمد سامي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود حمادة (المصري).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

وجاءت قرعة أمم إفريقيا 2023، كما يلي:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة كوت ديفوار مصر السنغال الجزائر تونس المغرب نيجيريا غانا كاميرون بوركينا فاسو مالي الكونغو الديمقراطية غينيا الإستوائية الرأس الأخضر غينيا موريتانيا جنوب إفريقيا زامبيا غينيا بيساو موزمبيق جامبيا أنجولا نامبيا تنزانيا

وجاءت مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد موزمبيق في كأس أمم إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البرتغالي المخضرم روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، مباراة موزمبيق، بتشكيل مدجج بنجوم «الفراعنة»، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وذلك من أجل الفوز وحصد أول ثلاث نقاط للمنتخب.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد موزمبيق على النحو التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي. خط الدفاع أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد. خط الوسط حمدي فتحي - مروان عطية - محمد النني. خط الهجوم محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

منتخب مصر يفوز على تنزانيا في البروفة الأخيرة قبل أمم إفريقيا

وكان قد حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا سهلًا ضد تنزانيا، وذلك استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار، ومن المقرر أن يقام العُرس الإفريقي في الفترة من 13من شهر يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

واستضاف منتخب مصر نظيره تنزانيا وديًا مساء الأحد الماضي، وذلك في البروفة الأخيرة لبطولة كأس أمم إفريقيا، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، وتمكن كتيبة روي فيتوريا من تحقيق الفوز بثنائي نظيفة.

وجاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق اللاعب محمود حسن تريزيجيه بصناعة النجم محمد صلاح وذلك في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول، ليمنح «الفراعنة» التقدم في اللقاء.

قبل أن يضيف محمد صلاح ثاني أهداف منتخب مصر ضد تنزانيا في المباراة، عن طريق ركلة جزاء وذلك عند الدقيقة 73 من زمن شوط اللقاء الثاني، بعد أن اصطدمت الكرة بالحارس وهي عائدة من العارضة.

أرقام تاريخية لا تنسى للكرة المصرية فى كأس أمم إفريقيا

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضا، وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).

كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة.

ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولا للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام (1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021).

أما على جانب الأرقام المسجلة بأسماء نجوم المنتخب الوطنى، فإن محمد دياب العطار، الشهير بـ«الديبة»، هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف هاتريك فى مباراة واحدة، فى بطولة 1957، ويعد حسن الشاذلى اللاعب الوحيد الذى سجل ثلاثة أهداف فى مباراة واحدة فى نسختين مختلفتين خلال بطولتى 1963 و1970.

كما يعتبر الحضرى هو أكبر لاعب يشارك فى مباريات البطولة سنا عبر تاريخها، بعمر 44 عاما و21 يوما، عندما شارك فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2017 أمام الكاميرون، ويعتبر أحمد حسن ومعه الكاميرونى سونج هما الأكثر مشاركة فى نهائيات المسابقة، بـ8 مسابقات لكل منهما.

بينما كان "الجنرال" محمود الجوهرى أول من يفوز باللقب الأفريقى لاعبا ومدربا، إذ قاد منتخب مصر للفوز بالبطولة كلاعب عام 1959، ثم كمدير فنى عام 1998، ولا يشاركه هذا الإنجاز سوى النيجيرى ستيفن كيشى، الذى قاد النسور للفوز باللقب كلاعب عام 1994 ثم كمدير فنى عام 2013.

ويمتلك حسام حسن رقما خاصا، فهو أكبر لاعب يسجل هدفا فى تاريخ المسابقة بعمر 39 عاما و174 يوما، فى بطولة عام 2006 فى المباراة التى انتهت بفوز مصر على جمهورية الكونغو الديمقراطية بـ4 أهداف مقابل هدف، أما أسرع هدف فى تاريخ البطولة فهو مسجل باسم أيمن منصور، الذى أحرز هدفا بعد 23 ثانية فقط فى مرمى الجابون عام 1994.