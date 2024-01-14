بث مباشر الفراعنة ( 1 - 2 ) الشوط الثاني .. مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت يوتيوب اليوم في كاس الأمم الأفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

جولة الفراعنة إفريقيًا بين Egypt VS Mozambique اليوم، مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، وتنطلق رحلة المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية 2024 بمباراته الأولى أمام منتخب موزمبيق، وتعد هذه المواجهة اختبارًا حاسمًا لأداء الفراعنة في بداية المنافسة. يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الانطلاقة القوية وحصد النقاط الثلاث في مباراته الأولى بهدف تعزيز فرصه في التأهل إلى المراحل الأخيرة من البطولة.

موزمبيق تقلب الطاولة علي مصر

في الدقيقة 49 من المباراة المثيرة، نجح منتخب موزمبيق في تسجيل الهدف الأول عبر لاعبه ويتي، في لقاءهم ضد منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. الهدف جاء بعد تمريرة عرضية رائعة من جهة اليمين قدمها دومينجوس ماكاندزا.

ويتي استغل الفرصة ببراعة وسجل الهدف برأسية قوية لا تترك أي فرصة لحارس المرمى المصري، محمد الشناوي. الكرة انطلقت بقوة على يسار الحارس متجاوزة دفاعات المنتخب المصري وتسكن الشباك.

لم يكتفي منتخب موزمبيق بهذا الإنجاز، حيث سجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 58 من المباراة، مؤكدين على قوتهم الهجومية واستعدادهم للمنافسة في البطولة.

مصر يبدا الشوط الثاني متقدم بهدف

بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق المباراة، سجل مصطفى محمد هدفًا رائعًا لصالح منتخب مصر في مواجهته مع موزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023. المباراة تأتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات وتجمع المنتخبين على أرض ملعب فيليكس بوانيي في أبيدجان.

مصطفى محمد أظهر براعته وتألقه في الدقيقة الثانية من اللقاء، حيث نجح في إحراز هدف مبكر ليمنح المنتخب المصري الأفضلية. هذا الهدف يعكس التركيز والقوة الهجومية التي يتمتع بها الفراعنة في سعيهم لتحقيق النجاح في كأس أمم أفريقيا وتحقيق اللقب الغائب عنهم منذ عام 2010.

بهذا الأداء المبهر في البداية، يُظهر منتخب مصر استعدادًا قويًا وإصرارًا على المنافسة في البطولة ومحاولة استعادة لقب البطولة القارية الغالي على قلوب الجماهير المصرية والإفريقية.

مصر تفتتح التسجيل أمام موزمبيق

في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، شهدت المباراة بين منتخب مصر ونظيره الموزمبيقي لحظة مميزة، حيث نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف رائع لمنتخب مصر. الهدف الذي أحرزه مصطفى محمد جاء بطريقة رائعة ومتقنة، ما أضاف إثارة وتشويق للمباراة.

التسجيل جاء بعد أن قام مصطفى محمد بتسديد الكرة بإتقان من داخل منطقة الجزاء، حيث وجد الفرصة المناسبة ليسدد الكرة بقوة نحو المرمى. الكرة انطلقت باتجاه الزاوية اليسرى العليا للمرمى، محققة الهدف الأول لصالح منتخب مصر.

بهذا الهدف الرائع، نجح مصطفى محمد في إضفاء البهجة والفرح على جماهير منتخب مصر، وسجل بداية قوية للفريق في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

واستهل المنتخب المصري استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي معسكر بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر وعقد فيتوريا جلسة مع اللاعبين تم التطرق خلالها للتحدي الكبير الذي ينتظر منتخب مصر من أجل إسعاد الجماهير بحصد اللقب الإفريقي في كوت ديفوار، ثم خاض الفريق مرانه الأول في الخامسة مساء وتم التركيز خلاله على الجانب البدني وعمل قياسات بدنية لجميع عناصر الفريق.

تجري المباراة على أرض ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ويعد هذا الملعب مسرحًا للتحديات الكروية الكبرى خلال هذه البطولة القارية. يرتدي منتخب مصر اللون الأحمر التقليدي، فيما يظهر منتخب موزمبيق بطقمه الأصفر الجذاب.

يتطلع المنتخب المصري إلى تقديم أداء متميز في هذه المباراة وتحقيق انتصار يضعه في المسار الصحيح نحو السعي للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية. تأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات المنتخب لتحديات البطولة ورغبته في استعادة لقبها بعد غياب في النسخة السابقة.

يعتبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، ركيزة أساسية في تشكيلة الفراعنة، حيث يسعى إلى قيادة اللاعبين نحو النجاح في هذه البطولة الكبيرة. يتوقع أن يكون لقاء موزمبيق اختبارًا حقيقيًا لاستراتيجية المنتخب المصري وقدرته على التعامل مع التحديات المختلفة.

بفارغ الصبر، يترقب عشاق الكرة الفرعونية هذه المواجهة، ويأملون في أداء مميز من قبل منتخبهم المحبوب. إن تحقيق الفوز في هذه المباراة يعزز فرص المنتخب في الوصول إلى المراحل الإقصائية وتحقيق طموحاته في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2024.

متى موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

لا تفوتوا فرصة مشاهدة مباراة مثيرة غدًا، حيث يتنافس منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب موزمبيق في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، وسيكون ملعب "فليكس هوفويه بويني" هو الشاهد على هذا اللقاء المثير الذي سيجمع بين الأبطال، ونحن سنقدم لكم تغطية حصرية لكل لحظة على شاشاتنا. لا تفوتوا الحدث واستعدوا لرؤية أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية يتنافسون بقوة في هذه التحديات الكروية المثيرة. انضموا إلينا مساء الأحد وكونوا على استعداد للإثارة.

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

أما موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024، سيكون في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

في سياق توفير المعلومات لعشاق كرة القدم في إفريقيا، تعتبر ترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 في ساحل العاج محط اهتمام كبير من قبل جماهير اللعبة. يترقب المشجعون إمكانية متابعة المباريات عبر القنوات الرياضية، ومن بينها قنوات بين سبورت القطرية التي حصلت بشكل رسمي على حقوق بث المسابقة.

قنوات BeIN Sports تعتبر من المصادر الرئيسية لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، وقناة BeIN Sports MAX 1 تأتي لتقديم تغطية شاملة للفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات البطولة المنتظرة. يمكن للمشاهدين ضبط أجهزتهم على تردد قناة BeIN Sports MAX 1 لضمان استقبال إشارة البث بجودة عالية.

من المهم التأكيد على أن هذه المعلومات قد تتغير، ولذلك يفضل التحقق منها مباشرة من مصدرها أو من الموقع الرسمي للقنوات للحصول على أحدث التحديثات. بتوفير هذه الترددات، يمكن للمشجعين الاستعداد للاستمتاع بكل لحظات الإثارة والتشويق خلال مشاهدتهم لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 وتشجيع منتخباتهم المحبوبة.

تردد beIN Sports MAX 1 على نايل سات تردد beIN Sports MAX 1 على سهيل سات التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3 التردد: 10810

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق اليوم

انضموا إلينا اليوم لمتابعة أحداث مثيرة في كأس الأمم الإفريقية، حيث سنقدم لكم بث مباشر لمباراة مصر وموزكبيق عبر قنوات مجانية يمكنكم استقبالها بسهولة على أقماركم الصناعية! لمشتركي BeIN Sports، لا داعي للقلق فسيتم نقل المباراة رسميًا على BeIN Sports MAX 1. تفقدوا الجدول أدناه للحصول على ترددات القنوات المجانية واستعدوا للتشجيع على منتخباتكم المفضلة في هذه المواجهة الرياضية المثيرة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا:

تردد قناة IRIB Tv 3 تردد قناة BT Sport 2 HD تردد قناة AZ Tv القمر الصناعي: Badr 26°E

التردد: 11900

معدل الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة القمر الصناعي: Astra 2A

التردد: 12515

معامل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مفتوحة القمر الصناعي: AzerSpace 416°E

التردد: 11169

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

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قائمة منتخب مصر ضد موزمبيق

وتضم قائمة منتخب مصر ضد موزمبيق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا

وجاءت قرعة أمم إفريقيا 2023، كما يلي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال، كاميرون، غينيا، جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا،نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا

تشكيلة المنتخب المصري المتوقعة في مواجهة موزمبيق :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش- محمد صلاح - مصطفى محمد.

تشكيلة منتخب موزمبيق المتوقعة في مواجهة مصر:

حراسة المرمى: إرنان

خط الدفاع: إدميلسون - إنفرين - برونو لانغا - دومينغوس ماكانزا

خط الوسط: ألفونس أمادي - كليزيو باوكي -جيني كاتامو - ودومينغيس

خط الهجوم: لاو كينجي -ستانلي هاتشيفو

قناة جزائرية مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق بأمم أفريقيا

لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق، يمكن تشغيل قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، والتي تعد واحدة من القنوات المجانية الناقلة لمباريات البطولة. توجد القناة على القمر الصناعي نايل سات، تحت اسم Programme NationalHD، ويمكن ضبطها عن طريق إدخال التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

لضبط تردد القناة، يمكن اتباع الخطوات التالية على جهاز الاستقبال:

1. اضغط على زر "Menu" أو "القائمة".

2. اختر "Options" أو "الخيارات" من القائمة.

3. حدد "Installation" أو "التثبيت".

4. اختر "Manual Installation" أو "التثبيت اليدوي".

5. اختر القمر "Nilesat / Arabsat" من قائمة الأقمار.

6. أدخل التردد 11680.

7. اختر التردد الأفقي "H".

8. حدد معدل الترميز 27500 واضغط على "موافق" أو "Ok".

9. انتظر حتى يتم البحث واضغط على "حفظ" أو "Save".

وبعد ضبط التردد، ستظهر القناة، لكنها مشفرة. لمشاهدتها، يجب إدخال شفرة القناة الجزائرية الأرضية وهي: 1100001100000000. يجب ملاحظة أن إدخال الشفرة قد يختلف حسب نوع جهاز الاستقبال الخاص بك.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

منتخب مصر ومواجهاته مع منتخب موزمبيق شهدت تألقًا لافتًا، حيث تقابلوا في خمس مناسبات سابقة، وكانت النتيجة لصالح المنتخب المصري في جميع تلك المباريات، محققًا انتصارات قوية ومستقرة. أكبر فوز حققه منتخب مصر كان بنتيجة 2-0، وتكرر هذا الفوز في أربع مواجهات مختلفة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا

في أول لقاء جمع بين المنتخبين في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية عام 1986، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0، بتألق كبير في تلك المرحلة المبكرة من البطولة.

المواجهة التالية كانت في عام 1998، حيث التقى المنتخبان مجددًا في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية. وقد أسفرت المباراة عن انتصار جديد للمنتخب المصري بنتيجة 2-0، مؤكدًا تفوقه وثباته.

كانت اللقاء الثالث في إطار كأس الأمم الإفريقية لعام 2010، حيث نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، مما يعكس تفوقه المستمر في تلك الفترة.

وفي اللقاء الرابع، الذي كان ذهابًا لتصفيات كأس العالم 2014، حقق منتخب مصر فوزًا بنتيجة 2-0، ليؤكد على تفوقه الساحق. في لقاء الإياب، أضاف المنتخب المصري هدفًا آخرًا سجله النجم محمد صلاح، مؤكدًا تفوقه وتأهله للمرحلة التالية.

مواجهة اليوم تجمع بين منتخبين لديهما تاريخ مبهر في كرة القدم الإفريقية، ومن المثير للمشجعين رؤية كيف ستتطور هذه العلاقة في مواجهة جديدة على أرض الملعب. من المتوقع أن يستعرض منتخب مصر خبرته وجودته الفنية في محاولة لتحقيق فوز جديد والمضي قدمًا في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق يلا شوت

◄ بطاقة تعارف منتخب مصر

التصنيف: 33

أفضل إنجاز : التتويج بـ 7 ألقاب

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا

أهم اللاعبين: القائد محمد صلاح لاعب ليفربول

لقب المنتخب: الفراعنة

القيمة السوقية:135.80 مليون يورو

◄بطاقة تعارف منتخب موزمبيق

التصنيف: 111

أفضل إنجاز في أمم أفريقيا: الدور الأول

المدير الفني: شيكينيو كوندي

أهم اللاعبين: جيني كاتامو سبورتنج لشبونة

لقب المنتخب: الأفاعي السوداء

القيمة السوقية: 25.05 مليون يورو

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم أفريقيا | من هنـــا



◄ مواعيد مباريات منتخب مصر

الأحد 14 يناير مصر- موزمبيق 7 مساء

الخميس 18 يناير مصر- غانا 10 مساء

الاثنين 22 يناير كاب فيردي - مصر 10 مساء